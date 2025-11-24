Bayer Zsolt: Baráti szó a román nacionalistákhoz

Mandin jelent meg, ide is teszem az elejét:

„Őrjöngenek a román nacionalisták, mert lebontottak egy kommunista betonmonstrumot Székelyföldön

Évtizedekig romosan állt, most végleg eltűnt Sepsiszentgyörgy főteréről a Bodok szálló. A helyi román nacionalisták tombolnak, a polgármester viszont városrehabilitációról és történelmi jóvátételről beszél.

Sepsiszentgyörgy főterén a nyár elején megkezdett bontási munkálatokkal végleg eltűnt a városkép egyik legmegosztóbb épülete, a Bodok szálló. A 70-es évek elején a modernség jelképének szánt tízemeletes monstrum évtizedek óta üresen, romosan állt a város központjában. Most, hogy a városvezetés a bontás mellett döntött, és egy új kulturális központ felépítését ígéri a helyére, a román nacionalista szervezetek valóságos hisztériát rendeznek.

«Eltörlik a történelmet» – nacionalista kirohanás

A Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma közleményt adott ki, amelyben azzal vádolja a város magyar vezetését, hogy szándékosan tünteti el a román közigazgatás szimbólumait. A fórum szerint a Bodok szálló nemcsak egy épület volt, hanem egy „román jelenlétet” kifejező jelkép Sepsiszentgyörgyön.

„Az Antal Árpád vezette polgármesteri hivatal döntése nyomán lebontották a város egyik legjellegzetesebb épületét. Ez újabb bizonyíték arra, hogy a magyar vezetés kényelmetlen szimbólumokat számol fel” – írták Facebook-oldalukon. (…)”