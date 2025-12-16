A magyargyűlölő Weber jól fizető állást biztosított az emberének

A vezető tisztviselőkből álló kiválasztó bizottság javasolta kinevezését az Európai Parlament elnökségének. Az elnökséget Roberta Metsola elnök vezeti, tagjai pedig magas rangú európai parlamenti képviselők.

A döntést ismerő két forrás szerint az elnökség az ülésen jóváhagyta Zolleis kinevezését. Az egyik forrás elmondta, hogy a döntést valamennyi alelnök egyhangúlag támogatta.

Zolleis az Európai Parlament kutatószolgálatán belül az akadémiai kapcsolatokért, a kutatásért és a stratégiai előretekintésért felel majd. Az igazgatói szintű beosztás legalább havi 18 ezer eurós jövedelemmel jár, és előléptetést jelent a korábbi osztályvezetői pozíciójához képest – írja az Euractiv.

Zolleis bajor egyetemi oktató, akinek kutatásai elsősorban a kereszténydemokrata pártokra összpontosítanak, köztük saját pártjára, a CSU-ra is. Munkáját Strasbourgban végzi majd. Francia nyelvtudással nem rendelkezik.