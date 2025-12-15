A sebezhető Nora Mörk búcsúzott a vb-döntő után, érdemes odafigyelni a korábbi győri szavaira

A női kézilabda-vb vasárnap Norvégia tornagyőzelmével ért véget, miután a skandináv válogatott a döntőben 23-20-ra legyőzte a németeket. Ole Gustav Gjekstad válogatottja donimálta az egész vb-t, a norvégok a fináléban játszották a legizgalmasabb mérkőzésüket, amiért jár a dicséret természetesen az ezüstérmes németeknek is. A torna álomcsapatába a 45 éves kapus Katrine Lunde – akiről továbbra sem tudjuk biztosan állítani, hogy ez volt az utolsó tétmérkőzése a válogatottban – és a jobbszélső Emily Hovden került be, míg a torna gólkirálya és a legértékesebb játékosa Henny Reistad lett. Az Esbjerg irányítóját nem túlzás a női kézilabda korszakos zsenijének is nevezni. A norvégok győzelmében idén különleges szerepet töltött be a korábban három idényt Győrben is játszó jobbátlövő, Nora Mörk, aki ennek némiképp hangot is adott a vb-döntő után.

Nora Mörk a női kézilabda-vb döntőjében három góllal vette ki a részét a norvégok győzelméből Fotó: JOHN THYS / AFP

Női kézilabda-vb: Nora Mörk érzelmes búcsúja Katrine Lundétől

A torna előtt még arról írta a sajtó, hogy Mörk a májusban megszülető kislánya miatt akár a tornáról is lemaradhat. A 34 éves játékos ugyanis csak úgy vett volna részt a tornán, ha kislánya is vele tarthat, csakhogy a csecsemőnek nem volt útlevele. A problémát végül a Norvég Kézilabda-szövetség közbenjárásával megoldották, így Mörk ott volt a német–holland rendezésű világbajnokságon – majd a középdöntőtől kezdve kislánya visszatért dániai otthonukba, hogy Mörk teljes erőbedobással a vb-re koncentráljon. Egyébként a szövetség rendkívül családcentrikus gondolkodásának is köszönhető, hogy Lunde még 45 évesen is játszik, ugyanis a norvégok nem tiltják meg, hogy a családtagok, gyerekek is a játékosokkal legyenek a torna ideje alatt. S mint látszik, ez a teljesítmény rovására sem megy.

Fáradt vagyok, de közben nagyon boldog is. Viszont van bennem egy kis üresség valójában. Kicsit furcsa nap volt a mai

– kezdte Mörk a vb-döntőt követően az újságíróknak, majd elmagyarázta, hogy miről is van szó.