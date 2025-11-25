A szabadság sosem adottság, hanem naponta megvédendő feladat

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabokra és kényszermunkásokra emlékezve Latorcai Csaba arra figyelmeztetett, hogy a szabadság nem örökség, hanem folyamatosan megvédendő felelősség. A közigazgatási államtitkár szerint a következő hónapok kulcsfontosságúak lesznek Magyarország szuverenitása szempontjából, hiszen a nemzet csak akkor maradhat szabad, ha saját döntéseit külső befolyás nélkül hozhatja meg.

. Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének (Szorakész) elnöke beszédet mond a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából rendezett ünnepségen a szovjet megszállás áldozatainak Árpád fejedelem úti emlékművénél 2025. november 25-én Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából rendezett budapesti, keddi ünnepségen felidézték a gulág magyar áldozatainak tragédiáját, és hangsúlyozták: a történelem katasztrófái nem ismétlődhetnek meg.

„A most következő hónapokban vezéreljen minket a méltóság, az emberség és a szabadság iránti közös felelősség. (…) Csak így őrizhetjük meg azt, hogy Magyarország ne legyen külső erők döntését szolgai módon, vazallusként végrehajtó állam, hanem önálló ország, amely büszkén, a saját útját járva, szuverén módon, önállóként hozhatja meg döntéseit, saját sorskérdéseit illetően”

– fogalmazott Latorcai Csaba.

Ezzel rójuk le a Szovjetunióba hurcolt 800 ezer magyar honfitársunk áldozata előtt tiszteletünket és megbecsülésünket – tette hozzá.

A politikus felidézte, hogy

az Országgyűlés 2012-ben határozatban nyilvánította november 25-ét a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává.

A túlélők első csoportja ugyanis csaknem egy teljes évtizedes rabság után, 1953. november 25-én térhetett haza.

A hazatérő foglyokat megfenyegették, ezért nem beszélhettek a történtekről, és az elhallgattatás évei csak 1990-ben értek véget. Ez ma, amikor idegen hatalmak egyetlen nézőpontot próbálnak ránk kényszeríteni, arra figyelmeztet, hogy milyen következményekkel jár a hallgatásba taszított társadalom – közölte.

Hadifogolyként vagy internáltként csaknem 800 ezer embert hurcoltak el Magyarországról a Szovjetunióba többéves kényszermunkára

– emlékeztetett Latorcai Csaba.

Igazi magyar tragédia volt mindez. „Amikor a gulág áldozataira gondolunk, nem csupán történelmet idézünk fel. A nemzet lelkiismeretéhez szólunk, és azt is kimondjuk, a történelem tragédiái nem ismétlődhetnek meg. (…) A szabadságért minden nemzedéknek újra és újra meg kell küzdenie! (…) A jelen nemzedék számára ez a küzdelem ma a nemzeti önállóság, a kulturális identitás és a békés magyar jövő megőrzését jelenti” – fogalmazott.