Puszta kézzel szállt szembe az Iszlám Állam terroristájával a Sydney-ben meggyilkolt idős házaspár

Drámai felvételek kerültek nyilvánosságra a vasárnapi ausztráliai terrortámadásról, amelyek bizonyítják: a halálos áldozatok között lévő idős házaspár nem menekülni próbált, hanem az életét áldozta azért, hogy megállítsa a vérontást. A 69 éves Boris Gurman és felesége, a 61 éves Sofia Gurman hősiessége a biztonsági kamerák és autós fedélzeti rögzítők tanúsága szerint életeket menthetett Sydney-ben, a Bondi Beachen történt mészárlás első perceiben.

Munkatársunktól
2025. 12. 16. 20:16
Illusztráció (Forrás: AFP)
Megrázó részletek láttak napvilágot a Sydney-t és az egész nyugati világot sokkoló vasárnapi terrortámadásról. Mint ismert, a Bondi Beachen a hanuka ünnepére összegyűlt tömegre nyitottak tüzet iszlamista merénylők, tizenöt ártatlan ember halálát okozva. A tragédiával kapcsolatban most előkerült egy fedélzeti kamera felvétele, amely megörökítette Boris és Sofia Gurman utolsó, hősies pillanatait.

Az áldozatokra emlékeznek Sydney-ben a Bondi Pavilionnál
Az áldozatokra emlékeznek Sydney-ben a Bondi-pavilonnál. Fotó: AFP

A felvételeken, amelyeket egy szemtanú osztott meg a közösségi médiában, jól látható a lila inget viselő Boris Gurman. Amikor a támadó, Sajid Akram kiszáll az autójából, amelynek szélvédőjére az Iszlám Állam terrorszervezet fekete zászlaját terítették, Boris azonnal ráveti magát. A 69 éves férfi nekilöki a terroristát egy járműnek, és megpróbálja kicsavarni a fegyvert a kezéből. Felesége, Sofia mindvégig mellette volt, és maga is részt vett a kétségbeesett küzdelemben a támadó megfékezésére.

A hősies ellenállás azonban tragédiával végződött, a házaspár a helyszínen életét vesztette. Egy később készült drónfelvétel már csak azt mutatta, ahogy élettelen testük egymás mellett hever a járdán – írja a The Guardian brit napilap.

A Sydney Morning Heraldnak eljuttatott közleményében a Gurman család mély fájdalmának adott hangot.

Megszakad a szívünk szeretett Borisunk és Sofiánk hirtelen és értelmetlen elvesztése miatt

– írták.

A pár januárban ünnepelte volna 35. házassági évfordulóját, Sofia pedig szerdán töltötte volna be a 62. életévét. A család leírása szerint Boris nyugdíjas autószerelő volt, akit környezete csendes erejéről és nagylelkűségéről ismert: mindig kész volt segíteni a rászorulókon. Sofia az ausztrál postánál dolgozott, kollégái és a közösség is nagyra becsülték.

Bondi lakosai voltak, becsületes, szorgalmas életet éltek, és mindenkivel kedvességgel, melegséggel és tisztelettel bántak

– emlékeztek meg róluk szeretteik.

A család csak nemrég szerzett tudomást arról a felvételről, amely bemutatja szeretteik utolsó perceit.

Bár semmi sem enyhítheti Boris és Sofia elvesztésének fájdalmát, büszkeséggel tölt el minket a bátorságuk és az önzetlenségük. Ez tökéletesen jellemzi őket: olyan emberek voltak, akik ösztönösen és önzetlenül próbáltak segíteni másokon

– fogalmazott a család, akik a továbbiakban a magánéletük tiszteletben tartását kérték a gyász nehéz időszakában.

A Bondi Beach-i támadás az 1996-os Port Arthur-i mészárlás óta a legsúlyosabb tömeges lövöldözés volt Ausztráliában. A tizenöt halálos áldozat mellett további 38 ember sebesült meg, és kedd délután még mindig huszonnégyen voltak kórházban, köztük két rendőrtiszt is.

A Gurman házaspár mellett más civilek is tanúbizonyságot tettek rendkívüli bátorságukról. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök is köszönetet mondott Ahmed al-Ahmednek, aki szintén fegyvertelenül rontott rá Akramra, és megpróbálta lefegyverezni. Ahmedet a dulakodás során négy-öt lövés érte a vállán; jelenleg a sydney-i St. George-kórházban ápolják, állapota kritikus, de stabil.

Egy másik áldozat, Reuven Morrison lánya a CBS Newsnak nyilatkozva azonosította édesapját azon a felvételen, amelyen egy férfi valamilyen tárgyat dob a támadó felé.

Ha volt egy módja annak, ahogy ő távozhatott erről a földről, az a terroristákkal való harc volt. Harcolva ment el, védelmezve azokat, akiket a legjobban szeretett

– mondta Sheina Gutnick.

Kedd délután Sofia Gurman munkatársai apostától egyenruhában vonultak a Bondi-pavilonhoz, hogy leróják kegyeletüket. Fehér rózsákat és üdvözlőlapokat helyeztek el a megemlékezés helyszínén.

Nagyon tragikus ez, de a videó láttán döbbentünk rá igazán, milyen bátor volt ő és a férje

– nyilatkozta egyik kollégája.

A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik elkövetőt, Sajid Akramot a helyszínen agyonlőtték, míg fia, Naveed Akram kórházban van, rendőri őrizet alatt. A hatóságok terrorcselekményként kezelik az ügyet.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

