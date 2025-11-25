Az európai védelmi ipari programról (EDIP) szóló uniós parlamenti vitán a biztos hangsúlyozta: tavaly az EU megteremtette a védelmi felkészültség feltételeit, most azonban a végrehajtás ideje következik.
Az EU soha nem látott védelmi ipari erősítésre készül
Eljött az ideje annak, hogy az Európai Unió a gyakorlatban is felkészítse védelmi képességeit – jelentette ki Andrijus Kubilius uniós biztos kedden Strasbourgban.
A biztos hangsúlyozta: az EDIP kulcsfontosságú az európai védelmi képességek megerősítésében. Felidézte, hogy a program előkészítése 2024-ben indult, és másfél évnyi nehéz tárgyalásokat követően született meg a mostani megállapodás. Kubilius kiemelte: az EDIP a korábbi iparpolitikai kezdeményezések sikerére épít, köztük arra a programra, amelynek köszönhetően az EU a 2022-es 300 ezer darabról évi kétmillió darabra növeli lőszertermelését.
A biztos elmondta: az EDIP 1,2 milliárd eurónyi támogatást is biztosít az európai védelmi iparnak, valamint 300 milliót Ukrajna védelmi iparának integrálására. A program a közös beszerzések elsőbbségét hirdeti, és a tagállamok együttműködését finanszírozza. Szabályozza, hogy a beszerzésekben felhasznált alkatrészek legalább 65 százalékban európai eredetűek legyenek.
A kezdeményezés részeként létrejön a CEAP, az európai fegyverzeti program struktúra is, amely kedvezményes beszerzési feltételeket, áfamentességet és uniós támogatásokat tesz lehetővé. Ukrajna szintén részt vehet ezekben az együttműködésekben. Emellett az EU új, közös érdekű védelmi projekteket is indít a tagállamok ipari együttműködésének ösztönzésére
– taglalta.
Kubilius bejelentette: az EDIP keretében az EU először hoz létre olyan mechanizmust, amely válsághelyzetben biztosítja a védelmi termékek ellátásbiztonságát. Külön kiemelte, hogy az EDIP lehetővé teszi a védelmi felszerelések beszerzését Ukrajnával és Ukrajna számára, továbbá ösztönzi az ukrán katonai innováció integrálását az európai védelmi iparba.
Az ukrán védelmi iparnak szüksége van ránk, de nekünk még inkább szükségünk van Ukrajna innovációira
– fogalmazott.
A biztos szerint az EDIP „védelmi iparpolitikai forradalmat” hoz, és lerakja az alapjait egy versenyképesebb, innovatívabb, kevésbé széttagolt európai védelmi iparnak. Hangsúlyozta: a program nélkül nem teljesíthetők az idei évre kitűzött védelmi célok, ezért arra kérte a képviselőket, hogy a programot még az év vége előtt hagyják jóvá.
Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője a vitához való felszólalásában hangsúlyozta, hogy erős védelmi ipar nélkül nincs tartós béke, az európai védelmi ipari képességek megerősítése támogatandó cél. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a jelenleg az Európai Parlament előtt lévő javaslat valójában „egy Ukrajna katonai és pénzügyi támogatására irányuló háborús tervezet”.
Mint mondta, a tervezet számos alkalommal említi Ukrajnát és az azt segítő pénzügyi eszközöket, és jogszabálytervezet Ukrajna katonai támogatását erőlteti, ahelyett, hogy az erőforrásokat kizárólag az európai védelmi ipar megerősítésére fordítanák. Hangsúlyozta: „itt és most teljes valóságában láthatjuk a Brüsszelen eluralkodott háborús pszichózist”.
„Ursula Von der Leyen bizottsági elnök és támogatói egy olyan országba akarják az európai polgárok pénzét küldeni, ahol azok egy háborús maffia zsebében landolnak. Ez már köztudott és elfogadhatatlan. Nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek pénzét ukrán aranyvécéken húzzák le” – hangoztatta.
Gyürk András rámutatott: a javaslat egyszer sem említi a békét. Szerinte pedig a valódi cél az európai védelmi ipar megerősítése. „Mi, patrióta magyar politikusok, az erős védelmi ipart a béke eszközének tekintjük. Kiállunk a béke mellett, mert ez az egyetlen járható út” – tette hozzá.
Borítókép: Sajtótájékoztató a katonai mobilitási csomagról az EU brüsszeli székházában (Fotó: AFP)
