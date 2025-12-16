fővárosi közgyűlésbudapestfidesz

Gulyás Gergely Kristóf: Nem lehet felelősen dönteni a költségvetésről

Egymásnak ellentmondó adatok, kozmetikázott számok és teljes bizonytalanság – a Fidesz szerint így nem lehet dönteni a főváros jövő évi költségvetéséről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 20:31
Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz-KDNP képviselője (b) felszólal a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szerdán ülésezik a Fővárosi Közgyűlés, idén utoljára tárgyalnak a képviselők. A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely Kristóf fideszes képviselő arról beszélt, hogy a főváros vezetése évek óta félrevezeti a budapestieket a főváros valós pénzügyi helyzetéről, ezért jelenleg nem lehet felelősen dönteni a jövő évi költségvetésről.

Rendkívüli Fővárosi Közgyűlés a kelenföldi buszgarázsban
Utoljára a BKV garázsába hívott össze közgyűlést Karácsony Gergely főpolgármester. Fotó: Csudai Sándor

Gulyás Gergely Kristóf lapunknak azt mondta a költségvetéssel kapcsolatban: 

a főváros vezetése lebuktatta magát, évek óta hazudnak a gazdálkodásukkal kapcsolatban. Szerinte nemcsak a Fővárosi Közgyűlést, hanem a budapestieket is félrevezették.

Elmondta, egymásnak ellentmondó likviditási adatokat tett közzé az őszi időszakról a Kiss Ambrus főigazgató nevével fémjelzett Főpolgármesteri Hivatal, emiatt felmerül a kérdés, hogy valójában milyen anyagi helyzetben van Budapest. Hozzátette: 

a baloldali városvezetés trükkök százaival meghamisítja a tényszámokat, így teljes bizonytalanság alakult ki a fővárosi költségvetés valódi állapotáról.

 

Nem lehet felelősen dönteni

A képviselő szerint fennáll annak a gyanúja is, hogy a jogilag már lezárt zárszámadási adatokat utólag kozmetikáztak, ezért nem lehet felelősen dönteni a 2026-os költségvetésről. Mint mondta, ennek fényében nem véletlen, hogy a fővárosi önkormányzat a december 1-jei rendkívüli ülésen nem mondta ki a fizetésképtelenséget.

Gulyás Gergely Kristóf ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az Országgyűlés megalkotta a segélyhitel konstrukcióját. Ennek köszönhetően, bármi is történik a fővárosnál, 

a budapesti dolgozók meg fogják kapni a béreiket, és a fővárosban élők közszolgáltatásai, így például a tömegközlekedés sem kerül veszélybe.

Hangsúlyozta: ha a főváros él a segélyhitellel, akkor Karácsony Gergelyéknek olyan gazdálkodási tervet kell letenniük az asztalra, amely pluszba fordítja Budapest pénzügyeit. – Legyen végre tisztánlátás azzal kapcsolatban, hogy mi a főváros valódi helyzete, és hogyan tudjuk jobb anyagi állapotba hozni – tette hozzá.

 

Javaslat a buszok felülvizsgálatáról

Gulyás a Magyar Nemzet kérdésére elmondta: az év utolsó közgyűlésén javaslatot tesznek a BKV-buszok műszaki állapotának felülvizsgálatára, valamint egy intézkedési terv kidolgozására. Kiemelte: 

a főváros belső vizsgálatának eredménye nem egyezik Budapest Főváros Kormányhivatalának megállapításaival.

Hozzátette: a kormányhivatali vizsgálatok ijesztő képet mutatnak, a buszflotta felének ellenőrzése során 32 százaléknál tártak fel valamilyen műszaki hiányosságot. Szerinte

ez egyértelműen azt bizonyítja, hogy a szükséges karbantartásokat nem végezték el időben és megfelelő módon. 

A főváros vezetésének kötelessége gondoskodni a forgalomból kivonandó buszok pótlásáról és a közlekedés biztonságossá tételéről – mondta.

A Fidesz-frakció azt kéri, hogy szülessen döntés a hibás buszok javításáról, legyen erre forrás, és a munkálatokat minél hamarabb végezzék el.

 

El kell utasítani a migrációs paktumot

Gulyás Gergely Kristóf végül egy harmadik előterjesztést is ismertetett, amely a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtását elutasító állásfoglalásról szól. Mint mondta, Brüsszelben a paktum elfogadásával úgy döntöttek: vagy még többet fizetünk, vagy migránsokat kell befogadni.

Hangsúlyozta: 

Magyarország nem fogadja el az Európai Bíróság döntését, amely kétszázmillió eurós átalánybüntetést és napi egymillió eurós bírságot ír elő, ezért beperlik a bíróságot, és továbbra is nemet mondanak a migrációra.

Kritikával illette a Tisza Párt fővárosi képviselőit is, akik szavazatukkal támogatták a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 25 millió eurós növelését. Mint fogalmazott, miközben Európa egyik legsúlyosabb problémájáról van szó, a párt egyik képviselője nem létező migránsokkal riogatásról beszélt.

A Fidesz ezért kezdeményezi, hogy a Fővárosi Közgyűlés mondja ki: 

elutasítja a migrációs és menekültügyi paktum bevezetését, mert az ellentétes a budapestiek érdekeivel, és a végrehajtása veszélyeztetné a közrendet és a közbiztonságot.

 

Borítókép: Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz–KDNP képviselője felszólal a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

 

