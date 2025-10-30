hadiiparUkrajnaLengyelországEurópaháborúbevételorosz-ukrán háborúfegyveripar

A béke nem mindenkinek érdeke: a fegyveripar soha nem látott profitot termel

A háborús gazdaság nyertesei között Lengyelország áll az élen: a lengyel fegyveripar bevétele négy év alatt a nyolcszorosára nőtt, 2024-ben már 3,2 milliárd euró értékű exporttal. A fegyverek legnagyobb felvásárlója Ukrajna, de az Egyesült Államok, a Fülöp-szigetek és Spanyolország is jelentős megrendeléseket adott le. Szakértők szerint a háború folytatódása több szereplőnek gazdasági hasznot hoz, miközben a térség békéje és biztonsága továbbra is bizonytalan marad. A béke beállta akár a gazdasági konjunktúra végét is jelentheti a hadiipar számára, hiszen a háború tartja fent a keresletet.

Sebők Barbara
2025. 10. 30. 15:28
A béke nem mindenkinek érdeke: a fegyveripar soha nem látott profitot termel Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz–ukrán háború jelentős mértékben alakította a lengyel fegyveripar teljesítményét. A lengyel vállalatok fegyverexportja 2020-ban még 400 millió eurót tett ki, az orosz invázió kitörése után azonban ez az összeg 2022-ben már 1,2 milliárd euróra emelkedett. A rekordév 2024 volt, amikor Lengyelország összesen 3,2 milliárd euró értékben adott el fegyvereket, ezzel a hazai hadiipar történetének legnagyobb exporteredményét érte el  – erről írt a lengyel Polskieradio adataira hivatkozva az Origo.

Az orosz-ukrán háború jelentős mértékben alakította a lengyel fegyveripar teljesítményét
Az orosz–ukrán háború jelentős mértékben alakította a lengyel fegyveripar teljesítményét Fotó: AFP

A legnagyobb vevő Ukrajna volt, amely önmagában 2,5 milliárd euró értékben rendelt páncélozott harci járműveket, tüzérségi lövegeket és aknavetőket. 

A többi jelentős megrendelő között szerepel az Egyesült Államok 190 millió euróval, a Fülöp-szigetek 185 millió euróval és Spanyolország 33 millió euróval. Emellett Észtország, Lettország, Norvégia és Moldova is jelentős mennyiségben vásárolt Piorun légvédelmi rendszereket.

A lengyel fegyveripar rekordbevételei a háború árnyékában

A lengyel hadiipar kiemelkedő termékei közé tartozik a Krab páncélos tüzérségi löveg, a Piorun légvédelmi rendszer, a FlyEye felderítődrón, valamint a Warmate kamikazedrón, melyek a WB Group gyártásában készülnek. A szakértők kiemelik, hogy bár a jelenlegi helyzet rendkívül kedvező a lengyel védelmi ipar számára, a jövőbeni növekedés fenntartása erős állami támogatást igényelhet. 

A háborús keresletet nélkülözve az export növekedése bizonytalan lehet, erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat részletesen. 

Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) and European Council President Antonio Costa (R) share a laugh as they arrive for a European Council meeting gathering the 27 EU leaders to discuss Ukraine, European defence, recent developments in the Middle East, competitiveness, housing and migration, in Brussels on October 23, 2025. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

A háborúból Zelenszkij filmstúdiós cége is nagyot kaszált

Ma arról is beszámoltunk, hogy az ukrán Fire Point vállalat, amely nagy hatótávolságú drónokat gyárt, korábban a filmiparban tevékenykedett, és közvetlenül kapcsolódik az elnök előző munkásságához. A cég korábban olyan filmekhez biztosított szolgáltatásokat, amelyekben Volodimir Zelenszkij játszotta a főszerepet, többek között a Nyolc legjobb randi című alkotásban.

2025-re a Fire Point Ukrajna egyik legnagyobb védelmi beszállítójává vált. 

A cég mintegy egymilliárd dollár értékű szerződést írt alá, ami az összes ukrán védelmi beszerzés tíz százalékát jelenti. A vállalat fejlesztései között szerepelnek a nagy hatótávolságú FP–1 drónok és a Flamingo rakéták, amelyeket az ukrán fegyveres erők aktívan alkalmaznak. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal azután kezdett el vizsgálódni a vállalatnál, miután felmerült a gyanúja, hogy a Fire Point túlárazta az alkatrészeket és a hadseregnek szállított drónokat. A vizsgálatban szóba került Timur Mindic üzletember, a Kvartal 95 társtulajdonosa és Zelenszkij hosszú távú üzleti partnere is.

 

Borítókép: A fegyveripar soha nem látott profitot termel (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu