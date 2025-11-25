Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Huszti MiklósSkóciaAberdeenHenriettaElizaDeebalesetöngyilkossághalál

Újabb iszonyú tragédia sújtotta a Huszti ikrek gyászoló családját

Döbbenetes fordulat következett be nemrég Huszti Miklós életében. A férfi előbb elvesztette Skóciában élő lányait, a Huszti ikreket, akik a Dee folyóba fulladtak januárban, majd nemrégiben újabb haláleset történt a családban. A férfi elmondta: jelentős mennyiségű pénzt hagytak rá a lányai, ám jobban örült volna, ha ehhez az összeghez sosem jut hozzá.

Munkatársunktól
2025. 11. 25. 19:08
Tornyospálcai ikerpár: Huszti Eliza és Henrietta eltűnése a brit sajtót is foglalkoztatja Fotó: aberdeenlive.news
Huszti Eliza és Henrietta Forrás: Szon
A Huszti ikrek eltűnésétől volt hangos a hazai és nemzetközi sajtó 2025 januárjában. A skóciai Aberdeenben élő Henrietta és Eliza január 7-én tűnt el a Dee folyó partján, maradványaik csak a hónap utolsó napján kerültek elő. Hogy pontosan mi történt velük, azt a mai napig nem lehet tudni. Egy szakértő szerint akár baleset vagy a kettős öngyilkosság is felmerült lehetséges forgatókönyvként

A Huszti ikrekről készült utolsó kép egy aberdeeni térfigyelő kamera felvétele.
A Huszti ikrekről készült utolsó kép egy aberdeeni térfigyelő kamera felvétele
(Forrás: Skót rendőrség)

Henrietta egy kávézóban dolgozott felszolgálóként, Eliza pedig takarítóként kereste a kenyerét. Albérletben éltek és minden pénzüket félretették egy skóciai bankszámlára. Azt tervezték, hogy a pénzből ingatlant vesznek.

Lakásra gyűjtöttek a Huszti ikrek

Haza akartak költözni. Lakásra gyűjtöttek, de már itthon akartak ingatlant venni

nyilatkozta a Borsnak a lányok édesapja, Huszti Miklós.

A férfi elmondta: a számlát zárolták, a családtagoknak pedig nem volt pénze arra, hogy hazahozassák gyermekeik földi maradványait. Szerencséjükre a kint élő magyar közösség tagjai gyűjtésbe kezdtek, így ez mégis sikerült.

Az édesapa a hagyatéki tárgyaláson tudta meg, hogy mennyi pénzt gyűjtöttek lányai. Erről pontosabbat nem kívánt mondani, de az általa közöltekből kikövetkeztethető, hogy sokmilliós összegről van szó. Az örökséget háromfelé osztották, abból részesültek a szülők és az egyik testvér. A személyes tárgyakat azonban sosem kapták vissza.

Hogy mit csinálok ezzel a pénzzel, nem tudom. Bár ne kellene rajta gondolkodni

– mondta az apa, hozzátéve, talán eladják otthonukat és kisebb lakásba költöznek, nagy nekik a jelenlegi 110 négyzetméteres ház.

Huszti Miklós kiemelte: nincsenek jól, a gyermekek elvesztésére nem lehet felkészülni és az idő sem jelent gyógyírt.

Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rájuk. Közben a feleségem is elvesztette a kislányát, meghalt tüdőgyulladásban. Őt is eltemettük. Nem tudom, mi jöhet még...

– zárta szavait a gyászoló édesapa.

 

