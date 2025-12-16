Puszta kézzel szállt szembe az Iszlám Állam terroristájával a Sydney-ben meggyilkolt idős házaspár

Megrázó részletek láttak napvilágot a Sydney-t és az egész nyugati világot sokkoló vasárnapi terrortámadásról. Mint ismert, a Bondi Beachen a hanuka ünnepére összegyűlt tömegre nyitottak tüzet iszlamista merénylők, tizenöt ártatlan ember halálát okozva. A tragédiával kapcsolatban most előkerült egy fedélzeti kamera felvétele, amely megörökítette Boris és Sofia Gurman utolsó, hősies pillanatait.

Az áldozatokra emlékeznek Sydney-ben a Bondi-pavilonnál. Fotó: AFP

A felvételeken, amelyeket egy szemtanú osztott meg a közösségi médiában, jól látható a lila inget viselő Boris Gurman. Amikor a támadó, Sajid Akram kiszáll az autójából, amelynek szélvédőjére az Iszlám Állam terrorszervezet fekete zászlaját terítették, Boris azonnal ráveti magát. A 69 éves férfi nekilöki a terroristát egy járműnek, és megpróbálja kicsavarni a fegyvert a kezéből. Felesége, Sofia mindvégig mellette volt, és maga is részt vett a kétségbeesett küzdelemben a támadó megfékezésére.

A hősies ellenállás azonban tragédiával végződött, a házaspár a helyszínen életét vesztette. Egy később készült drónfelvétel már csak azt mutatta, ahogy élettelen testük egymás mellett hever a járdán – írja a The Guardian brit napilap.

A Sydney Morning Heraldnak eljuttatott közleményében a Gurman család mély fájdalmának adott hangot.

Megszakad a szívünk szeretett Borisunk és Sofiánk hirtelen és értelmetlen elvesztése miatt

– írták.

A pár januárban ünnepelte volna 35. házassági évfordulóját, Sofia pedig szerdán töltötte volna be a 62. életévét. A család leírása szerint Boris nyugdíjas autószerelő volt, akit környezete csendes erejéről és nagylelkűségéről ismert: mindig kész volt segíteni a rászorulókon. Sofia az ausztrál postánál dolgozott, kollégái és a közösség is nagyra becsülték.

Bondi lakosai voltak, becsületes, szorgalmas életet éltek, és mindenkivel kedvességgel, melegséggel és tisztelettel bántak

– emlékeztek meg róluk szeretteik.

A család csak nemrég szerzett tudomást arról a felvételről, amely bemutatja szeretteik utolsó perceit.

Bár semmi sem enyhítheti Boris és Sofia elvesztésének fájdalmát, büszkeséggel tölt el minket a bátorságuk és az önzetlenségük. Ez tökéletesen jellemzi őket: olyan emberek voltak, akik ösztönösen és önzetlenül próbáltak segíteni másokon

– fogalmazott a család, akik a továbbiakban a magánéletük tiszteletben tartását kérték a gyász nehéz időszakában.