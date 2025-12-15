Rendkívüli

A Tisza szakértője kitálalt: Ha fenik a kést, a malacnak nem kell megmondani, mi jön + videó

Ursula, Merz, Weber, a germánok és Tacitus bölcsessége...

Ursula, Merz, Weber, a germánok és Tacitus bölcsessége...

Megadja Gábor
2025. 12. 15. 14:49
Megadja Gábor Facebook: „Most, hogy a birodalmi kancellár kijelentette, hogy Orbán "nem kért engedélyt" a moszkvai látogatáshoz, és hogy a germánok elkezdték a rablást, ahogy szokták, és Ursula kapott karácsonyi ajándéknak egy csini felhatalmazási törvényt ("majd a végső győzelem után rendezzük", ahogy ugye a múltkor is, a magyarok azóta is várnak arra, hogy a német rendezze a tartozását), nem tudom nem újra idetenni Tacitus klasszikusát. "A germánokat mindig ugyanaz az ok készteti, hogy átkeljenek Galliába: a mohó prédavágy és a vándorlás szenvedélye, hogy odahagyván mocsaraikat és pusztaságaikat, birtokba vehessék ezt a termékeny földet s titeket: ürügynek egyébként a szabadságot emlegetik és tetszetős jelszavakat, de hát senki még mások leigázására és kényuraságra nem vágyott úgy, hogy ne ugyanezeket a kifejezéseket használta volna".”

