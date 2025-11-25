Általában borult lesz az ég, kedden főként délkeleten, keleten, szerdán a nyugati tájakon fordulhatnak elő kisebb-nagyobb átmeneti szakadozások – írja előrejelzésében a Hungaromet.
Holnap már lesz esélye meglátni, mi rejlik a felhők mögött
Mára meg úgyis mindegy.
Hozzáfűzik, sokfelé számíthatunk esőre, a Kaposvár–Salgótarján vonal szélesebb sávjában kiadós mennyiség is eshet. Éjszaka a fokozatosan gyengülő csapadékzóna kelet, északkelet felé tevődik, és szerdán késő délutánra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.
Az eső mellett kedd estétől az Észak-Dunántúl, szerda napközben az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havas eső, hó is lehet. A Dél-Alföldön hajnalig a déli, az Észak-Dunántúlon estétől az északnyugatira forduló szelet kísérhetik erős, olykor viharos lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –1 és +9 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 3 és 9 fok között változik, a keleti határszélen lehet egy-két fokkal melegebb.
Remény a tüdőrákos betegeknek: érdemben javultak a mutatók, országos programot sürgetnek a szakemberek
Reális cél, hogy 2030-ra további 30 százalékkal csökkentsék a magyar tüdőrákos betegek halálozási arányát.
Bóka János: Az európai intézmények ösztönösen továbbra is a háború pártján állnak
Ellenszélbe került a békepártiság Európában.
Új korszak a határvédelemben: páncélos rendőrségi járművek érkeznek a magyar–szerb határra
Mintegy 9,2 milliárd forint értékben fejleszti jármű- és technikai eszközparkját a rendőrség a magyar–szerb határnál.
Orbán Viktor Marco Rossi pozíciójáról: Nix ugribugri!
Rossi a mester! – fogalmazott a miniszterelnök.
