Az öt legjobb Nicolas Cage-film – Las Vegas, végállomás + videó

A Nicolas Cage filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy felkavaró, sötét thriller, a 8 mm szerezte meg, a negyedik pozíciót egy ikonikus akciófilm, a Con Air – A fegyencjárat érte el, a bronzérmes film az Angyalok városa (City Of Angel) című romantikus mozi lett, amelyben Cage romantikus oldalát is megismerhették a nézők. Az ezüstérmet a Las Vegas, végállomás című alkotás szerezte meg. Ez a mozi hozta el Nicolas Cage-nek az Oscar-díjat. Ez az alkotás nemcsak Cage karrierjében jelentett mérföldkövet, hanem a kilencvenes évek egyik meghatározó drámája is lett.

Fotó: Mafab.hu

2. Las Vegas, végállomás (1995)

A filmet Mike Figgis rendezte, John O’Brien azonos című regénye alapján. Az eredeti regény sokak szerint erősen önéletrajzi jellegű. Tragikusan, O’Brien nem érte meg a film sikerét, ugyanis öngyilkosságot követett el nem sokkal azután, hogy eladták a megfilmesítési jogokat. Emiatt a filmnek még sötétebb árnyalata lett, és sokan úgy tekintenek rá, mint az író személyes búcsújára a világtól. A rendező, Mike Figgis különleges stílust alkalmazott a film készítése során. A film nagy része kézi kamerával készült, hogy még inkább dokumentumfilmszerű és valóságközeli hatást érjen el. Ez a módszer különösen hatásos volt Las Vegas káprázatos, mégis kiüresedett éjszakai jeleneteinél, és segített abban, hogy a nézők úgy érezzék, mintha részesei lennének Ben és Sera világának.

Fotó: Mafab.hu

Történet

A film középpontjában Ben Sanderson (Cage), egy alkoholizmus miatt lecsúszott forgatókönyvíró áll, aki, miután elveszíti munkáját és széthullik az élete, Las Vegasba utazik azzal az eltökélt szándékkal, hogy halálra issza magát. Ott találkozik Sera-val (Shue), egy prostituálttal, és egymásra találnak, különös, de mély kapcsolatra lelnek egymásban, amelynek alapja az elfogadás. A film rendkívül komor és intenzív hangulatot áraszt, mélyen ábrázolja az alkoholizmus, a depresszió és az önpusztítás problémáit, miközben bemutatja a szeretet és az emberi kapcsolatok gyógyító erejét. Az erőteljes karakterábrázolások, valamint a két színész közötti kémia és érzelemvilág különösen kiemelkedő.