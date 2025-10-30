Theo FranckenOroszországNATONyugatfenyegetéseszkaláció

Belgium hadüzenetnek is beillő fenyegetést küldött Oroszországnak

Belgium védelmi minisztere, Theo Francken a De Morgennek adott interjúban hadüzenetnek is beillő fenyegetést küldött Oroszországnak: „Ha Putyin rakétát indít Brüsszelre, kitöröljük Moszkvát a térképről.” Hozzátette, hogy egy ilyen támadás a NATO kollektív védelmi kötelezettsége miatt döntő választ váltana ki, és szerinte az Egyesült Államok elkötelezettsége a szövetség iránt Donald Trump elnöksége alatt is változatlan. Francken szavai rávilágítanak a Nyugat politikájának képmutatására: miközben hangzatos fenyegetésekkel próbálja bizonyítani erejét, valójában egyre nyilvánvalóbb az európai védelem gyengesége és tehetetlensége.

Theo Francken, Belgium védelmi minisztere hétfőn határozott üzenetet küldött Oroszországnak
Theo Francken, Belgium védelmi minisztere határozott üzenetet küldött Oroszországnak, szerinte egy Brüsszel elleni rakétatámadás automatikusan súlyos és döntő NATO-reakciót váltana ki. A miniszter a De Morgennek adott interjúban így fogalmazott: „Ha Putyin rakétát indít Brüsszelre, akkor Moszkvát kitöröljük a térképről”— erről írt az Origo, az AA tudósítására hivatkozva.

Belgium védelmi minisztere szerint világos Washington elkötelezettsége a NATO mellett

Francken élesen bírálta az európai közbeszédben meglévő, szerinte alaptalan bizalmatlanságot az Egyesült Államok iránt, ugyanakkor hangsúlyozta: Donald Trump elnöksége alatt is világos Washington elkötelezettsége a NATO mellett. Arra a kérdésre, miszerint orosz támadás esetén Donald Trump amerikai elnök tiszteletben tartaná-e az Észak-atlanti Szerződés kollektív védelemről szóló 5-ös cikkét, Francken így válaszolt: 

Természetesen tiszteletben tartaná. Rakéta Brüsszel ellen? Ez nem is kérdés. Ezt Putyin sem fogja megtenni

– fogalmazott Francken, utalva a NATO elrettentő erejére. Ugyanakkor Francken nem becsülte alá Oroszország katonai felkészültségét: kijelentette, hogy az orosz háborús gazdaság négyszer annyi lőszert állít elő, mint az egész NATO együttvéve, miközben szerinte Európának „még központi parancsnoksága sincs”.

A belga tárcavezető az ukrajnai küzdelemre is rámutatott: szerinte Ukrajna valójában a Nyugat érdekeit védi, hiszen „az ukránok a mi fegyvereinkkel, lőszerünkkel és pénzünkkel harcolnak. Ellenkező esetben már régen legyőzték volna őket”.

Francken a geopolitikai képet tágabb összefüggésbe helyezte, figyelmeztetve a Kína és Oroszország által jelentett közös kihívásra. Kína azt akarja, hogy az ukrajnai háború elhúzódjon, mert ez gyengíti a Nyugatot. Tömegesen vásárol orosz nyersanyagokat, fegyvereket szállít, és teljesen elégedett azzal, hogy Putyin észak-koreai csapatokat vet be” — fogalmazott.

A balti államok közvetlen orosz támadását kevésbé tartja valószínűnek, mivel azok NATO-tagok. Francken szerint jelentős fegyveres előnyt is szereznek majd: 

Hamarosan hatszáz F–35-ös repülőgépünk lesz Európában: az oroszok félnek tőlük, mert nem látják őket.

