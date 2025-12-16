A kiválasztási folyamatot közvetlenül ismerő három forrás szerint Zolleis az öt, a hónap elején meghallgatott jelölt közül az első helyen végzett.
A magyargyűlölő Weber jól fizető állást biztosított az emberének
Udo Zolleist, a jobbközép politikus Manfred Weber közeli munkatársát hétfőn nevezték ki az Európai Parlament közigazgatásának egyik állandó, magas rangú tisztségére. A döntés egy zárt ajtók mögött tartott strasbourgi ülésen született meg.
A vezető tisztviselőkből álló kiválasztó bizottság javasolta kinevezését az Európai Parlament elnökségének. Az elnökséget Roberta Metsola elnök vezeti, tagjai pedig magas rangú európai parlamenti képviselők.
A döntést ismerő két forrás szerint az elnökség az ülésen jóváhagyta Zolleis kinevezését. Az egyik forrás elmondta, hogy a döntést valamennyi alelnök egyhangúlag támogatta.
Zolleis az Európai Parlament kutatószolgálatán belül az akadémiai kapcsolatokért, a kutatásért és a stratégiai előretekintésért felel majd. Az igazgatói szintű beosztás legalább havi 18 ezer eurós jövedelemmel jár, és előléptetést jelent a korábbi osztályvezetői pozíciójához képest – írja az Euractiv.
Zolleis bajor egyetemi oktató, akinek kutatásai elsősorban a kereszténydemokrata pártokra összpontosítanak, köztük saját pártjára, a CSU-ra is. Munkáját Strasbourgban végzi majd. Francia nyelvtudással nem rendelkezik.
A Rapporteur már novemberben arról számolt be, hogy a jobbközép Európai Néppárt (EPP) célja Zolleis kinevezése erre a posztra.
Bár az Európai Parlament hivatalosan politikailag semleges közigazgatásként működik, és a felvételeket szigorú szabályok szerint bonyolítja le, a magas szintű kinevezések gyakran politikai egyeztetések eredményeként születnek meg.
Két további forrás szerint a mostani döntés egy hosszabb távú stratégia része lehet, amely Zolleis későbbi, magasabb szintű visszatérését készítheti elő az EPP-frakcióba.
Ez nem feltétlenül csak arról szól, hogy most kényelmes állást biztosítsanak neki, hanem inkább arról, hogy hosszabb távon egy jelentősebb állásra pozicionálják
– fogalmazott az egyik forrás, aki korábban magas rangú tisztséget töltött be az Európai Parlamentben.
Manfred Weber hivatala nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Az EPP-frakció szóvivője szintén nem kommentálta a döntést. Zolleis nem válaszolt a megkeresésre.
Borítókép: Manfred Weber (Fotó: AFP)
