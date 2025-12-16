Ez okozta a darts-vb eddigi legnagyobb botrányát: a családi tragédia nem hatja meg a PDC-t

Az idei darts-vb eddigi legnagyobb botrányára került sor az első fordulóban: mint beszámoltunk róla, a skót Cameron Menzies annyira kiborult a Charlie Manby ellen elszenvedett veresége után, hogy dühében véresre ütötte az öklét egy italokkal teli asztalon. Menzies 1-0-ra, majd 2-1-re is vezetett szettekben, ám az angol újonc visszakapaszkodott, és a hetedik meccsnyilával megszerezte a 3-2-es győzelmet. A londoni Alexandra Palace közönsége kifütyülte a vereséget nem jól kezelő skótot.

Cameron Menzies bocsánatot kért a botrányos viselkedése miatt a darts vb-n. Fotó: Godfrey Pitt

Menzies később közleményben kért elnézést a viselkedéséért, amiben magyarázatot is igyekezett adni arra, miért volt annyira feldúlt. Kiderült, hogy elhunyt a nagybátyja, akinek a temetése épp a második fordulós meccsének a napjára esett volna, de mivel nem jutott tovább, nem tiszteleghet a darts-vb-n az emléke előtt.

Családi tragédia áll a darts-vb eddigi legnagyobb botránya mögött

„Mindenekelőtt szeretnék bocsánatot kérni a történtekért. Sajnálom, hogy így reagáltam. Ez nem mentség, de mostanában sok minden járt a fejemben, és azt hiszem, a végén egyszerűen túl sok lett. Nem volt könnyű időszak számomra, mivel nemrég elhunyt Gary nagybátyám. Négy nappal a halála előtt láttam őt, és egy pillantást vetett rám, amelyből éreztem, mennyire sokat jelentettem neki. Ha megnyertem volna a Charlie elleni meccset, a második mérkőzésem Gary temetésének napjára esett volna, és ez nem kerülte el a figyelmemet” – világította meg Menzies a botrányos viselkedése hátterét.

Cameron Menzies így okozta az idei darts-vb eddigi legnagyobb botrányát:

A PDC-t nem hatotta meg a magyarázat, büntetés következhet

Maga Menzies is jelezte, hogy a családi tragédia nem mentség a viselkedésére, és ezt a PDC is így látta. A darts-vb-t szervező szervezet elnöke, Matt Porter így nyilatkozott:

– Beszéltem Cameronnal és a menedzsmentjével, mielőtt elhagyta volna a helyszínt, és tisztában van vele, hogy a PDC részéről is rendelkezésre áll támogatás. Ugyanakkor minden ilyen jellegű incidenst jelenteni kell felülvizsgálatra, de a legfőbb prioritásunk a játékos egészsége és jólléte.