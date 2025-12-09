Orbán ViktorUkrajnakormányülés

Elstartolt a kormányülés, Orbán Viktor üzent a kezdés előtt

Ez lesz a legfontosabb téma ma este.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 17:22
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Itt van előttem vagy 10-12 napirendi pont. A legfontosabb a jövő heti európai uniós miniszterelnöki csúcsra való fölkészülés – jelentette ki Orbán Viktor a Facebook-csatornáján közzétett videójában, amelyet percekkel a kormányülés kezdete előtt vett fel. A miniszterelnök azt is jelezte, hogy a kormányülés most a megszokottól eltérően nem szerdán, hanem kedden van, és akár hosszú is lehet. A Kormányinfót pedig holnap reggel fogják megtartani. 

kormányülés
A kormányülés. Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő az európai uniós miniszterelnöki csúccsal kapcsolatban elmondta: ott dől el, hogy megy-e a pénzünk Ukrajnába, meg tudjuk-e akadályozni, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ha igen, akkor hogyan és annak milyen következményei vannak.

De nem csak ilyen „balhés” napirendi pontok vannak, jó hírek is szerepelnek itt – szögezte le Orbán Viktor. A miniszterelnök példaként említette, hogy van előterjesztésük egy lakossági program megindításáról, amely arról szól, hogy ahol napelem található egy-egy lakóépületen, ott most lehet pályázni házi akkumulátorra, energiatárolóra, így nemcsak megtermelni lehet a napenergiát, hanem el is lehet raktározni.

Vagyis ezzel tovább lehet csökkenteni a család rezsijét

– hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: erről nemcsak lakossági méretekben tárgyalnak, hanem ipari méretű akkumulátorokról is.

 

 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.