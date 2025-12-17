A hollandok is vészhelyzetekkel riogatják a lakosságot

Foort van Oosten holland igazságügyi és biztonsági ügyvezető miniszter mutatta be a füzetet, amely számos világvége-forgatókönyvvel kezdődik. Olyan vészhelyzetekkel, mint például, ha a hackerek sikeresen megtámadják az elektromos hálózatot, órákon belül nem tudjuk majd felvenni a kapcsolatot a barátainkkal és a családtagjainkkal, a benzinkutak bezárnak, a szupermarketek kifogynak a készletekből, és bizonytalan, hogy lesz-e még csapvíz – hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.
„Ez a helyzet megmutatja, mennyire sebezhetőek lehetünk, és mennyire fontos a jó felkészülés, hogy ne kelljen pánikba esni vagy felhalmozni” – mondta Van Oosten, és hozzátette: „Mindenkit arra kérek: gondolkozzon előre. Ezzel a tájékoztató füzettel azt szeretnénk biztosítani, hogy minden holland ember jól felkészülhessen egy vészhelyzetre.”
A füzet arra ösztönzi az embereket, hogy készítsenek egy vészhelyzeti készletet, amely olyan dolgokat tartalmaz, mint ivóvíz, elemes zseblámpa, eltartható élelmiszerek, elsősegélycsomag, személyazonosító okmányok másolatai, a környék térképe és egy síp, hogy felhívja a mentőszolgálatok figyelmét.
A kormány azt is javasolja, hogy készítsenek egy vészhelyzeti tervet, figyelembe véve például azt, hogy ki fogja elhozni a gyerekeket az iskolából, ha a digitális kommunikáció meghibásodik, és mi fog történni a sebezhető szomszéddal.
Arra a kérdésre, hogy ez a füzet félelmet kelt-e, Ruben Brekelmans ügyvezető védelmi miniszter a Nieuwsuurnak elmondta, hogy a kormány az ellenkezőjét reméli elérni: segíteni az embereknek abban, hogy biztonságban érezzék magukat azáltal, hogy tudják, felkészültek.
Brekelmans feltétlenül szükségesnek nevezte a füzetet, rámutatva, hogy Hollandia már most is naponta néz szembe kibertámadásokkal, és az orosz hajók kémkednek az Északi-tengeren. „Talán szabotázsra készülnek, amely létfontosságú infrastruktúrát érinthet” – mondta, és hozzátette „lehetséges, hogy Oroszország az elkövetkező években több kockázatot fog vállalni.”
Egész Európában vészhelyzetre készítenek fel
Hollandia csak a következő a sorban, ahol arra kérik a lakosságot, készüljenek fel vészhelyzetekre. Így tettek például az Egyesült Királyságban is arra kérték a háztartásokat, hogy készítsenek háromnapos túlélőcsomagokat egy esetleges jövőbeni konfliktus esetére. Ez egy szélesebb körű európai „felkészültségi stratégia” része, amelynek célja, hogy a polgárok önellátóak maradhassanak vészhelyzetek esetén.
