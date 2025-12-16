orosz-ukrán háborúEurópabéketárgyalás

A háborúpárti nyugati vezetők hatpontos tervükkel akadályoznák a békét

Közös nyilatkozatot adott ki a háborúpárti európai elit tizenegy tagállam, Nagy-Britannia, valamint az Európai Bizottság és Tanács vezetőinek részvételével, amelyben Ukrajna felé biztonsági garanciákat és további pénzügyi támogatásokat ígérnek. Ez a hat pontos csomag nyíltan aláássa az ukrajnai békekötés esélyeit, hiszen olyan vállalásokat tartalmaz, amelyek Oroszországot provokálják, Európát pedig közvetlen konfliktusba sodornák.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 22:32
Emmanuel Macron, Volodimir Zelenszkij és Keir Starmer Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
A háborúpárti európai politikusok hétfőn közös nyilatkozatban tettek hitet Ukrajna további pénzelése és a vérontás folytatása mellett. A dokumentumot aláírók között ott van Merz mellett Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Donald Tusk lengyel kormányfő, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa, az Európai Tanács elnöke. Ez a koalíció nyíltan szembemegy Donald Trump amerikai elnök béketervével, aki területi engedményeket és hadsereg létszámának csökkentését várja el Ukrajnától – emlékeztet az Origo. 

Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) embraces Germany's Chancellor Friedrich Merz (2nd L) as Britain's Prime Minister Keir Starmer (2nd R) and France's President Emmanuel Macron (R) look on as they say goodbye outside Number 10 Downing Street following their talks in central London on December 8, 2025. (Photo by Toby Melville / POOL / AFP)
Oroszországot provokálják, Európát pedig közvetlen konfliktusba sodornák
Fotó: AFP

Mint ismert, Brüsszel régóta elkötelezett az iránt, hogy Ukrajnát (és vele együtt a háborút) minél gyorsabban, akár már 2027-ben berántsa az Európai Unióba, figyelmen kívül hagyva a gazdasági realitásokat, a kontinens belső válságait és a lépéssel járó óriási veszélyeket.

Ha részletesen megvizsgáljuk az európai vezetők által kiadott nyilatkozatot, első pontként Ukrajna európai uniós csatlakozásának „erős támogatását” vállalják. Ezt követi a békeidőben 800 ezer fős ukrán hadsereg finanszírozása európai adópénzből. Összehasonlításképpen: ez a haderő nagyobb lenne, mint az EU három legnagyobb hadseregének (francia, olasz és lengyel) együttes létszáma, és jóval nagyobb, mint ami Oroszország számára elfogadható lenne.

A harmadik pontban a jogilag kötelező biztonsági garanciákról írnak.

Ezek egy orosz támadás esetén gyakorlatilag automatikusan berántanák az európai országokat a háborúba.

A lista negyedik eleme, hogy egy európai vezetésű „nemzetközi erőt” állítanának fel Ukrajnában, főleg európai katonákkal a hadsereg feltöltésére és légtérbiztonságra, míg az ötödik pontban egy európai részvétellel zajló békefenntartó misszióról írnak.

Oroszország több alkalommal jelezte, hogy nem hajlandó belemenni olyan megállapodásba, amelynek értelmében NATO-tagállamok katonái állomásoznának Ukrajnában, akár békefenntartóként, akár más minőségben.

Végül hatodik elemként Ukrajna gazdasági helyreállításának és újjáépítésének finanszírozására tesznek igen merész ígéretet az európai vezetők, hangsúlyozva, hogy az orosz vagyonelemeket addig befagyasztva tartják, amíg Oroszország nem fizet jóvátételt Ukrajna számára.

Mindez szembemegy Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseivel. Az Egyesült Államok elnöke különmegbízottja, Steve Witkoff révén azon dolgozik, hogy egy olyan megállapodást hozzon tető alá, amely mindkét fél számára elfogadható, így tartós békét garantál. 

Az európai javaslat ellenben ismét egy sor olyan elemet tartalmaz, amelyek az orosz fél számára vörös vonalat jelent.

Ez a politika egyetlen érintett számára sem előnyös. Ukrajna esetében tovább húzná a vérontást, ami még több értelmetlen halálhoz és szenvedéshez vezetne. Az európai unió polgárai pedig azzal szembesülnének, hogy Brüsszel európai katonákkal és az európai adófizetők pénzén garantálná Ukrajna „sérthetetlenségét”.

Borítókép: 

