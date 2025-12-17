Olaszországkitoloncolásimám

Szabadon engedték a kitoloncolásra váró torinói imámot

Hatalmas felháborodást keltett Olaszországban, hogy a bíróság szabadon engedte a kitoloncolásra váró torinói imámot. A muszlim vallási vezető eltávolítását antiszemita kijelentései miatt szorgalmazták a kormánypárti politikusok. Giorgia Meloni szerint a bíróság döntése igazolja és bátorítja a terrorizmust.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 12. 17. 3:00
Palesztinpárti tüntetés Rómában Fotó: ANDREA RONCHINI Forrás: NurPhoto
Az olasz bírók a kormány döntésével mentek szembe, azzal, hogy szabadlábra helyezték Mohamed Shahin egyiptomi származású vallási vezetőt. Arra hivatkoztak, hogy üldözés és kínzás várna az imámra származási országában, Egyiptomban. A torinói imám kitoloncolását eredetileg kormánypárti politikusok kezdeményezték Matteo Piantedosi belügyminiszternél, miután a muszlim vallási vezető több alkalommal utcai tüntetéseken éltette az október 7-ei Hamász mészárlásokat, és jogos ellenállásnak nevezte azt, valamint antiszemita és kormányellenes kijelentései is voltak. 

Fotó: AFP

A belügyminisztérium nemzetbiztonságra veszélyes személyként értékelte az imámot, és november 23-án letartóztatták és a kitoloncolásra váró migránsoknak fenntartott caltanisettai zárt táborban tartották fogva. Az imám letartóztatását követően felháborodottan demonstráltak országszerte az Olaszországban élő muzulmánok és Shahin szabadon bocsátását követelték. Torinóban a tüntetők a La Stampa hírszerkesztőség székhelyét is felforgatták, legutóbb pedig koporsóval a vállukon vonultak végig Milánó utcáin. Ezzel a szimbolikus gesztussal azt üzenték, hogy a vélemény és gyülekezési szabadságot gyászolják, mivel Olaszország elhallgattatja az Izrael ellenes tiltakozókat. 

Milánóban, Torinóban és Rómában is több alkalommal demonstráltak az elmúlt hetekben az imám kiszabadításáért. Egy egyiptomi származású férfi Milánóban lapunknak azt nyilatkozta, hogy az imám a palesztin az ellenállás egyik kiemelkedő alakja, ezért a végsőkig harcolni fognak érte. Úgy fogalmazott, az imám a palesztin közösség példaképe, tisztességes emeber, senkinek sem ártott, annyi a vétke, hogy felszólal az Izrael-ellenes tüntetéseken. A milánói tiltakozók ígéretet tettek, hogy addig hallatják a hangjukat, amíg ki nem szabadítják vallási vezetőjüket.  

Az olasz kormány felháborodását fejezte ki az imám szabadlábra helyezését követően. Giorgia Meloni kormányfő bejelentette, hogy fellebbeznek a törvényszék döntése ellen. A miniszterelnök úgy fogalmazott: 

a bíróság döntésével igazolja, sőt bátorítja a terrorizmus. Lehetetlen megerősíteni a közbiztonságot, és megszabadulni a nemzetbiztonságra veszélyes személyektől, ha a bíróság keresztülhúzza a döntésünket 

– nyilatkozta felháborodva Meloni. 

Jobboldali politikusok között komoly felháborodást okozott az imám szabadon engedése, többek között azért is, mert Olaszországban az Izrael-ellenes tüntetések miatt felerősödött az zsidók iránti gyűlölet. A vallási vezető nemcsak antiszemita szólamokat prédikált, hanem a muzulmán közösség radikalizálódását elősegítő beszédéi is voltak.

A baloldal jogállamiság diadalaként ünnepli az imám kiszabadítását. A bíróság elismerte, hogy Shahin nemzetközi védelmet élvez, valamint kizárta, hogy konkrét és közvetlen veszélyt jelenthetne. Az ellenzék szerint a bíróság bebizonyította, hogy a törvények nem az ellenvélemények elhallgattatására szolgálnak. Az ügyészség elutasította Mohamed Shahin imám október 7-ei kijelentéseivel kapcsolatos vádakat, mivel úgy ítélték meg, hogy személyes véleménynyilvánításnak számítanak ezért nem minősülnek bűncselekménynek. 

A vád szerint Shahin kapcsolatban állt terrorizmussal vádolt személyekkel. A bírósági kivizsgálása megállapította, hogy a múltban történt elszigetelt esetekről volt szó. 

Felmentésekor arra is hivatkoztak, hogy az imám 20 éve él Olaszországban, beleilleszkedett a társadalomba és büntetlen előéletű. 

Borítókép: Palesztinpárti tüntetés Rómában (Fotó: AFP)

