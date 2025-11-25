Titanic: csak most derült ki, hogy pontosan hol süllyedt el a legendás óceánjáró

A Titanic roncsát csak 73 évvel a szörnyű tragédia után, 1985. szeptember elsején fedezte fel az atlanti fenéksíkság 3861 méteres mélységében egy francia–amerikai mélytengeri kutatóexpedíció. A roncs felfedezését komolyan hátráltatta, hogy az óceánjáró helyzetére vonatkozó utolsó egykori rádióüzenet, amit a bajba jutott Titanic mentésére induló Carpathia gőzös fedélzetén vettek, pontatlannak bizonyult.

A Titanic roncsának 3D-s fotómontázsa Fotó: Atlantic Productions/Magellan

Titanic: az álmok elsüllyeszthetetlen luxusgőzöse

A Titanic legutóbb 2023 júniusában került a címlapok első oldalára, miután az amerikai OceanGate vállalkozás Titan nevű mélytengeri merülőeszköze az óceánjáró roncsához való lemerülése közben összeroppant. A Titan fedélzetén tartózkodó öt személy azonnal szörnyethalt, miután a merülőeszköz rossz konstrukciónak bizonyult szénszálas héjszerkezetét a több mint 300 atmoszférás környezeti nyomás összeroppantotta.

A rettenetes nyomástól összeroppant Titan egyik roncsdarabja az atlanti fenéksíkságon Fotó: U. S. Cost Guard

A súlyos tragédia ismét felelevenített egy több mint egy évszázada zajló vitát arról, hogy ténylegesen hol merült mélybe az „álmok hajója”.

A Titanic Southamptonból New Yorkba tartó első útját egy rövid szakasz vezette be, miután az óceánjáró a La Manche csatornát átszelve a franciaországi Cherbourgba hajózott, hogy újabb utasokat vegyen a fedélzetére. Innen 1912. április 10-én a késő esti órákban az írországi Queenstown (ma: Cobb) irányába futott ki, ahol másodszor is kikötött és további utasokat, zömében szegényebb sorsú ír kivándorlókat vett a fedélzetére.

Az „álmok hajójáról” készült legutolsó felvétel, amint 1912. április 11-én kifut Queenstown kikötőjéből Fotó: Francis Browne Heritage/Irish Picture Library

A Queenstown előtti nagy öbölben horgonyzó Titanic 1912. április 11-én a kora délutáni órákban vágott neki az Atlanti-óceánnak, hogy a hatalmas víztömeget egyenesen irányban átszelve érje el New York kikötőjét. Menet közben azonban a Titanicon utazó Bruce Ismay, a White Star Line elnökének nyomására az eredetileg április 17-re beütemezett érkezési időt megpróbálták lerövidíteni, hogy az óceánjáró egy nappal korábban, április 16-án, a késő délutáni órákban fusson be New York kikötőjébe, elkápráztatva ezzel a világ közvéleményét. A Titanic a jégveszély ellenére a hagyományos és északabbra fekvő hajózási útvonalon haladt, hogy tartani tudja a terv szerinti menetidőt.