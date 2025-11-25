A jó evés a legjobb mulatság — Budapest tíz legínycsiklandóbb helyszíne

A Magyar Konyha legújabb kiadványa egy kulináris felfedezőútra kísér el minket, miközben bemutatja Budapest legérdekesebb, gasztronómiai szempontból kiemelkedő utcáit, tereit.

Gasztronómiai séták Budapesten – ízek a Belgrád rakpartról (Fotó: Csudai Sándor)

Budapest új gasztrotérképe

A Magyar Konyha jövőre ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját. Ez önmagában is tiszteletre méltó teljesítmény, hiszen nem sok gasztrokultúrális magazin maradt Európában, ami az olvasói szokások változásait is túlélve, havonta tud új lapszámokat felmutatni. A Magyar Konyha valamit nagyon tud, amiért ez sikerül neki. Például azt, hogy időről időre izgalmas különkiadványokkal lepi meg olvasóit. Az idei harmadik ráadásul szakít az eddigi hagyományokkal és nem valamilyen karácsonyi menüsort állít a középpontba, hanem egy város felfedezését ígéri. Méghozzá egészen új módon.

Gasztronómia és séta

A Gasztroséták Budapesten nevet viselő kiadvány Budapest gasztronómiai térképét rajzolja meg, tíz olyan helyszínre fókuszálva, ahol a vendéglátóhelyek egymást erősítve alakítanak ki kulináris csomópontokat. A kötet ezeket az utcákat, tereket mutatja be úgy, ahogy azt Vinkó József is tenné, sziporkázó humorral, kulturális mellékmondatokkal és az étel iránti feltétlen rajongással. A könyv alapja tehát egy egyszerű, mégis nemes cél: összekapcsolni az étkezést és séta polgári hagyományát.

Hogyan mesél a város az ételein keresztül?

Lévai Anikó, a Magyar Konyha szerkesztőbizottságának elnöke a kiadvány bemutatóján összefoglalta, miért működik jól ez a megközelítés. Mint megfogalmazta, a turista lét felhőtlensége különösen alkalmas arra, hogy egy város karakterét felfedezzük. A reggelizők, kávézók, kocsmák és koktélbárok olyan lenyomatai egy településnek, amelyekből hitelesen kirajzolódik annak arculata. Hiszen, ahogy Krúdy frappánsan megfogalmazta, „a vendéglő a város lelke”. Mert hogyan is néz ki egy igazi gondtalan városnézés? Számtalan gasztroélmény kíséri:

első körben belecsöppenünk egy pékség vagy kávézó reggeliző társaságába,

aztán jön délben egy leves vagy egy könnyű, gyors fogás, hogy ne kelljen hosszan megállnunk, de azért legyen erőnk tőle a további felfedezésekhez,

délután egy cukrászda vagy teázó kínálata segít erőt meríteni a nap végéig,

este pedig egy étteremben kóstolhatjuk meg, immár ráérősen, a helyi jellegzetességeket.

Egy város akkor jó házigazda, ha mindehhez megfelelő választékot kínál. Budapest márpedig ilyen város.