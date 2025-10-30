A béke nem mindenkinek érdeke: a fegyveripar soha nem látott profitot termel

Az orosz–ukrán háború jelentős mértékben alakította a lengyel fegyveripar teljesítményét. A lengyel vállalatok fegyverexportja 2020-ban még 400 millió eurót tett ki, az orosz invázió kitörése után azonban ez az összeg 2022-ben már 1,2 milliárd euróra emelkedett. A rekordév 2024 volt, amikor Lengyelország összesen 3,2 milliárd euró értékben adott el fegyvereket, ezzel a hazai hadiipar történetének legnagyobb exporteredményét érte el – erről írt a lengyel Polskieradio adataira hivatkozva az Origo.

Az orosz–ukrán háború jelentős mértékben alakította a lengyel fegyveripar teljesítményét Fotó: AFP

A legnagyobb vevő Ukrajna volt, amely önmagában 2,5 milliárd euró értékben rendelt páncélozott harci járműveket, tüzérségi lövegeket és aknavetőket.

A többi jelentős megrendelő között szerepel az Egyesült Államok 190 millió euróval, a Fülöp-szigetek 185 millió euróval és Spanyolország 33 millió euróval. Emellett Észtország, Lettország, Norvégia és Moldova is jelentős mennyiségben vásárolt Piorun légvédelmi rendszereket.

A lengyel fegyveripar rekordbevételei a háború árnyékában

A lengyel hadiipar kiemelkedő termékei közé tartozik a Krab páncélos tüzérségi löveg, a Piorun légvédelmi rendszer, a FlyEye felderítődrón, valamint a Warmate kamikazedrón, melyek a WB Group gyártásában készülnek. A szakértők kiemelik, hogy bár a jelenlegi helyzet rendkívül kedvező a lengyel védelmi ipar számára, a jövőbeni növekedés fenntartása erős állami támogatást igényelhet.