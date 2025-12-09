Itt az újabb tiszás elszólás: taktikai okokból nem beszélnek róla, hogy lebontanák a kerítést

– Már megint elszólták magukat a tiszások – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalára feltöltött videójában. A XXI. Század Intézet vezető elemzője bemutatta Feledy Botond tiszás külpolitikai szakértő elszólását, amelyben arról értekezik, hogy a Tisza Párt idomulna a brüsszeli elvárásokhoz a migrációs politikában is, habár erről a kampányban taktikai okokból nem beszélnek. Deutsch Tamás a közösségi oldalán pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt már nem először foglal állást a migráció mellett.

Fotó: Teknős Miklós

– Azt is látjuk, hogy a Tisza ezt nem tematizálja, ez pont a migrációval függ össze,

egyértelmű, hogy Magyar Péterék nem akarnak belemenni abba, hogy ők lebontják a kerítést egymillió euróért, és eladják a hazát,

amit értek narratíva szempontjából – mutatott rá a balos külpolitikai szakértő. Majd úgy vélekedett, nem gondolná azt, hogy ha kormányra kerülnek, akkor nem gondolnák-e végig ezt, hogy hogyan lehet megvalósítani.

– Ezzel a tiszás külpolitikai szakértő kikotyogta, hogy egy Magyar Péter-féle brüsszeli bábkormány idomulna a brüsszeli elvárásokhoz a migrációs politikában is – mutatott rá Deák Dániel. Az elemző azonban arra is rávilágított, hogy most ezekről nem szabad beszélniük, hiszen korábban már Tarr Zoltán is azt mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

Deák Dániel a miniszterelnök korábbi nyilatkozatát is felidézte. Orbán Viktor akkor azt hangsúlyozta, az, hogy mi megvédjük magunkat, az pénzbe kerül, az, hogy megvédjük Európát, az is pénzbe kerül. Mégis megbüntettek bennünket, mert nem engedjük be a migránsokat. Most meg még azt akarják, hogy fogadjunk be migránsokat más országokból, amelyek nem voltak elég erősek, hogy megvédjék magukat, ha azt nem tesszük meg, fizessünk nekik – tette hozzá a kormányfő.

Szégyen és gyalázat, hogy a DK meg a Tisza Brüsszelt ebben támogatja, és a DK meg a Tisza Brüsszelen keresztül migránsokat akar hozni a magyarok nyakára

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

A Tisza Párt brüsszeli gazdái 2024-ben áterőltették a katasztrofális migrációs paktumot. A Tisza Párt már számtalanszor elmondta, támogatja ezt, és számon kérte a nemzeti kormányon, hogy miért ellenzi azt, illetve elmondták, hogy ők alkalmazni fogják. A paktum alapján hétfőn Brüsszel úgy döntött, Magyarország vagy kötelezően befogad mások által Európába beengedett illegális migránsokat, vagy még több büntetést kell fizetnünk – foglalta össze az elmúlt időszak tényeit Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselője hangsúlyozta:

Ez a migrációs paktum, a migránskvóta. Illegális migránsok kötelező át- és betelepítése Brüsszel kötelező döntései alapján. És ezt támogatja a Tisza Párt.

– Legyen egyszer és mindenkorra világos, ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezeket a botrányos döntéseket nem hajtjuk végre – jelentette ki.