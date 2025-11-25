Az EU soha nem látott védelmi ipari erősítésre készül

A biztos hangsúlyozta: az EDIP kulcsfontosságú az európai védelmi képességek megerősítésében. Felidézte, hogy a program előkészítése 2024-ben indult, és másfél évnyi nehéz tárgyalásokat követően született meg a mostani megállapodás. Kubilius kiemelte: az EDIP a korábbi iparpolitikai kezdeményezések sikerére épít, köztük arra a programra, amelynek köszönhetően az EU a 2022-es 300 ezer darabról évi kétmillió darabra növeli lőszertermelését.

A biztos elmondta: az EDIP 1,2 milliárd eurónyi támogatást is biztosít az európai védelmi iparnak, valamint 300 milliót Ukrajna védelmi iparának integrálására. A program a közös beszerzések elsőbbségét hirdeti, és a tagállamok együttműködését finanszírozza. Szabályozza, hogy a beszerzésekben felhasznált alkatrészek legalább 65 százalékban európai eredetűek legyenek.

A kezdeményezés részeként létrejön a CEAP, az európai fegyverzeti program struktúra is, amely kedvezményes beszerzési feltételeket, áfamentességet és uniós támogatásokat tesz lehetővé. Ukrajna szintén részt vehet ezekben az együttműködésekben. Emellett az EU új, közös érdekű védelmi projekteket is indít a tagállamok ipari együttműködésének ösztönzésére

– taglalta.

Kubilius bejelentette: az EDIP keretében az EU először hoz létre olyan mechanizmust, amely válsághelyzetben biztosítja a védelmi termékek ellátásbiztonságát. Külön kiemelte, hogy az EDIP lehetővé teszi a védelmi felszerelések beszerzését Ukrajnával és Ukrajna számára, továbbá ösztönzi az ukrán katonai innováció integrálását az európai védelmi iparba.

Az ukrán védelmi iparnak szüksége van ránk, de nekünk még inkább szükségünk van Ukrajna innovációira

– fogalmazott.