Holnap már lesz esélye meglátni, mi rejlik a felhők mögött

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 25. 17:43
illusztráció Fotó: MTI/Mohai Balázs
Általában borult lesz az ég, kedden főként délkeleten, keleten, szerdán a nyugati tájakon fordulhatnak elő kisebb-nagyobb átmeneti szakadozások – írja előrejelzésében a Hungaromet. 

Hozzáfűzik, sokfelé számíthatunk esőre, a Kaposvár–Salgótarján vonal szélesebb sávjában kiadós mennyiség is eshet. Éjszaka a fokozatosan gyengülő csapadékzóna kelet, északkelet felé tevődik, és szerdán késő délutánra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. 

Az eső mellett kedd estétől az Észak-Dunántúl, szerda napközben az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havas eső, hó is lehet. A Dél-Alföldön hajnalig a déli, az Észak-Dunántúlon estétől az északnyugatira forduló szelet kísérhetik erős, olykor viharos lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –1 és +9 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 3 és 9 fok között változik, a keleti határszélen lehet egy-két fokkal melegebb.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

