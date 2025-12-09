Elstartolt a kormányülés, Orbán Viktor üzent a kezdés előtt

– Itt van előttem vagy 10-12 napirendi pont. A legfontosabb a jövő heti európai uniós miniszterelnöki csúcsra való fölkészülés – jelentette ki Orbán Viktor a Facebook-csatornáján közzétett videójában, amelyet percekkel a kormányülés kezdete előtt vett fel. A miniszterelnök azt is jelezte, hogy a kormányülés most a megszokottól eltérően nem szerdán, hanem kedden van, és akár hosszú is lehet. A Kormányinfót pedig holnap reggel fogják megtartani.

A kormányülés. Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő az európai uniós miniszterelnöki csúccsal kapcsolatban elmondta: ott dől el, hogy megy-e a pénzünk Ukrajnába, meg tudjuk-e akadályozni, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ha igen, akkor hogyan és annak milyen következményei vannak.

De nem csak ilyen „balhés” napirendi pontok vannak, jó hírek is szerepelnek itt – szögezte le Orbán Viktor. A miniszterelnök példaként említette, hogy van előterjesztésük egy lakossági program megindításáról, amely arról szól, hogy ahol napelem található egy-egy lakóépületen, ott most lehet pályázni házi akkumulátorra, energiatárolóra, így nemcsak megtermelni lehet a napenergiát, hanem el is lehet raktározni.

Vagyis ezzel tovább lehet csökkenteni a család rezsijét

– hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: erről nemcsak lakossági méretekben tárgyalnak, hanem ipari méretű akkumulátorokról is.