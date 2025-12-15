Gyarmati István: A magyaroknak és Európának is fel kell készülnie az ilyen támadások elhárítására

„A vasárnap Sydney-ben elkövetett terrortámadás arra figyelmeztet minket, magyarokat is, hogy határozottan lépjünk fel minden vallási szélsőség ellen, amely vallási vagy más okból megkülönböztet és meggyilkol embereket. Ez a merénylet egyértelműen antiszemita indíttatású volt, de ez a politikai csoport keresztények és mások ellen is követ el terrorakciókat. Itt nem egyszerűen antiszemita támadásról volt szó, hanem arról, hogy mindenki, aki a muzulmán vallásnak nem engedelmeskedik az ellenség” – fejtette ki szakértő.

Zsidó közösségre támadtak Bondi Beachen, Sydney-ben A képen: a sydney-i Operaház vitorláira kivetítették a hanukiát, a Bondi Beach-i lövöldözés áldozatainak emlékére Fotó: DAVID GRAY / AFP

Számomra ez különösen megrázó, hiszen édesanyám is holokauszttúlélő volt, úgyhogy abszolút át tudom érezni ennek a tragikus jelenségnek a hatásait

– fűzte hozzá Gyarmati István. A magyaroknak és Európának is fel kell készülnie arra, hogy elhárítson ilyen támadásokat. Azoknak az országoknak is fel kell készülniük, ahol eddig nem voltak ilyen támadások.