Különös kegyetlenséggel, kalapáccsal gyilkolt a Pest vármegyei férfi

Amikor a gyanúsított a sértettel egyedül maradt a házban, magához vett egy kalapácsot, és azzal többször fejbe ütötte az idős asszonyt. A nő a helyszínen meghalt. Ezt követően a gyanúsított a szobájában több felületes sérülést okozott magának egy késsel a mellkasán, majd az eszközt a radiátor alá dugta.

A mentőt és a rendőrséget a terhelt apja és a férfi élettársa értesítette.

A bíróság a letartóztatást azzal indokolta, hogy kényszerintézkedés kiszabása nélkül a gyanúsított nagy eséllyel elérhetetlenné válna a büntetőeljárásban, megszökne vagy elrejtőzne.