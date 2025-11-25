Újabb iszonyú tragédia sújtotta a Huszti ikrek gyászoló családját

A Huszti ikrek eltűnésétől volt hangos a hazai és nemzetközi sajtó 2025 januárjában. A skóciai Aberdeenben élő Henrietta és Eliza január 7-én tűnt el a Dee folyó partján, maradványaik csak a hónap utolsó napján kerültek elő. Hogy pontosan mi történt velük, azt a mai napig nem lehet tudni. Egy szakértő szerint akár baleset vagy a kettős öngyilkosság is felmerült lehetséges forgatókönyvként.

A Huszti ikrekről készült utolsó kép egy aberdeeni térfigyelő kamera felvétele

(Forrás: Skót rendőrség)

Henrietta egy kávézóban dolgozott felszolgálóként, Eliza pedig takarítóként kereste a kenyerét. Albérletben éltek és minden pénzüket félretették egy skóciai bankszámlára. Azt tervezték, hogy a pénzből ingatlant vesznek.

Lakásra gyűjtöttek a Huszti ikrek

Haza akartak költözni. Lakásra gyűjtöttek, de már itthon akartak ingatlant venni

– nyilatkozta a Borsnak a lányok édesapja, Huszti Miklós.

A férfi elmondta: a számlát zárolták, a családtagoknak pedig nem volt pénze arra, hogy hazahozassák gyermekeik földi maradványait. Szerencséjükre a kint élő magyar közösség tagjai gyűjtésbe kezdtek, így ez mégis sikerült.

Az édesapa a hagyatéki tárgyaláson tudta meg, hogy mennyi pénzt gyűjtöttek lányai. Erről pontosabbat nem kívánt mondani, de az általa közöltekből kikövetkeztethető, hogy sokmilliós összegről van szó. Az örökséget háromfelé osztották, abból részesültek a szülők és az egyik testvér. A személyes tárgyakat azonban sosem kapták vissza.

Hogy mit csinálok ezzel a pénzzel, nem tudom. Bár ne kellene rajta gondolkodni

– mondta az apa, hozzátéve, talán eladják otthonukat és kisebb lakásba költöznek, nagy nekik a jelenlegi 110 négyzetméteres ház.

Huszti Miklós kiemelte: nincsenek jól, a gyermekek elvesztésére nem lehet felkészülni és az idő sem jelent gyógyírt.

Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rájuk. Közben a feleségem is elvesztette a kislányát, meghalt tüdőgyulladásban. Őt is eltemettük. Nem tudom, mi jöhet még...

– zárta szavait a gyászoló édesapa.