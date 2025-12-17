Szabadon engedték a kitoloncolásra váró torinói imámot

Az olasz bírók a kormány döntésével mentek szembe, azzal, hogy szabadlábra helyezték Mohamed Shahin egyiptomi származású vallási vezetőt. Arra hivatkoztak, hogy üldözés és kínzás várna az imámra származási országában, Egyiptomban. A torinói imám kitoloncolását eredetileg kormánypárti politikusok kezdeményezték Matteo Piantedosi belügyminiszternél, miután a muszlim vallási vezető több alkalommal utcai tüntetéseken éltette az október 7-ei Hamász mészárlásokat, és jogos ellenállásnak nevezte azt, valamint antiszemita és kormányellenes kijelentései is voltak.

A torinói imám kitoloncolását kormánypárti politikusok kezdeményezték, miután több alkalommal utcai tüntetéseken éltette az október 7-ei Hamász mészárlásokat

Fotó: AFP

A belügyminisztérium nemzetbiztonságra veszélyes személyként értékelte az imámot, és november 23-án letartóztatták és a kitoloncolásra váró migránsoknak fenntartott caltanisettai zárt táborban tartották fogva. Az imám letartóztatását követően felháborodottan demonstráltak országszerte az Olaszországban élő muzulmánok és Shahin szabadon bocsátását követelték. Torinóban a tüntetők a La Stampa hírszerkesztőség székhelyét is felforgatták, legutóbb pedig koporsóval a vállukon vonultak végig Milánó utcáin. Ezzel a szimbolikus gesztussal azt üzenték, hogy a vélemény és gyülekezési szabadságot gyászolják, mivel Olaszország elhallgattatja az Izrael ellenes tiltakozókat.