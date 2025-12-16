Gulyás Gergely Kristóf: Nem lehet felelősen dönteni a költségvetésről

Szerdán ülésezik a Fővárosi Közgyűlés, idén utoljára tárgyalnak a képviselők. A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely Kristóf fideszes képviselő arról beszélt, hogy a főváros vezetése évek óta félrevezeti a budapestieket a főváros valós pénzügyi helyzetéről, ezért jelenleg nem lehet felelősen dönteni a jövő évi költségvetésről.

Utoljára a BKV garázsába hívott össze közgyűlést Karácsony Gergely főpolgármester. Fotó: Csudai Sándor

Gulyás Gergely Kristóf lapunknak azt mondta a költségvetéssel kapcsolatban:

a főváros vezetése lebuktatta magát, évek óta hazudnak a gazdálkodásukkal kapcsolatban. Szerinte nemcsak a Fővárosi Közgyűlést, hanem a budapestieket is félrevezették.

Elmondta, egymásnak ellentmondó likviditási adatokat tett közzé az őszi időszakról a Kiss Ambrus főigazgató nevével fémjelzett Főpolgármesteri Hivatal, emiatt felmerül a kérdés, hogy valójában milyen anyagi helyzetben van Budapest. Hozzátette:

a baloldali városvezetés trükkök százaival meghamisítja a tényszámokat, így teljes bizonytalanság alakult ki a fővárosi költségvetés valódi állapotáról.

Nem lehet felelősen dönteni

A képviselő szerint fennáll annak a gyanúja is, hogy a jogilag már lezárt zárszámadási adatokat utólag kozmetikáztak, ezért nem lehet felelősen dönteni a 2026-os költségvetésről. Mint mondta, ennek fényében nem véletlen, hogy a fővárosi önkormányzat a december 1-jei rendkívüli ülésen nem mondta ki a fizetésképtelenséget.

Gulyás Gergely Kristóf ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az Országgyűlés megalkotta a segélyhitel konstrukcióját. Ennek köszönhetően, bármi is történik a fővárosnál,

a budapesti dolgozók meg fogják kapni a béreiket, és a fővárosban élők közszolgáltatásai, így például a tömegközlekedés sem kerül veszélybe.

Hangsúlyozta: ha a főváros él a segélyhitellel, akkor Karácsony Gergelyéknek olyan gazdálkodási tervet kell letenniük az asztalra, amely pluszba fordítja Budapest pénzügyeit. – Legyen végre tisztánlátás azzal kapcsolatban, hogy mi a főváros valódi helyzete, és hogyan tudjuk jobb anyagi állapotba hozni – tette hozzá.

Javaslat a buszok felülvizsgálatáról

Gulyás a Magyar Nemzet kérdésére elmondta: az év utolsó közgyűlésén javaslatot tesznek a BKV-buszok műszaki állapotának felülvizsgálatára, valamint egy intézkedési terv kidolgozására. Kiemelte:

a főváros belső vizsgálatának eredménye nem egyezik Budapest Főváros Kormányhivatalának megállapításaival.

Hozzátette: a kormányhivatali vizsgálatok ijesztő képet mutatnak, a buszflotta felének ellenőrzése során 32 százaléknál tártak fel valamilyen műszaki hiányosságot. Szerinte

ez egyértelműen azt bizonyítja, hogy a szükséges karbantartásokat nem végezték el időben és megfelelő módon.

A főváros vezetésének kötelessége gondoskodni a forgalomból kivonandó buszok pótlásáról és a közlekedés biztonságossá tételéről – mondta.

A Fidesz-frakció azt kéri, hogy szülessen döntés a hibás buszok javításáról, legyen erre forrás, és a munkálatokat minél hamarabb végezzék el.

El kell utasítani a migrációs paktumot

Gulyás Gergely Kristóf végül egy harmadik előterjesztést is ismertetett, amely a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtását elutasító állásfoglalásról szól. Mint mondta, Brüsszelben a paktum elfogadásával úgy döntöttek: vagy még többet fizetünk, vagy migránsokat kell befogadni.