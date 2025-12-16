A rovarirtó spray is kevés volt, a világbajnokra csak ráijesztettek a darts-vb-n

A darts-vb hatodik napjának délutáni etapja elhozta a torna első hirtelen halálban eldőlő mérkőzését: Alan Soutar és Teemu Harju összecsapásán előbbi vesztett leg nélkül hozta az első két szettet, utána viszont a finn kiharcolta a döntő játszmát, amelyben egészen a hirtelen halált jelentő tizenegyedik legig elmentek – érdemes megemlíteni, hogy Soutar ekkor már 14 elhibázott meccsnyilnál tartott... A skót végül a tizenhatodikat kihasználta, véget vetve a közel másfél órás küzdelemnek.

Jurjen van der Velde ezzel próbálta megállítani a darazsakat a darts-vb-n (Fotó: PDC/Facebook)

A második összecsapás jóval rövidebb volt, az első világbajnokságán szereplő Justin Hood gyakorlatilag lenullázta Nick Kennyt, aki mindössze három leget tudott nyerni az egész meccs során, szettet pedig egyáltalán nem.

A tavalyelőtti viadalon az elődöntőig jutó Scott Williams a tavalyi torna egyik kedvencét, a Fülöp-szigeteki Paolo Nebridát búcsúztatta, aki hiába vette fel a küzdelmet a tömeget tekintve, nyolc kiszállójából mindössze kettőt tudott bedobni az egész meccsen.

Hasonlóan sima küzdelmet hozott a nyolcadik helyen kiemelt Chris Dobey és a kínai Cung Hsziao-csen találkozója, s bár utóbbi egy játszmát elcsent az angoltól, a tavalyi vb elődöntősének továbbjutása nem forgott veszélyben.

Az estét Ricardo Pietreczko és José de Sousa mérkőzése nyitotta, a Pikachu becenévre hallgató német még 2020-ban elveszítette az első meccsét a portugál ellenfelével szemben, azóta viszont háromszor nyert, és most hozzátette a negyediket is.

A darts-vb idegesítő vendégei ellen is felkészültek

A holland házicsatát vicces jelenet előzte meg: a világbajnokságon már többször is előfordult, hogy egy darázs megzavarta a játékosokat, Jurjen van der Velde pedig gyorsan jelezte a közönségnek, ő erre is felkészült, rovarirtó spray-t hozott magával.

Bár a darazsakat egy ideig távol tartotta – a második szettben azért feltűnt egy –, a hatodik helyen kiemelt Danny Noppert ellen ez sem jelentett segítséget. Az idén öt televíziós tornán is elődöntőt játszó Noppert megmutatta, hogy miért tartják sokan akár a döntőbe jutásra is esélyesnek. A 43 százalék feletti kiszállózása, valamint a 96,62-es körátlaga megoldhatatlan feladatnak bizonyult a „rovarirtónak”, aki úgy búcsúzott, hogy a kiszállói felét (7/14) bedobta.