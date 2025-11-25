Nem véletlen, ha egyes vízvezeték- vagy villanyszerelőket nem lehet elérni

A kábítószer-kereskedelemből származó hatalmas bevételek csak akkor válnak használhatóvá a bűnszervezeteknek, ha sikerül tisztára mosni azokat, vagyis olyan jogszerű pénzforrásként feltüntetni, amelyre nem figyelnek oda a hatóságok. Ez a folyamat nem csupán technikai kihívás, hanem komoly gazdasági és társadalmi veszélyeket is hordoz, mivel a pénzmosás révén a bűnözői csoportok befolyást szerezhetnek a legális gazdaságban vagy akár a politikai döntéshozatalban is – közölte a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, a globális illegális kábítószer-kereskedelem éves értékét legalább félbillió amerikai dollárra becsülik.

Az olyan drogok, mint a kokain, a metamfetamin és a heroin, jelentős bevételt termelnek az ellátási lánc minden szakaszában: a készítmények és az alapanyagok termesztésétől és előállításától egészen addig, amíg a kész drogok eljutnak a fogyasztókhoz.

A filmekben és televíziós műsorokban gyakran idealizált drogkartellek olyan terjesztőkkel dolgoznak együtt különböző országokban, akik eljuttatják a drogokat a regionális nagykereskedőkhöz. Ők továbbadják a szereket a helyi kiskereskedőknek (dílereknek), akik végül az egyéni fogyasztóknak értékesítik azokat. A tiltott kábítószerekből származó teljes bevétel mintegy 70-80 százalékát a célországokban – például az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban – működő nagykereskedők és utcai árusok között osztják szét, ahol a legmagasabb a grammra vetített ár. Ennek a pénznek a mozgása és felhasználása az illegális drogkereskedelem fenntartásában kulcsfontosságú tényező – mutatott rá a szakmai szervezet.

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Így mossák tisztára a pénzeket

A DKI hangsúlyozta:

az illegális drogkereskedelemből származó pénzek tisztára mosásának technikái közé tartoznak az offshore bankszámlákra történő átutalások, befektetések fantomcégekbe vagy készpénzes vállalkozásokba, valamint külföldi valuták – és kisebb mértékben kriptovaluták – vásárlása.

Emellett gyakran alkalmazott módszer az egyszerű készpénzszállítás országhatárokon keresztül. Az illegális drogipar legnagyobb szereplői – mint például a nemzetközi kartellek, országos terjesztők és kereskedők – gyakran alkalmaznak professzionális pénzmosókat, akik közül néhányan látszólag megbízható pozíciókat töltenek be a pénzügyi szektorban. Egy esetben például az amerikai pénzügyi szabályozó hatóságok rekordösszegű, hárommilliárd dollárra bírságoltak meg egy bankot, mert az elősegítette a drogkartellek által megszerzett milliók tisztára mosását. A bank tranzakcióinak több mint 90 százaléka felügyelet nélkül zajlott hat évig, ami lehetővé tette, hogy három pénzmosó hálózat összesen több mint 670 millió dollárt utaljon át a bank számláin keresztül. Az akkori amerikai igazságügyi miniszter így fogalmazott: a bank maga is bűnözővé vált azáltal, hogy szolgáltatásait kényelmessé tette a bűnelkövetőknek.