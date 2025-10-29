drónlégtérsértésvédelmi miniszterBelgiumTheo Francken

Belga dróninvázió – a védelmi miniszter sürgős lépéseket sürget

Több ismeretlen drón repült el a belgiumi Marche-en-Famenne mellett található katonai tábor felett, a rendőrséget értesítették és nyomozást indítottak. Ez már a második gyanús drónészlelés volt október folyamán a belga légtérben – közölte a belga védelmi minisztérium tájékoztatása alapján az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán szerdán.

Sebők Barbara
2025. 10. 29. 13:49
Belgiumi dróninvázió – a védelmi miniszter sürgős lépéseket sürget Forrás: AFP
„Szombat éjjel hadseregünk négy vagy öt drónt észlelt a Marche-en-Famenne-i katonai bázis felett” – erősítette meg Theo Francken belga védelmi miniszter az X-en közzétett bejegyzésében, majd arról tájékoztatott, hogy szerdára virradóan ismételten drónokat figyeltek meg a térségben, de nem tisztázott, hogy ugyanazokról a légi eszközökről van-e szó.

Theo Francken belga védelmi miniszter arról tájékoztatott, hogy szerdára virradóan ismételten drónokat figyeltek meg a térségben
Theo Francken belga védelmi miniszter arról tájékoztatott, hogy szerdára virradóan ismételten drónokat figyeltek meg a térségben (Fotó: AFP)

A belga védelmi tárcavezető kijelentette: a légijárműveket nem amatőr, hanem kiképzett pilóták irányították, akik kémkedést folytattak a bázis felett, amely – mint emlékeztetett – a belga szárazföldi erők fő bázisa.

Ez egy egyértelműen megszervezett hadművelet volt hadseregünk szíve ellen. Kulcsfontosságú információkat kerestek a katonai területen található kritikus infrastruktúráról

– fogalmazott.

A berepülések valódi riasztást jelentenek a védelmünk számára – jelentette ki a miniszter, aki szerint az ismeretlen drónok megjelenése az „Európa ellen vívott hibrid háború” részét képezik. 

Megpróbálják destabilizálni Európát és pánikot kelteni

– jelentette ki Theo Francken, majd közölte: a belga katonai hírszerző szolgálat (SGRS) foglalkozik az üggyel. Bejelentette, hogy a jövő héten javaslatot terjeszt a kormány elé, amelyben kapacitásbővítést kér a drónbetörések elhárítására, indoklása szerint ugyanis ezek valós és sürgető fenyegetések. 

A kormánynak a lehető leghamarabb drónészlelő rendszereket kell vásárolnia, valamint fegyvereket az ilyen eszközök elhárítására

– tette hozzá. A belga védelmi tárca tájékoztatása szerint a drónok eredete egyelőre ismeretlen, de nem zárják ki az orosz kapcsolatot.

Nem ez az első alkalom, hogy drónokat észleltek belga katonai létesítmények felett

Ezt megelőzően október elején 15 gyanús drón berepülését jelentették a belga–német határon fekvő Elsenborn közelében található belga katonai bázis felett. A légi eszközök Hollandia felől repültek Németország irányába. Az elsenborni katonai bázis a belga hadsereg egyik kiképzőtábora, ahol lövészgyakorlatokat tartanak és drónteszteket végeznek egy 28 négyzetkilométeres terepen.

Borítókép: Repülő drón, illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

