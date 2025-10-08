Drónok repkednek a fegyvergyár felett

A Thales Belgium nevű cég vezetője azt állítja, hogy rakétákat gyártó üzemüket drónok fenyegetik – számol be a Politico.

Drónok fenyegetik a katonai drónok gyártását Belgiumban. Fotó: AFP

– Több drónt látunk, mint néhány hónappal ezelőtt – mondta Alain Quevrin, a Thales igazgatója. Kiemelte a vállalat Liège régió keleti részén található Évegnée Fort telephelyén történt észleléseket, amely az egyetlen belga létesítmény, ahol engedélyük van robbanóanyagok összeszerelésére és tárolására a rakétáikhoz.

Mint ismert, az elmúlt hónapban többek között

Lengyelországból, Romániából, Németországból, Norvégiából és Dániából jelentették ismeretlen eredetű drónok légtérsértő berepüléseit.

Néhány, mint például a Lengyelország és Románia felett átrepülő harci drónok, orosz eredetűek voltak, míg mások eredetét nehezebb meghatározni.

Illusztráció. Fotó: AFP

Válaszul Koppenhága a múlt héten ideiglenesen betiltotta a drónok repülését, míg a NATO elindított egy új Eastern Sentry programot a szövetség légvédelmének kritikus hiányosságainak kezelésére. – Aggódunk a fejlemények miatt, mert a vállalat a következő néhány évben hetvenezerre szeretné növelni az irányítatlan és lézerirányítású FZ275 rakéták gyártási kapacitását, feltéve, hogy egyértelmű igény van rá – mondta Quevrin.

A drónok átalakítják a hadviselést Ukrajnától a Közel-Keletig. Most az európai országok és vállalatok versenyeznek, hogy növelhessék a termelést.

A tervezett NATO-drónfal a felderítésre és a beavatkozásra fog összpontosítani – mondta Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa.

A Thales Belgium drón- és rakétagyártó vállalat vezetője szerint

szükség van a szabályok szigorítására, annak egyértelművé tételére, hogy miképp lehet a drónok irányításához szükséges jeleket blokkolni, illetve az ilyen eszközöket lelőni.

A Politicónak nyilatkozó cégvezető sürgeti annak tisztázását, hogy mi a helyes eljárás az ilyen észlelések esetén, beleértve azt is, hogy hol ér véget a rendőrség és hol kezdődik a magánvállalatok felelőssége ez ügyben. A belga védelmi minisztérium egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

Meghatározóvá vált a drónok szerepe a szemben álló felek között. Fotó: AFP

A Thales Belgium drónos rakétái iránt fokozott az érdeklődés az uniós tagországok részéről, ami összefügg a NATO drónvédelmi pajzsának megerősítését célzó tervekkel. Jelenlegi termelésük nagy része Ukrajnába megy.

A belgiumi Herstal telephelyén és az Évegnée Fort gyárában gyártott rakéták drónok ellen is használhatók, a lézerirányítású változat nagyobb, nagy magasságú pilóta nélküli repülőgépeket, például iráni tervezésű Shahedeket céloz meg, míg irányítatlan testvéreik detonációkor több ezer acélgolyót bocsátanak ki, hogy kisebb, alacsony magasságú drónok raját semmisítsék meg.

Az elmúlt hetekben a NATO vezetése éles kritikákat kapott a közelmúltbeli légtér-behatolásokra adott válaszlépései miatt, azt követően, hogy a NATO harci repülőgépei több millió dolláros rakétákkal lőtték le a fából és purhabból készült, egyenként körülbelül tízezer dollárba kerülő orosz drónokat. A Thales a lengyelországi behatolás óta több tucatnyi megrendelést kapott az általa gyártott rakétákra, nyilatkozta a cégvezető.

Az EU-nak jogilag tilos közvetlenül finanszíroznia fegyvereket és katonai felszereléseket,

de számos kezdeményezést indított a tagországok közös fegyverbeszerzésének elősegítésére, többek között a 150 milliárd eurós SAFE fegyverhitel-programon keresztül. Amint arról lapunkban beszámoltunk, a téma napirenden szerepelt a legutóbbi uniós informális csúcstalálkozón is Koppenhágában.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)