Ez okozta a darts-vb eddigi legnagyobb botrányát: a családi tragédia nem hatja meg a PDC-t

Cameron Menzies bocsánatot kért, miután dühében ököllel szétvert egy italokkal teli asztalt a PDC darts-világbajnokságon. A kezét véresre ütő skót játékos öt szettben vereséget szenvedett Charlie Manbytól a darts-vb első fordulójában hétfőn, majd kiderült, hogy egy közeli családtagja halála miatt volt annyira feldúlt. A PDC segítene neki, de a magyarázat nem hatja meg: eljárást indít ellene, Menzies büntetéssel nézhet szembe.

2025. 12. 16. 7:34
Cameron Menzies dühében véresre ütötte az öklét a veresége után a darts-vb-n, most büntetést is kaphat. Fotó: John Walton Forrás: PA Wire
Az idei darts-vb eddigi legnagyobb botrányára került sor az első fordulóban: mint beszámoltunk róla, a skót Cameron Menzies annyira kiborult a Charlie Manby ellen elszenvedett veresége után, hogy dühében véresre ütötte az öklét egy italokkal teli asztalon. Menzies 1-0-ra, majd 2-1-re is vezetett szettekben, ám az angol újonc visszakapaszkodott, és a hetedik meccsnyilával megszerezte a 3-2-es győzelmet. A londoni Alexandra Palace közönsége kifütyülte a vereséget nem jól kezelő skótot.

Cameron Menzies bocsánatot kért a botrányos viselkedése miatt a darts vb-n.
Cameron Menzies bocsánatot kért a botrányos viselkedése miatt a darts vb-n. Fotó: Godfrey Pitt

Menzies később közleményben kért elnézést a viselkedéséért, amiben magyarázatot is igyekezett adni arra, miért volt annyira feldúlt. Kiderült, hogy elhunyt a nagybátyja, akinek a temetése épp a második fordulós meccsének a napjára esett volna, de mivel nem jutott tovább, nem tiszteleghet a darts-vb-n az emléke előtt.

Családi tragédia áll a darts-vb eddigi legnagyobb botránya mögött

„Mindenekelőtt szeretnék bocsánatot kérni a történtekért. Sajnálom, hogy így reagáltam. Ez nem mentség, de mostanában sok minden járt a fejemben, és azt hiszem, a végén egyszerűen túl sok lett. Nem volt könnyű időszak számomra, mivel nemrég elhunyt Gary nagybátyám. Négy nappal a halála előtt láttam őt, és egy pillantást vetett rám, amelyből éreztem, mennyire sokat jelentettem neki. Ha megnyertem volna a Charlie elleni meccset, a második mérkőzésem Gary temetésének napjára esett volna, és ez nem kerülte el a figyelmemet” – világította meg Menzies a botrányos viselkedése hátterét.

Cameron Menzies így okozta az idei darts-vb eddigi legnagyobb botrányát:

A PDC-t nem hatotta meg a magyarázat, büntetés következhet

Maga Menzies is jelezte, hogy a családi tragédia nem mentség a viselkedésére, és ezt a PDC is így látta. A darts-vb-t szervező szervezet elnöke, Matt Porter így nyilatkozott:

– Beszéltem Cameronnal és a menedzsmentjével, mielőtt elhagyta volna a helyszínt, és tisztában van vele, hogy a PDC részéről is rendelkezésre áll támogatás. Ugyanakkor minden ilyen jellegű incidenst jelenteni kell felülvizsgálatra, de a legfőbb prioritásunk a játékos egészsége és jólléte.

Tehát vizsgálat indul Menzies ellen a darts-vb-n, és komoly büntetés várhat rá.

A szabályzat 3.1-es pontja kimondja, hogy egyetlen játékos sem mondhat vagy tehet olyat, ami rossz hírbe hozná a darts sportot. A 3.3-as pont szerint pedig a játékosoknak mindenkor a profi sportolói státuszuknak megfelelően és korrekt módon kell viselkedniük.

2022-ben Paul Brown dartsjátékost 500 fontra büntették „nem megfelelő viselkedésért”, míg a kanadai Matt Campbellt 1000 fontra büntették, és három hónap felfüggesztett eltiltást kapott ugyanezért a vétségért egy Players Championship eseményen.

Darts-vb: kiesett a korábbi világbajnok

A hétfő esti meccsek érdekessége volt, hogy kiesett Andy Baetens, aki 2023-ban világbajnok a WDF szervezetnél. A holland Dirk van Duijvenbode szoros mérkőzésen, 111-es átlaggal nyerte meg a döntő szettjét Batens ellen.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, 1. FORDULÓ:

A hétfői eredmények:

Brendan Dolan (északír, 89,96)–Tavis Dudeney (angol, 89,86) 3:1 (3-1, 3-2, 2-3, 3-1)
Cameron Menzies (skót, 26., 91,99)–Charlie Manby (angol, 90,62) 2:3 (3-2, 2-3, 3-1, 2-3, 1-3)
Mensur Suljovic (osztrák, 94,92)–David Cameron (kanadai, 92,93) 3:1 (3-1, 2-3, 3-1, 3-1)
Peter Wright (skót, 30., 83,51)–Noa-Lynn van Leuven (holland, 82,87) 3:0 (3-1, 3-2, 3-0)
Martin Lukeman (angol, 85.31)–Max Hopp (német, 88.32) 1:3 (0-3, 2-3, 3-2, 0-3)
Dirk van Duijvenbode (holland, 29., 98.54)–Andy Baetens (belga, 92.50) 3:2 (3-1, 1-3, 1-3, 3-1, 3-1)
Jonny Clayton (walesi, 5., 92.53)–Adam Lipscombe (angol, 87.60) 3:1 (3-1, 2-3, 3-1, 3-1)
Connor Scutt (angol, 90.70)–Simon Whitlock (ausztrál, 85.82) 3:2 (3-1, 3-2, 2-3, 2-3, 3-1)

 

