Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

EUvédelemUkrajnavédelmi ipar

Az EU soha nem látott védelmi ipari erősítésre készül

Eljött az ideje annak, hogy az Európai Unió a gyakorlatban is felkészítse védelmi képességeit – jelentette ki Andrijus Kubilius uniós biztos kedden Strasbourgban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 17:44
Sajtótájékoztató a katonai mobilitási csomagról az EU brüsszeli székházában Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az európai védelmi ipari programról (EDIP) szóló uniós parlamenti vitán a biztos hangsúlyozta: tavaly az EU megteremtette a védelmi felkészültség feltételeit, most azonban a végrehajtás ideje következik.

Andrijus Kubilius: Eljött az ideje annak, hogy az Európai Unió a gyakorlatban is felkészítse védelmi képességeit (Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP)
Andrijus Kubilius: Eljött az ideje annak, hogy az Európai Unió a gyakorlatban is felkészítse védelmi képességeit (Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP)

A biztos hangsúlyozta: az EDIP kulcsfontosságú az európai védelmi képességek megerősítésében. Felidézte, hogy a program előkészítése 2024-ben indult, és másfél évnyi nehéz tárgyalásokat követően született meg a mostani megállapodás. Kubilius kiemelte: az EDIP a korábbi iparpolitikai kezdeményezések sikerére épít, köztük arra a programra, amelynek köszönhetően az EU a 2022-es 300 ezer darabról évi kétmillió darabra növeli lőszertermelését.

A biztos elmondta: az EDIP 1,2 milliárd eurónyi támogatást is biztosít az európai védelmi iparnak, valamint 300 milliót Ukrajna védelmi iparának integrálására. A program a közös beszerzések elsőbbségét hirdeti, és a tagállamok együttműködését finanszírozza. Szabályozza, hogy a beszerzésekben felhasznált alkatrészek legalább 65 százalékban európai eredetűek legyenek.

A kezdeményezés részeként létrejön a CEAP, az európai fegyverzeti program struktúra is, amely kedvezményes beszerzési feltételeket, áfamentességet és uniós támogatásokat tesz lehetővé. Ukrajna szintén részt vehet ezekben az együttműködésekben. Emellett az EU új, közös érdekű védelmi projekteket is indít a tagállamok ipari együttműködésének ösztönzésére

 – taglalta.

Kubilius bejelentette: az EDIP keretében az EU először hoz létre olyan mechanizmust, amely válsághelyzetben biztosítja a védelmi termékek ellátásbiztonságát. Külön kiemelte, hogy az EDIP lehetővé teszi a védelmi felszerelések beszerzését Ukrajnával és Ukrajna számára, továbbá ösztönzi az ukrán katonai innováció integrálását az európai védelmi iparba. 

Az ukrán védelmi iparnak szüksége van ránk, de nekünk még inkább szükségünk van Ukrajna innovációira

– fogalmazott.

A biztos szerint az EDIP „védelmi iparpolitikai forradalmat” hoz, és lerakja az alapjait egy versenyképesebb, innovatívabb, kevésbé széttagolt európai védelmi iparnak. Hangsúlyozta: a program nélkül nem teljesíthetők az idei évre kitűzött védelmi célok, ezért arra kérte a képviselőket, hogy a programot még az év vége előtt hagyják jóvá.

Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője a vitához való felszólalásában hangsúlyozta, hogy erős védelmi ipar nélkül nincs tartós béke, az európai védelmi ipari képességek megerősítése támogatandó cél. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a jelenleg az Európai Parlament előtt lévő javaslat valójában „egy Ukrajna katonai és pénzügyi támogatására irányuló háborús tervezet”.

Mint mondta, a tervezet számos alkalommal említi Ukrajnát és az azt segítő pénzügyi eszközöket, és jogszabálytervezet Ukrajna katonai támogatását erőlteti, ahelyett, hogy az erőforrásokat kizárólag az európai védelmi ipar megerősítésére fordítanák. Hangsúlyozta: „itt és most teljes valóságában láthatjuk a Brüsszelen eluralkodott háborús pszichózist”.

„Ursula Von der Leyen bizottsági elnök és támogatói egy olyan országba akarják az európai polgárok pénzét küldeni, ahol azok egy háborús maffia zsebében landolnak. Ez már köztudott és elfogadhatatlan. Nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek pénzét ukrán aranyvécéken húzzák le” – hangoztatta.

Gyürk András rámutatott: a javaslat egyszer sem említi a békét. Szerinte pedig a valódi cél az európai védelmi ipar megerősítése. „Mi, patrióta magyar politikusok, az erős védelmi ipart a béke eszközének tekintjük. Kiállunk a béke mellett, mert ez az egyetlen járható út” – tette hozzá.

Borítókép: Sajtótájékoztató a katonai mobilitási csomagról az EU brüsszeli székházában (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu