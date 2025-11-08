Egy fűszer, ami megváltoztatta Magyarországot – a pirospaprika kalandos története

A paprika hazai története a 16. században kezdődött, de nem a konyhában, hanem a kertben: dísznövényként ékesítette a főúri kerteket. Az asztalra inkább gyömbéres, zöldfűszeres fogások kerültek akkoriban. Akkor mégis hogyan szerette meg az egész nép? A ferenceseknek köszönhetően. Nézzük, hogyan lett a pirospaprika a magyar konyha fűszere, honnan ered a csípős paprika varázsa és milyen régi receptek őrzik ízét!

Paprika lógott a kerítésen is (Fotó: Fortepan)

A szerzetesek, akik életre keltették a fűszereket

A szerzetes nemcsak az imádság embere volt, hanem a falu lelke: tanító, gyógyító, kertész és gazda egyszerre. Gyógyszereit Isten patikájából gyűjtötte: a rétek illatos füveiből, az erdők gyökereiből és a kolostorkertekben maga is ültetett gyógyító növényeket. A Pray-kódex lapjain például a Halotti beszéd mellett huszonhét gyógynövény is szerepel, köztük a gyömbér, lestyán, rozmaring, zsálya, zeller, menta, bors, izsóp és csombor.

A ciszterciták keze nyomán virágzott fel a középkori szőlő- és halgazdálkodás, a bencések pedig a 19. századi mezőgazdaság modernizálásában játszottak kulcsszerepet. Gyógynövényeik között ott illatozott a levendula, amely Pannonhalmán ma is virágzik. A szegedi ferencesek pedig a paprikát szerettették meg az emberekkel. De a szegedi piaristák is éltek vele, rendházuk számadáskönyve már 1748-ban említette, két évvel később a paprikás húsról is említést tettek.

A pirospaprika mint gyógyszer

A ferencesek először nem ételízesítőként, hanem gyógyszerként használták a pirospaprikát. Reuma, hideglelés, megfázás ellen vetették be, az 1830-as években pedig a kolera elleni szerként. A szerzetesi példát pedig mindig követte a világ, növényeik megjelentek a paraszti kertekben is. Így hódította meg az Alföld népét is a paprika.

Mi volt a magyar paprika sikerének titka?

A paprika sikerének egyik titka az volt, hogy könnyen feldolgozható és jól tartósítható. Napfényes időben a madzagra fűzött paprikafüzérek a tornácokon száradtak, a hideg beáltával pedig a kemence melegében szikkadtak tovább. Ezután következett az őrlés. Az egészen hamar, az 1860-as években megjelenő paprikamalmokban pedig már különválasztották a magot, hogy fokozatos adagolással szabályozni tudják a csípősséget.