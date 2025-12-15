Rendkívüli

Norvégianői kézilabda vbKatrine LundeNora Mörk

Norvégianői kézilabda vbKatrine LundeNora Mörk

A sebezhető Nora Mörk búcsúzott a vb-döntő után, érdemes odafigyelni a korábbi győri szavaira

Nora Mörk augusztusban kezdett el újra kézilabdázni, miután megszületett a kislánya. Akkor még nem volt magától értetődő, hogy az év végi női kézilabda-vb-n ott lesz. Mörk ezt maga is bevallotta a vasárnapi döntő után, ahol a norvégok 23-20-ra legyőzték a németeket Rotterdamban. Nora Mörk emellett könnyek között búcsúzott Katrine Lundétől, akinek talán tényleg ez volt az utolsó válogatottbeli tétmérkőzése 45 évesen.

Perlai Bálint
2025. 12. 15. 8:38
Nora Mörk augusztusban tért vissza a pályára, most pedig újra a csúcson a norvégokkal
Nora Mörk augusztusban tért vissza a pályára, most pedig újra a csúcson a norvégokkal Fotó: ANP IRIS VAN DEN BROEK Forrás: ANP MAG
A női kézilabda-vb vasárnap Norvégia tornagyőzelmével ért véget, miután a skandináv válogatott a döntőben 23-20-ra legyőzte a németeket. Ole Gustav Gjekstad válogatottja donimálta az egész vb-t, a norvégok a fináléban játszották a legizgalmasabb mérkőzésüket, amiért jár a dicséret természetesen az ezüstérmes németeknek is. A torna álomcsapatába a 45 éves kapus Katrine Lunde – akiről továbbra sem tudjuk biztosan állítani, hogy ez volt az utolsó tétmérkőzése a válogatottban – és a jobbszélső Emily Hovden került be, míg a torna gólkirálya és a legértékesebb játékosa Henny Reistad lett. Az Esbjerg irányítóját nem túlzás a női kézilabda korszakos zsenijének is nevezni. A norvégok győzelmében idén különleges szerepet töltött be a korábban három idényt Győrben is játszó jobbátlövő, Nora Mörk, aki ennek némiképp hangot is adott a vb-döntő után.

Nora Mörk a női kézilabda-vb döntőjében három góllal vette ki a részét a norvégok győzelmében
Nora Mörk a női kézilabda-vb döntőjében három góllal vette ki a részét a norvégok győzelméből  Fotó: JOHN THYS / AFP

Női kézilabda-vb: Nora Mörk érzelmes búcsúja Katrine Lundétől

A torna előtt még arról írta a sajtó, hogy Mörk a májusban megszülető kislánya miatt akár a tornáról is lemaradhat. A 34 éves játékos ugyanis csak úgy vett volna részt a tornán, ha kislánya is vele tarthat, csakhogy a csecsemőnek nem volt útlevele. A problémát végül a Norvég Kézilabda-szövetség közbenjárásával megoldották, így Mörk ott volt a német–holland rendezésű világbajnokságon – majd a középdöntőtől kezdve kislánya visszatért dániai otthonukba, hogy Mörk teljes erőbedobással a vb-re koncentráljon. Egyébként a szövetség rendkívül családcentrikus gondolkodásának is köszönhető, hogy Lunde még 45 évesen is játszik, ugyanis a norvégok nem tiltják meg, hogy a családtagok, gyerekek is a játékosokkal legyenek a torna ideje alatt. S mint látszik, ez a teljesítmény rovására sem megy.

Fáradt vagyok, de közben nagyon boldog is. Viszont van bennem egy kis üresség valójában. Kicsit furcsa nap volt a mai

 – kezdte Mörk a vb-döntőt követően az újságíróknak, majd elmagyarázta, hogy miről is van szó. 

Próbáltam nem gondolni arra, hogy ez az utolsó alkalom, hogy együtt csinálunk valamit. Utolsó bemelegítés… Sok dolgon mentünk együtt keresztül, és sok mindent kellett magunknak tartani. Most igyekeztem nem arra gondolni, hogy ez az utolsó közös mérkőzésünk Katrine Lundéval. S ez így volt helyes, mert a németek ellen az utolsó percig küzdenünk kellett

Katrine Lunde a levegőben, 45 évesen is a világ egyik legjobbja
Katrine Lunde a levegőben, 45 évesen is a világ egyik legjobbja  Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Nem is akart már a válogatottban játszani

Mörk a 2024-es Európa-bajnokságot kihagyta – amit Norvégia szintén megnyert, az elődöntőben éppen Magyarországot búcsúztatva –, miután várandós volt. A jobbátlövő augusztusban tért vissza a pályára a dán Esbjerg színeiben.

Mörk a mostani vb-n is fontos tagja volt a válogatottnak, a döntőben három gólt dobott, a tornán összesen pedig 29 alkalommal talált be.

A jobbátlövő viszont a mentális részről is beszélt a lefújás után, a torna előtt ugyanis nem volt számára evidens, hogy visszatér a válogatottba. A játékos bevallotta, a vb kezdete előtt a szövetségi kapitánnyal külön is egyeztetett a témában, aki végül meggyőzte a folytatásról.

Azt hiszem, az emberek kissé magától értetődőnek veszik a mentális részt, ami a hatalmas nyomást illeti. Azt tudom magamról, hogy mentálisan erős vagyok, de be kell vallanom, hogy most sebezhető is vagyok…

Norvégia tehát vasárnap 2021 után ismét világbajnok lett, ezzel pedig már öt alkalommal nyerte meg a női vb-t – Mörk pedig már háromszoros vb-győztes (2015, 2021 és most 2025). A dominanciáról pedig csak annyit, hogy az elmúlt hat vb-n csak egyszer volt olyan, hogy Norvégia nem volt ott a fináléban. 

