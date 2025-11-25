Nem az oroszok a fő ellenség!

Továbbra is forrnak az indulatok Franciaországban Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke kijelentése után.

Emmanuel Macron francia elnök a felháborító kijelentés után Mandon mellé állt (Fotó: AFP)

Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

– fogalmazott Mandon.

Ennél is megdöbbentőbb, hogy maga Emmanuel Macron francia elnök is a vezérkari főnök mellé állt, támogatásáról biztosította a felháborító kijelentés után.

A vihar azonban ezután sem csitult el a francia közéletben. Nem csupán az egyszerű állampolgárok adtak hangot megdöbbenésüknek (és haragjuknak) a közösségi médiában, de a közéleti szereplők, újságírók is megnyilvánultak. Szavaikból pedig az tűnik ki, hogy Mandon és Macron oroszellenes és háborúpárti hergelése nem rezonál a közhangulattal.

A Le Figaro francia napilap által a közösségi médiában közzétett felvételen például Renaud Girard francia újságíró, geopolitikai szakértő arról beszél, hogy nem Oroszország a fő ellenség.

Személy szerint nagyon elítélem, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta szomszédját és megsértette a nemzetközi jogot, de az oroszok nem az én fő ellenségeim. Van egy fő ellenségem, és ennyiben hagyom is, nekem, franciának, a fő ellenségem azok, akik megölik a gyermekeimet az utcáinkon, vagyis a Bataclan, az iszlamizmus. Ez a fő ellenségem

– hangsúlyozta Girard, aki egyébként korábban haditudósító is volt.

«Aujourd'hui, la Russie n'est pas l'ennemi n°1, bien que je réprouve ce qu'elle fait en Ukraine. Moi, Français, mes ennemis principaux sont ceux qui tuent nos enfants dans nos rues et au Bataclan : l'islamisme», martèle @renaudgirard après les propos du CEMA, Fabien Mandon. pic.twitter.com/7L2bIkkzo7 — Le Figaro (@Le_Figaro) November 21, 2025

Egy másik videón, amelyet az LCI francia televíziós csatorna töltött fel az X platformra, Jean-Louis Borloo jogász, korábbi gazdasági és pénzügyminiszter kelt ki Mandon szavai ellen.

Sajnos máris elveszítjük a gyermekeinket. A kis Elias, a kis Philippine, a kis Bedi, elveszítjük a gyermekeinket

– utalt a politikus a migránsok által meggyilkolt francia gyermekekre.

A mi problémánk pedig az, hogy már nem vagyunk nemzet. Vagyis a nemzetünket alkotó alapvető pillérek, a fészek, az otthon, katasztrofális állapotban vannak

– mutatott rá.

🔴 "Accepter de perdre nos enfants" : @JLBorloo réagit aux propos du chef des armées, Fabien Mandon



"Malheureusement, des enfants, on en perd déjà : le petit Elias, la petite Philippine, le petit Mehdi... Le problème c'est qu'on est en train de ne plus être une nation" pic.twitter.com/PQfjTMNxxW — LCI (@LCI) November 20, 2025

Vagyis valójában a rendszerünk annyira szervezetlen, és ezt tényleg két szóval lehet összefoglalni, mert az embereknek meg kell érteniük, hogy a rendszer beteg, hogy a Titanicon vagyunk, hogy továbbra is zenélünk, ételeket szolgálunk fel, teljesen extravagáns fikciót, de az igazság az, hogy betegek vagyunk, nem vagyunk ostoba nép, hanem meglehetősen jól képzett emberek, és ezért, mint mindig a csődök esetében, szervezési és humán erőforrás-problémánk van

– fogalmazott Borloo.