Sötét terveket szövögetett az angyalarcú Bánszki Stefi a miniszterelnök és miniszterek megölésére

Miután sikerült elérnie, amit akart, a nő két időpontot is kapott igazságügyi pszichiátriai vizsgálatra, azonban azok egyikén sem jelent meg.

A törvényszék tehát elfogatóparancsot bocsátott ki Bánszki Stefi ellen.

A nőt azért keresik ennyire a rendőrök, mert elektronikus üzenetekben magas beosztásban szolgálatot teljesítő rendőrt, valamint ügyészeket, bírókat, köztük a Miskolci Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla bíráit, illetve hozzátartozóikat azzal fenyegette, hogy gyógyszeresen kezelni kell őket, tilos őket megetetni, a gyógyszerkezelésüket pedig addig kell folytatni, amíg meg nem halnak.