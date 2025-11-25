Különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt nyomoz a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Különös kegyetlenséggel, kalapáccsal gyilkolt a Pest vármegyei férfi
Elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság kedden egy mentális betegségekkel küzdő férfi letartóztatását, aki szombaton kalapáccsal halálra vert egy idős nőt, majd magában is kárt tett – tájékoztatott a Budapest Környéki Törvényszék.
A gyanúsított többféle mentális betegségben szenved, gyógyszeres kezelést kap, gondnokság alatt áll, az édesanyja a gondnoka. Apja havonta elvitte magához, ő élettársával és a nő 78 éves édesanyjával – a sértettel – lakott egy házban.
Szombaton a gyanúsított az édesapjánál volt, és vita alakult ki köztük. Délután az apa az élettársával elment bevásárolni, a nő idős anyja otthon maradt.
Amikor a gyanúsított a sértettel egyedül maradt a házban, magához vett egy kalapácsot, és azzal többször fejbe ütötte az idős asszonyt. A nő a helyszínen meghalt. Ezt követően a gyanúsított a szobájában több felületes sérülést okozott magának egy késsel a mellkasán, majd az eszközt a radiátor alá dugta.
A mentőt és a rendőrséget a terhelt apja és a férfi élettársa értesítette.
A bíróság a letartóztatást azzal indokolta, hogy kényszerintézkedés kiszabása nélkül a gyanúsított nagy eséllyel elérhetetlenné válna a büntetőeljárásban, megszökne vagy elrejtőzne.
A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészi indítvánnyal egyetértve, illetve azt kiegészítve elrendelte a gyanúsított letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során meghozandó határozatáig, de legfeljebb 2025. december 25-ig. A bíróság a gyanúsítottal szemben a bűnismétlés veszélyét is megalapozottnak találta.
A kényszerintézkedés végrehajtásának helyszínéül a bíróság az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.
A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és a védő fellebbezést nyújtott be enyhébb kényszerintézkedés – bűnügyi felügyelet – elrendelése érdekében.
Mivel a terhelt gondnoka nem volt jelen, jogorvoslat benyújtására három munkanap áll rendelkezésére, így a végzés nem végleges, de végrehajtható – áll a közleményben.
