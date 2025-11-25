Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Sötét terveket szövögetett az angyalarcú Bánszki Stefi a miniszterelnök és miniszterek megölésére

Elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Magyar Nemzet
Forrás: Haon2025. 11. 25. 16:47
Bánszki Stefi Forrás: Haon/Police
Elfogatóparancsot adott ki a Debreceni Törvényszék Bánszki Stefi ellen – írja a Haon. A hivatalos közlemény szerint emberölés előkészülete bűntette miatt indult ellene eljárás. A portál megtudta, 90 rendbeli emberölés bűntettének előkészületében vádolták meg a nőt, aki minisztereket és a miniszterelnököt is megfenyegette azzal, hogy megöli őket. 

Bánszki Stefi ellen 2024. február 21-én 90 rendbeli emberölés bűntettének előkészületében és zaklatás vétségében hozott marasztaló ítéletet a Debreceni Törvényszék. A nőt két év nyolc hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték és három évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Fellebbezések miatt az ügy a Szegedi Ítélőtáblához került, amely 2025. január 9-én a Debreceni Törvényszék ítéletét helybenhagyta. Ezzel azonban a vádlott nem volt megelégedve, emiatt február 1-jén perújítási indítványt terjesztett elő, ezért a nő elmeállapotát vizsgálták, és június 11-én a perújítást elrendelték.

Miután sikerült elérnie, amit akart, a nő két időpontot is kapott igazságügyi pszichiátriai vizsgálatra, azonban azok egyikén sem jelent meg. 

A törvényszék tehát elfogatóparancsot bocsátott ki Bánszki Stefi ellen. 

A nőt azért keresik ennyire a rendőrök, mert elektronikus üzenetekben magas beosztásban szolgálatot teljesítő rendőrt, valamint ügyészeket, bírókat, köztük a Miskolci Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla bíráit, illetve hozzátartozóikat azzal fenyegette, hogy gyógyszeresen kezelni kell őket, tilos őket megetetni, a gyógyszerkezelésüket pedig addig kell folytatni, amíg meg nem halnak. 

Továbbá két fiktív e-mail-címről, magát ügyésznek kiadva a Debreceni Rendőrkapitányságra olyan üzenetet küldött, amelyben a magyar miniszterelnök, az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter, valamint családtagjaik megölésére szólított fel. Részletesen leírta azt is, hogy milyen módszerrel kell elkövetni az emberöléseket. Az eset részletei a Haon cikkében olvashatja. 

 

 

 

