A hollandok is vészhelyzetekkel riogatják a lakosságot

A háborús pszichózis tovább terjed Európában, és nem elég a háborúpárti politikusok és közéleti személyiségek állandó rémísztgetését hallgatni, a lakosságot egészen gyakorlatias módszerekkel érzékenyítik. A hetekben például minden holland háztartás kap egy 33 oldalas kormányzati kézikönyvet a vészhelyzetekre való felkészülésről. A kézikönyv tippeket ad a katasztrófa első három napjának túléléséhez, amikor a kormány és a sürgősségi szolgálatok nem tudnak mindenkihez eljutni.

2025. 12. 17.
A holland kézikönyv vészhelyzetek esetére
Foort van Oosten holland igazságügyi és biztonsági ügyvezető miniszter mutatta be a füzetet, amely számos világvége-forgatókönyvvel kezdődik. Olyan vészhelyzetekkel, mint például, ha a hackerek sikeresen megtámadják az elektromos hálózatot, órákon belül nem tudjuk majd felvenni a kapcsolatot a barátainkkal és a családtagjainkkal, a benzinkutak bezárnak, a szupermarketek kifogynak a készletekből, és bizonytalan, hogy lesz-e még csapvíz – hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

Minden holland háztartás kap egy 33 oldalas kormányzati kézikönyvet a vészhelyzetekre való felkészülésről
„Ez a helyzet megmutatja, mennyire sebezhetőek lehetünk, és mennyire fontos a jó felkészülés, hogy ne kelljen pánikba esni vagy felhalmozni” – mondta Van Oosten, és hozzátette: „Mindenkit arra kérek: gondolkozzon előre. Ezzel a tájékoztató füzettel azt szeretnénk biztosítani, hogy minden holland ember jól felkészülhessen egy vészhelyzetre.”

A füzet arra ösztönzi az embereket, hogy készítsenek egy vészhelyzeti készletet, amely olyan dolgokat tartalmaz, mint ivóvíz, elemes zseblámpa, eltartható élelmiszerek, elsősegélycsomag, személyazonosító okmányok másolatai, a környék térképe és egy síp, hogy felhívja a mentőszolgálatok figyelmét.

A kormány azt is javasolja, hogy készítsenek egy vészhelyzeti tervet, figyelembe véve például azt, hogy ki fogja elhozni a gyerekeket az iskolából, ha a digitális kommunikáció meghibásodik, és mi fog történni a sebezhető szomszéddal.

Arra a kérdésre, hogy ez a füzet félelmet kelt-e, Ruben Brekelmans ügyvezető védelmi miniszter a Nieuwsuurnak elmondta, hogy a kormány az ellenkezőjét reméli elérni: segíteni az embereknek abban, hogy biztonságban érezzék magukat azáltal, hogy tudják, felkészültek.

Brekelmans feltétlenül szükségesnek nevezte a füzetet, rámutatva, hogy Hollandia már most is naponta néz szembe kibertámadásokkal, és az orosz hajók kémkednek az Északi-tengeren. „Talán szabotázsra készülnek, amely létfontosságú infrastruktúrát érinthet” – mondta, és hozzátette „lehetséges, hogy Oroszország az elkövetkező években több kockázatot fog vállalni.”

Egész Európában vészhelyzetre készítenek fel

Hollandia csak a következő a sorban, ahol arra kérik a lakosságot, készüljenek fel vészhelyzetekre. Így tettek például az Egyesült Királyságban is arra kérték a háztartásokat, hogy készítsenek háromnapos túlélőcsomagokat egy esetleges jövőbeni konfliktus esetére. Ez egy szélesebb körű európai „felkészültségi stratégia” része, amelynek célja, hogy a polgárok önellátóak maradhassanak vészhelyzetek esetén.

A kezdeményezést Hadja Lahbib, az EU felkészültségért és válságkezelésért felelős biztosa indította Sauli Niinistö, Finnország korábbi elnökének ajánlásai alapján, amelyeket az Európai Bizottságnak szóló jelentésében tett. „A mai Európa előtt álló fenyegetések összetettebbek, mint valaha, és mind összefüggenek” – mondta Lahbib. Hangsúlyozta, hogy a vészhelyzetekre való felkészülés és a különböző forgatókönyvek átgondolása segít megelőzni a pánikot, utalva a COVID-19 világjárvány korai szakaszában tapasztalt toalettpapír-hiányra.

A stratégia felszólítja az EU-t, hogy hozzon létre stratégiai tartalékot és halmozzon fel alapvető erőforrásokat, beleértve a tűzoltó repülőgépeket, az orvosi, energetikai és szállítóeszközöket, valamint a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetések elhárítására szolgáló speciális eszközöket. Néhány uniós törvényhozó azt javasolta, hogy minden háztartásba osszanak ki felkészültségi kézikönyveket, amelyek segítenék a polgárokat abban, hogy pontosan megértsék, mit kell tenniük válság esetén.

Több európai ország is hasonló felkészültségi intézkedéseket tart fenn. Svédország azt javasolja, hogy a háztartások halmozzák fel a vizet, az energiadús élelmiszereket, takarókat, alternatív fűtési lehetőségeket és elemes rádiót. Norvégia azt javasolja, hogy nukleáris baleset esetére halmozzák fel a nem létfontosságú gyógyszereket, beleértve a jódtablettákat is, amelyek radioaktív fertőzés esetén alkalmazhatóak.

Németország arra kérte a polgárokat, hogy pincéket, garázsokat vagy egyéb tárolóhelyeket alakítsanak át biztonságos menedékhelyekké, és az új otthonokban bunkereket is kell építeni – ezt a követelményt Lengyelországban már bevezették.

Borítókép: A holland vészhelyzeti útmutató füzet (Fotó: AFP)

gyurcsány

