Belgium hadüzenetnek is beillő fenyegetést küldött Oroszországnak

Theo Francken, Belgium védelmi minisztere határozott üzenetet küldött Oroszországnak, szerinte egy Brüsszel elleni rakétatámadás automatikusan súlyos és döntő NATO-reakciót váltana ki. A miniszter a De Morgennek adott interjúban így fogalmazott: „Ha Putyin rakétát indít Brüsszelre, akkor Moszkvát kitöröljük a térképről”— erről írt az Origo, az AA tudósítására hivatkozva.

Theo Francken, Belgium védelmi minisztere hétfőn határozott üzenetet küldött Oroszországnak Fotó: AFP

Belgium védelmi minisztere szerint világos Washington elkötelezettsége a NATO mellett

Francken élesen bírálta az európai közbeszédben meglévő, szerinte alaptalan bizalmatlanságot az Egyesült Államok iránt, ugyanakkor hangsúlyozta: Donald Trump elnöksége alatt is világos Washington elkötelezettsége a NATO mellett. Arra a kérdésre, miszerint orosz támadás esetén Donald Trump amerikai elnök tiszteletben tartaná-e az Észak-atlanti Szerződés kollektív védelemről szóló 5-ös cikkét, Francken így válaszolt:

Természetesen tiszteletben tartaná. Rakéta Brüsszel ellen? Ez nem is kérdés. Ezt Putyin sem fogja megtenni

– fogalmazott Francken, utalva a NATO elrettentő erejére. Ugyanakkor Francken nem becsülte alá Oroszország katonai felkészültségét: kijelentette, hogy az orosz háborús gazdaság négyszer annyi lőszert állít elő, mint az egész NATO együttvéve, miközben szerinte Európának „még központi parancsnoksága sincs”.