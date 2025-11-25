Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A Tisza választási győzelme egyre valószínűtlenebb

Mráz Ágoston Sámuel
2025. 11. 25. 14:48
Mráz Ágoston Sámuel Facebook: „Olvasom az Indexen (link a hozzászólásoknál) a Tisza titkos gazdasági terveit. A választások előtt tartott őszödi beszéd után (Tarr Zoltán) most megérkezett a választások előtti konvergenciaprogram (lásd Gyurcsány 2006-os, azonos nevű intézkedéseit). Ha a kiszivárgott tervek valósak, a Tisza választási győzelme egyre valószínűtlenebb: A 32 százalékos áfa a szegények adója (magyar specialitás a szociálisan érzéketlen baloldaliság), a vagyonfelmérés az állami bürokrácia elburjánzása és az átlagemberek életterveibe való beavatkozás (ez még Bajnai Gordonnak sem sikerült), a progresszív jövedelemadózás már eddig is ismert volt, s súlyosan sérti a Tisza-rajongó felsőközéposztály érdekét, igazi csemege a bankoknak kedvező, 20 éve már egyszer megakadályozott több (egészségügyi) biztosítós modell bevezetése (igazi SZDSZ-es emlék).”


 

