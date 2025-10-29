Belga dróninvázió – a védelmi miniszter sürgős lépéseket sürget

„Szombat éjjel hadseregünk négy vagy öt drónt észlelt a Marche-en-Famenne-i katonai bázis felett” – erősítette meg Theo Francken belga védelmi miniszter az X-en közzétett bejegyzésében, majd arról tájékoztatott, hogy szerdára virradóan ismételten drónokat figyeltek meg a térségben, de nem tisztázott, hogy ugyanazokról a légi eszközökről van-e szó.

Theo Francken belga védelmi miniszter arról tájékoztatott, hogy szerdára virradóan ismételten drónokat figyeltek meg a térségben (Fotó: AFP)

A belga védelmi tárcavezető kijelentette: a légijárműveket nem amatőr, hanem kiképzett pilóták irányították, akik kémkedést folytattak a bázis felett, amely – mint emlékeztetett – a belga szárazföldi erők fő bázisa.

Ez egy egyértelműen megszervezett hadművelet volt hadseregünk szíve ellen. Kulcsfontosságú információkat kerestek a katonai területen található kritikus infrastruktúráról

– fogalmazott.