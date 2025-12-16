WeberkinevezésEurópai Parlamenttisztség

A magyargyűlölő Weber jól fizető állást biztosított az emberének

Udo Zolleist, a jobbközép politikus Manfred Weber közeli munkatársát hétfőn nevezték ki az Európai Parlament közigazgatásának egyik állandó, magas rangú tisztségére. A döntés egy zárt ajtók mögött tartott strasbourgi ülésen született meg.

2025. 12. 16. 21:02
Manfred Weber Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
A kiválasztási folyamatot közvetlenül ismerő három forrás szerint Zolleis az öt, a hónap elején meghallgatott jelölt közül az első helyen végzett.

Udo Zolleist, Manfred Weber közeli munkatársát hétfőn nevezték ki az Európai Parlament közigazgatásának egyik magas rangú tisztségére (Fotó: UWE ANSPACH / DPA)
Manfred Weber. Fotó: DPA

A vezető tisztviselőkből álló kiválasztó bizottság javasolta kinevezését az Európai Parlament elnökségének. Az elnökséget Roberta Metsola elnök vezeti, tagjai pedig magas rangú európai parlamenti képviselők.

A döntést ismerő két forrás szerint az elnökség az ülésen jóváhagyta Zolleis kinevezését. Az egyik forrás elmondta, hogy a döntést valamennyi alelnök egyhangúlag támogatta.

Zolleis az Európai Parlament kutatószolgálatán belül az akadémiai kapcsolatokért, a kutatásért és a stratégiai előretekintésért felel majd. Az igazgatói szintű beosztás legalább havi 18 ezer eurós jövedelemmel jár, és előléptetést jelent a korábbi osztályvezetői pozíciójához képest – írja az Euractiv.

Zolleis bajor egyetemi oktató, akinek kutatásai elsősorban a kereszténydemokrata pártokra összpontosítanak, köztük saját pártjára, a CSU-ra is. Munkáját Strasbourgban végzi majd. Francia nyelvtudással nem rendelkezik.

A Rapporteur már novemberben arról számolt be, hogy a jobbközép Európai Néppárt (EPP) célja Zolleis kinevezése erre a posztra.

Bár az Európai Parlament hivatalosan politikailag semleges közigazgatásként működik, és a felvételeket szigorú szabályok szerint bonyolítja le, a magas szintű kinevezések gyakran politikai egyeztetések eredményeként születnek meg.

Két további forrás szerint a mostani döntés egy hosszabb távú stratégia része lehet, amely Zolleis későbbi, magasabb szintű visszatérését készítheti elő az EPP-frakcióba.

Ez nem feltétlenül csak arról szól, hogy most kényelmes állást biztosítsanak neki, hanem inkább arról, hogy hosszabb távon egy jelentősebb állásra pozicionálják

 – fogalmazott az egyik forrás, aki korábban magas rangú tisztséget töltött be az Európai Parlamentben.

Manfred Weber hivatala nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Az EPP-frakció szóvivője szintén nem kommentálta a döntést. Zolleis nem válaszolt a megkeresésre.

 

Borítókép: Manfred Weber (Fotó: AFP)

