Gyarmati István: A magyaroknak és Európának is fel kell készülnie az ilyen támadások elhárítására

A magyaroknak és Európának is fel kell készülnie a Sydney-ben elkövetett terrortámadáshoz hasonló merényletek elhárítására – mondta Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő a 16 halálos áldozatot követelő ausztráliai terrortámadás kapcsán az M1 aktuális csatorna Híradójában hétfőn.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 19:22
Zsidó közösségre támadtak Bondi Beachen, Sydneyben Fotó: SAEED KHAN Forrás: AFP
„A vasárnap Sydney-ben elkövetett terrortámadás arra figyelmeztet minket, magyarokat is, hogy határozottan lépjünk fel minden vallási szélsőség ellen, amely vallási vagy más okból megkülönböztet és meggyilkol embereket. Ez a merénylet egyértelműen antiszemita indíttatású volt, de ez a politikai csoport keresztények és mások ellen is követ el terrorakciókat. Itt nem egyszerűen antiszemita támadásról volt szó, hanem arról, hogy mindenki, aki a muzulmán vallásnak nem engedelmeskedik az ellenség” – fejtette ki szakértő. 

Zsidó közösségre támadtak Bondi Beachen, Sydneyben A képen: a Sydney-i Operaház vitorláira kivetíttették a hanukiát, a Bondi Beach-i lövöldözés áldozatainak emlékére Fotó: DAVID GRAY / AFP
Zsidó közösségre támadtak Bondi Beachen, Sydney-ben A képen: a sydney-i Operaház vitorláira kivetítették a hanukiát, a Bondi Beach-i lövöldözés áldozatainak emlékére Fotó: DAVID GRAY / AFP

Számomra ez különösen megrázó, hiszen édesanyám is holokauszttúlélő volt, úgyhogy abszolút át tudom érezni ennek a tragikus jelenségnek a hatásait

– fűzte hozzá Gyarmati István. A magyaroknak és Európának is fel kell készülnie arra, hogy elhárítson ilyen támadásokat. Azoknak az országoknak is fel kell készülniük, ahol eddig nem voltak ilyen támadások. 

 

A gyenge országok célponttá válhatnak, s Magyarországnak is vigyáznia kell, hogy ne tekintsék könnyű célpontnak

– figyelmeztetett a biztonságpolitikai szakember. 

A magyar szolgálatoknak és a magyar embereknek is készen kell állniuk, hogy ha ilyen jelenségeket tapasztalnak, akkor azonnal forduljanak az illetékes szervekhez. Alapvető biztonsági érdek, hogy az emberek együttműködjenek az illetékes szervekkel az ilyen terroristamerényletek elhárításában

– hangsúlyozta Gyarmati István. A sydney-i Bondi Beach strandon elkövetett, antiszemita indíttatású terrortámadásban két férfi – egy apa és fia – lőfegyverekkel 16 embert megölt és további negyvenet megsebesített. A lövöldözés körülbelül tíz percig tartott. A támadás idején mintegy ezren vettek részt a tengerpart melletti parkban tartott hanukai rendezvényen. Az áldozatok életkora 10 és 87 év közötti. Egy tízéves kislány, egy rabbi és egy holokauszttúlélő is a halottak között van – összegzett az MTI.

Borítókép: Zsidó közösségre támadtak Bondi Beachen, Sydney-ben (Fotó: AFP)

 

