Elfogatóparancsot adott ki a Debreceni Törvényszék Bánszki Stefi ellen – írja a Haon. A hivatalos közlemény szerint emberölés előkészülete bűntette miatt indult ellene eljárás. A portál megtudta, 90 rendbeli emberölés bűntettének előkészületében vádolták meg a nőt, aki minisztereket és a miniszterelnököt is megfenyegette azzal, hogy megöli őket.
Sötét terveket szövögetett az angyalarcú Bánszki Stefi a miniszterelnök és miniszterek megölésére
Elfogatóparancsot adtak ki ellene.
Bánszki Stefi ellen 2024. február 21-én 90 rendbeli emberölés bűntettének előkészületében és zaklatás vétségében hozott marasztaló ítéletet a Debreceni Törvényszék. A nőt két év nyolc hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték és három évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Fellebbezések miatt az ügy a Szegedi Ítélőtáblához került, amely 2025. január 9-én a Debreceni Törvényszék ítéletét helybenhagyta. Ezzel azonban a vádlott nem volt megelégedve, emiatt február 1-jén perújítási indítványt terjesztett elő, ezért a nő elmeállapotát vizsgálták, és június 11-én a perújítást elrendelték.
Miután sikerült elérnie, amit akart, a nő két időpontot is kapott igazságügyi pszichiátriai vizsgálatra, azonban azok egyikén sem jelent meg.
A törvényszék tehát elfogatóparancsot bocsátott ki Bánszki Stefi ellen.
A nőt azért keresik ennyire a rendőrök, mert elektronikus üzenetekben magas beosztásban szolgálatot teljesítő rendőrt, valamint ügyészeket, bírókat, köztük a Miskolci Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla bíráit, illetve hozzátartozóikat azzal fenyegette, hogy gyógyszeresen kezelni kell őket, tilos őket megetetni, a gyógyszerkezelésüket pedig addig kell folytatni, amíg meg nem halnak.
Továbbá két fiktív e-mail-címről, magát ügyésznek kiadva a Debreceni Rendőrkapitányságra olyan üzenetet küldött, amelyben a magyar miniszterelnök, az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter, valamint családtagjaik megölésére szólított fel. Részletesen leírta azt is, hogy milyen módszerrel kell elkövetni az emberöléseket. Az eset részletei a Haon cikkében olvashatja.
Remény a tüdőrákos betegeknek: érdemben javultak a mutatók, országos programot sürgetnek a szakemberek
Reális cél, hogy 2030-ra további 30 százalékkal csökkentsék a magyar tüdőrákos betegek halálozási arányát.
Bóka János: Az európai intézmények ösztönösen továbbra is a háború pártján állnak
Ellenszélbe került a békepártiság Európában.
Új korszak a határvédelemben: páncélos rendőrségi járművek érkeznek a magyar–szerb határra
Mintegy 9,2 milliárd forint értékben fejleszti jármű- és technikai eszközparkját a rendőrség a magyar–szerb határnál.
Orbán Viktor Marco Rossi pozíciójáról: Nix ugribugri!
Rossi a mester! – fogalmazott a miniszterelnök.
