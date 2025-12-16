dartsdarts-vbGerwyn Price

A rovarirtó spray is kevés volt, a világbajnokra csak ráijesztettek a darts-vb-n

Nem hozott különösebb meglepetést a londoni Alexandra Palace-ban zajló PDC-dartsvilágbajnokság hatodik napja, a kiemeltek közül Chris Dobey, Danny Noppert és Gerwyn Price is meglehetősen simán jutott tovább. Érdekességnek azért így sem voltunk híján, Jurjen van der Velde például rovarirtó spray-vel igyekezett megállítani a darts-vb gyakori vendégeit, a darazsakat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 23:19
Gerwyn Price megnyerte az első meccsét a világbajnokságon
A darts-vb hatodik napjának délutáni etapja elhozta a torna első hirtelen halálban eldőlő mérkőzését: Alan Soutar és Teemu Harju összecsapásán előbbi vesztett leg nélkül hozta az első két szettet, utána viszont a finn kiharcolta a döntő játszmát, amelyben egészen a hirtelen halált jelentő tizenegyedik legig elmentek – érdemes megemlíteni, hogy Soutar ekkor már 14 elhibázott meccsnyilnál tartott... A skót végül a tizenhatodikat kihasználta, véget vetve a közel másfél órás küzdelemnek.

Jurjen van der Velde ezzel próbálta megállítani a darazsakat a darts-vb-n
Jurjen van der Velde ezzel próbálta megállítani a darazsakat a darts-vb-n (Fotó: PDC/Facebook)

A második összecsapás jóval rövidebb volt, az első világbajnokságán szereplő Justin Hood gyakorlatilag lenullázta Nick Kennyt, aki mindössze három leget tudott nyerni az egész meccs során, szettet pedig egyáltalán nem.

A tavalyelőtti viadalon az elődöntőig jutó Scott Williams a tavalyi torna egyik kedvencét, a Fülöp-szigeteki Paolo Nebridát búcsúztatta, aki hiába vette fel a küzdelmet a tömeget tekintve, nyolc kiszállójából mindössze kettőt tudott bedobni az egész meccsen.

Hasonlóan sima küzdelmet hozott a nyolcadik helyen kiemelt Chris Dobey és a kínai Cung Hsziao-csen találkozója, s bár utóbbi egy játszmát elcsent az angoltól, a tavalyi vb elődöntősének továbbjutása nem forgott veszélyben.

Az estét Ricardo Pietreczko és José de Sousa mérkőzése nyitotta, a Pikachu becenévre hallgató német még 2020-ban elveszítette az első meccsét a portugál ellenfelével szemben, azóta viszont háromszor nyert, és most hozzátette a negyediket is.

A darts-vb idegesítő vendégei ellen is felkészültek

A holland házicsatát vicces jelenet előzte meg: a világbajnokságon már többször is előfordult, hogy egy darázs megzavarta a játékosokat, Jurjen van der Velde pedig gyorsan jelezte a közönségnek, ő erre is felkészült, rovarirtó spray-t hozott magával.

Bár a darazsakat egy ideig távol tartotta – a második szettben azért feltűnt egy –, a hatodik helyen kiemelt Danny Noppert ellen ez sem jelentett segítséget. Az idén öt televíziós tornán is elődöntőt játszó Noppert megmutatta, hogy miért tartják sokan akár a döntőbe jutásra is esélyesnek. A 43 százalék feletti kiszállózása, valamint a 96,62-es körátlaga megoldhatatlan feladatnak bizonyult a „rovarirtónak”, aki úgy búcsúzott, hogy a kiszállói felét (7/14) bedobta.

Van der Velde alaposan felkészült:

A kedd talán legjobban várt mérkőzésén bemutatkozott a mostani vb-n a 2021-es világbajnok Gerwyn Price. Iceman óriási üdvrivalgást kapott az Alexandra Palace-ban, ha visszaemlékszünk a korábbi botrányaira, ez néhány éve elképzelhetetlen lett volna. A 40 esztendős walesi nem bízott semmit a véletlenre Adam Gawlas ellen, a mindössze második vb-jén szereplő cseh csak asszisztált Price sikeréhez, aki rögtön az első játszmát 100 feletti átlaggal húzta be. A második szett elején azért ráijesztett nevesebb riválisára, az első két leget megnyerte, a pocsékul kiszállózó Price-nak azonban innen is volt visszaút. A harmadik szettben már nem volt kérdés, a walesi a meccs elején mutatott formájával gyorsan lezárta a továbbjutás kérdését.

Zárásnak a budapesti European Tour-versenyen diadalmaskodó Nico Springer lépett tábla elé, a német tavalyhoz hasonlóan ezúttal is rögtön búcsúzott, ezúttal meglepetésre az ausztrál Joe Comito ellen.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, 1. FORDULÓ:

A keddi program:

Délutáni mérkőzések

  • Alan Soutar (skót, 90,90)–Teemu Harju (finn, 82,61) 3:2 (3-0, 3-0, 2-3, 2-3, 6-5)
  • Nick Kenny (walesi, 92,95)–Justin Hood (angol,99,59) 0:3 (0-3, 2-3, 1-3)
  • Scott Williams (angol, 99,25)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki, 95,66) 3:0 (3-1, 3-0, 3-1)
  • Chris Dobey (angol, 8., 92,81)–Cung Hsziao-csen (kínai, 84,61) 3:1 (3-0, 1-3, 3-1, 3-1) 

Esti mérkőzések

  • Ricardo Pietreczko (német, 90,86)–José de Sousa (portugál, 90,46) 3:1 (3-2, 3-2, 2-3, 3-1)
  • Danny Noppert (holland, 6., 96,62)–Jurjen van der Velde (holland, 89,27) 3:1 (3-2, 1-3, 3-2, 3-0)
  • Gerwyn Price (walesi, 9., 96,44)–Adam Gawlas (cseh, 79,1) 3:0 (3-0, 3-2, 3-0)
  • Niko Springer (német, 86,95)–Joe Comito (ausztrál, 85,47) 1:3 (2-3, 3-1, 0-3, 2-3)

A teljes ágrajzot itt tekintheti meg!

 

 

