Holnap már lesz esélye meglátni, mi rejlik a felhők mögött

Hozzáfűzik, sokfelé számíthatunk esőre, a Kaposvár–Salgótarján vonal szélesebb sávjában kiadós mennyiség is eshet. Éjszaka a fokozatosan gyengülő csapadékzóna kelet, északkelet felé tevődik, és szerdán késő délutánra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.

Az eső mellett kedd estétől az Észak-Dunántúl, szerda napközben az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havas eső, hó is lehet. A Dél-Alföldön hajnalig a déli, az Észak-Dunántúlon estétől az északnyugatira forduló szelet kísérhetik erős, olykor viharos lökések.