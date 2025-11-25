A szabadság sosem adottság, hanem naponta megvédendő feladat

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabokra és kényszermunkásokra emlékezve Latorcai Csaba arra figyelmeztetett, hogy a szabadság nem örökség, hanem folyamatosan megvédendő felelősség. A közigazgatási államtitkár szerint a következő hónapok kulcsfontosságúak lesznek Magyarország szuverenitása szempontjából, hiszen a nemzet csak akkor maradhat szabad, ha saját döntéseit külső befolyás nélkül hozhatja meg.
A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából rendezett budapesti, keddi ünnepségen felidézték a gulág magyar áldozatainak tragédiáját, és hangsúlyozták: a történelem katasztrófái nem ismétlődhetnek meg.
„A most következő hónapokban vezéreljen minket a méltóság, az emberség és a szabadság iránti közös felelősség. (…) Csak így őrizhetjük meg azt, hogy Magyarország ne legyen külső erők döntését szolgai módon, vazallusként végrehajtó állam, hanem önálló ország, amely büszkén, a saját útját járva, szuverén módon, önállóként hozhatja meg döntéseit, saját sorskérdéseit illetően”
– fogalmazott Latorcai Csaba.
Ezzel rójuk le a Szovjetunióba hurcolt 800 ezer magyar honfitársunk áldozata előtt tiszteletünket és megbecsülésünket – tette hozzá.
A politikus felidézte, hogy
az Országgyűlés 2012-ben határozatban nyilvánította november 25-ét a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává.
A túlélők első csoportja ugyanis csaknem egy teljes évtizedes rabság után, 1953. november 25-én térhetett haza.
A hazatérő foglyokat megfenyegették, ezért nem beszélhettek a történtekről, és az elhallgattatás évei csak 1990-ben értek véget. Ez ma, amikor idegen hatalmak egyetlen nézőpontot próbálnak ránk kényszeríteni, arra figyelmeztet, hogy milyen következményekkel jár a hallgatásba taszított társadalom – közölte.
Hadifogolyként vagy internáltként csaknem 800 ezer embert hurcoltak el Magyarországról a Szovjetunióba többéves kényszermunkára
– emlékeztetett Latorcai Csaba.
Igazi magyar tragédia volt mindez. „Amikor a gulág áldozataira gondolunk, nem csupán történelmet idézünk fel. A nemzet lelkiismeretéhez szólunk, és azt is kimondjuk, a történelem tragédiái nem ismétlődhetnek meg. (…) A szabadságért minden nemzedéknek újra és újra meg kell küzdenie! (…) A jelen nemzedék számára ez a küzdelem ma a nemzeti önállóság, a kulturális identitás és a békés magyar jövő megőrzését jelenti” – fogalmazott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!