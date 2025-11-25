Rendkívüli

A jó evés a legjobb mulatság — Budapest tíz legínycsiklandóbb helyszíne

Aki jókat eszik, az rossz úton nem járhat. Különösen akkor, ha Budapest tíz legínycsiklandóbb környékén sétál. A Magyar Konyha karácsonyi lapszámához járó kiadvány ehhez ad remek támpontot. A különös gasztronómiai úton pedig az is kiderül, mennyi mindent mesél el egy városról az, ahogyan etet.

Bogos Zsuzsanna
2025. 11. 25. 19:08
Gasztroséták Budapesten kiadvány sajtóbemutatója Magyar Konyha gasztronómia
Fotó: Csudai Sándor
A Magyar Konyha legújabb kiadványa egy kulináris felfedezőútra kísér el minket, miközben bemutatja Budapest legérdekesebb, gasztronómiai szempontból kiemelkedő utcáit, tereit.

Gasztroséták Budapesten kiadvány sajtóbemutatójaMagyar Konyha gasztronómia
Gasztronómiai séták Budapesten – ízek a Belgrád rakpartról (Fotó: Csudai Sándor)

Budapest új gasztrotérképe

A Magyar Konyha jövőre ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját. Ez önmagában is tiszteletre méltó teljesítmény, hiszen nem sok gasztrokultúrális magazin maradt Európában, ami az olvasói szokások változásait is túlélve, havonta tud új lapszámokat felmutatni. A Magyar Konyha valamit nagyon tud, amiért ez sikerül neki. Például azt, hogy időről időre izgalmas különkiadványokkal lepi meg olvasóit. Az idei harmadik ráadásul szakít az eddigi hagyományokkal és nem valamilyen karácsonyi menüsort állít a középpontba, hanem egy város felfedezését ígéri. Méghozzá egészen új módon.

Gasztronómia és séta

Gasztroséták Budapesten nevet viselő kiadvány Budapest gasztronómiai térképét rajzolja meg, tíz olyan helyszínre fókuszálva, ahol a vendéglátóhelyek egymást erősítve alakítanak ki kulináris csomópontokat. A kötet ezeket az utcákat, tereket mutatja be úgy, ahogy azt Vinkó József is tenné, sziporkázó humorral, kulturális mellékmondatokkal és az étel iránti feltétlen rajongással. A könyv alapja tehát egy egyszerű, mégis nemes cél: összekapcsolni az étkezést és séta polgári hagyományát.

Hogyan mesél a város az ételein keresztül?

Lévai Anikó, a Magyar Konyha szerkesztőbizottságának elnöke a kiadvány bemutatóján összefoglalta, miért működik jól ez a megközelítés. Mint megfogalmazta, a turista lét felhőtlensége különösen alkalmas arra, hogy egy város karakterét felfedezzük. A reggelizők, kávézók, kocsmák és koktélbárok olyan lenyomatai egy településnek, amelyekből hitelesen kirajzolódik annak arculata. Hiszen, ahogy Krúdy frappánsan megfogalmazta, „a vendéglő a város lelke”. Mert hogyan is néz ki egy igazi gondtalan városnézés? Számtalan gasztroélmény kíséri:

  • első körben belecsöppenünk egy pékség vagy kávézó reggeliző társaságába,
  • aztán jön délben egy leves vagy egy könnyű, gyors fogás, hogy ne kelljen hosszan megállnunk, de azért legyen erőnk tőle a további felfedezésekhez,
  • délután egy cukrászda vagy teázó kínálata segít erőt meríteni a nap végéig,
  • este pedig egy étteremben kóstolhatjuk meg, immár ráérősen, a helyi jellegzetességeket.

Egy város akkor jó házigazda, ha mindehhez megfelelő választékot kínál. Budapest márpedig ilyen város.

Gasztroséták Budapesten kiadvány sajtóbemutatója Magyar Konyha
Lévai Anikó egy városnézés gasztronómiájáról mesél (Fotó: Csudai Sándor)

Budapest, az ezerízű város

A kalauz is azt példázza, a főváros gyönyörű, történelmi emlékekben gazdag, de kulinárisan is erős. Itt minden megfér egymás mellett. A hagyományos magyar konyha és a távoli kultúrák gasztronómiája egyaránt jelen van, sok esetben ugyanazon az utcán. A szerzők éppen ezért rendkívül színes kínálatból merítettek. Ahogy pedig térképre kerültek az egyes helyszínek, azt figyelték meg, hogy egyfajta gasztronómiai csomópontok alakulnak ki: utcák, ahol a jó vendéglátóhelyek egymást vonzzák. És nem csak a belvárosban!

Kőbányán és a 8. kerületben is dübörög a kreatív vendéglátás, tele felfedezésre váró helyekkel. A könyvben ezekből is akad bőven, ismeretlen gyöngyszemek és közismert ikonok egyaránt megtalálhatók benne, kiegészítve az adott helyszín várostörténeti érdekességeivel.

Gasztroséták Budapesten kiadvány sajtóbemutatója Magyar Konyha
Vinkó József (Fotó: Csudai Sándor)

Vinkó József és a tapasséta álma

Vinkó József a kötet bemutatóján a spanyol tapasbárok világát idézte fel. Azt az irigylésre méltó életérzést, amikor minden fogást más helyen eszünk meg, két falat között pedig sétálunk. A Magyar Konyha új kiadványa ehhez a szemlélethez áll közel: egy zsebben is elférő, városi használatra szánt útikalauz ez, amely támogatja a lassú felfedezés és a több helyszínen zajló kóstolás kultúráját. Városnézéssé emelhetjük segítségével az evést.

Gianni Annoni: huszonnégy év után ez az első elismerés

A Magyar Konyha karácsonyi számának bemutatóján kiosztották az Év mesterének járó díjat. Az elismerést idén Gianni Annoni kapta, aki meghatottan köszönte meg azt: mint elmondta, huszonnégy éves vendéglátóipari pályafutása során ez volt az első díj, amit kapott. 

Gasztroséták Budapesten kiadvány sajtóbemutatója Magyar Konyha Lévai Anikó Gianni
Vinkó József, Lévai Anikó és Gianni Annoni (Fotó: Csudai Sándor)

Gianni elmondta, hogy a konyha fontos része az identitásunknak, közösségformáló erő is. A Magyar Konyha lapszámaival és különkiadványaival segít a miénket megtalálni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

