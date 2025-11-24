idezojelek
Bayer Zsolt: Baráti szó a román nacionalistákhoz

Egészen szürreális cikkre ébredtem ma reggel.

Bayer Zsolt
Sepsiszentgyörgy 2025. 11. 24.
Fotó: Robert Ghement
Mandin jelent meg, ide is teszem az elejét:

„Őrjöngenek a román nacionalisták, mert lebontottak egy kommunista betonmonstrumot Székelyföldön

Évtizedekig romosan állt, most végleg eltűnt Sepsiszentgyörgy főteréről a Bodok szálló. A helyi román nacionalisták tombolnak, a polgármester viszont városrehabilitációról és történelmi jóvátételről beszél.

Sepsiszentgyörgy főterén a nyár elején megkezdett bontási munkálatokkal végleg eltűnt a városkép egyik legmegosztóbb épülete, a Bodok szálló. A 70-es évek elején a modernség jelképének szánt tízemeletes monstrum évtizedek óta üresen, romosan állt a város központjában. Most, hogy a városvezetés a bontás mellett döntött, és egy új kulturális központ felépítését ígéri a helyére, a román nacionalista szervezetek valóságos hisztériát rendeznek.

«Eltörlik a történelmet» – nacionalista kirohanás

A Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma közleményt adott ki, amelyben azzal vádolja a város magyar vezetését, hogy szándékosan tünteti el a román közigazgatás szimbólumait. A fórum szerint a Bodok szálló nemcsak egy épület volt, hanem egy „román jelenlétet” kifejező jelkép Sepsiszentgyörgyön.

„Az Antal Árpád vezette polgármesteri hivatal döntése nyomán lebontották a város egyik legjellegzetesebb épületét. Ez újabb bizonyíték arra, hogy a magyar vezetés kényelmetlen szimbólumokat számol fel” – írták Facebook-oldalukon. (…)”

 

Aki járt Sepsiszentgyörgyön, és látta még azt a bizonyos Bodok szállót, az pontosan tudja, miért ennyire szürreális ez az egész.

A néhai Bodok szálló éppen olyan volt, mint a néhai szocializmus, vagy a néhai Ceausescu ábrázata: förtelmes és visszataszító. Mint toy-toy budi a bálteremben, szar a palacsintában. Ezt most végre eltakarították, hogy a helyén egy új ifjúsági és kulturális központ épüljön, amely helyt ad majd a következő intézményeknek:

 

  • a Tamási Áron Színháznak, 
  • a Cimborák Bábszínháznak, 
  • az M Stúdió mozgásszínháznak, 
  • a Bod Péter Megyei Könyvtárnak, 
  • az Erdélyi Művészeti Központnak, 
  • valamint egy újonnan létrehozandó filharmóniának.

 

És akkor befutnak a román nacionalisták, és nyilatkozatot adnak ki, amelyben azzal vádolják a város vezetését, „hogy szándékosan tünteti el a román közigazgatás szimbólumait”, továbbá szerintük „a Bodok szálló nemcsak egy épület volt, hanem egy «román jelenlétet» kifejező jelkép Sepsiszentgyörgyön.

Valamint: «Az Antal Árpád vezette polgármesteri hivatal döntése nyomán lebontották a város egyik legjellegzetesebb épületét. Ez újabb bizonyíték arra, hogy a magyar vezetés kényelmetlen szimbólumokat számol fel».”

Ez a szöveg annyi csemegét tartalmaz, mint egy karácsonyi meglepetés svájci csokidoboz. Hogy például a román nacionalisták szerint a bűnronda Bodok szálló a román közigazgatás szimbóluma volt.

Vajon mitől közigazgatási szimbólum egy szocreál betonmonstrum, rusnya hotel?

De az igazi csemege ez:

 „A Bodok szálló nemcsak egy épület volt, hanem egy «román jelenlétet» kifejező jelkép Sepsiszentgyörgyön.”

Ha rosszmájú lennék, azt mondanám, stimmel, s mivel rosszmájú vagyok, azt mondom, stimmel. Pontos és megkérdőjelezhetetlen kijelentés ez. Igen, a Ceausescu-korszak ízlésvilágát és „kultúráját” tökéletesen kifejező román jelenlétet kifejező jelkép volt a Bodok Sepsiszentgyörgy kellős közepén.

És az a helyzet, hogy ennél a jelképnél a sepsiszentgyörgyi magyarok és a sepsiszentgyörgyi románok is jobbat érdemelnek.

Ha pedig a román nacionalisták ennyit képesek felmutatni, ha nekik a Bodok eltűnése fáj, ha ez az ő szimbólumuk és nosztalgiájuk, akkor nagy a baj.

Akkor tényleg kár azért a „jelenlétért”.

Olyan ez, mintha idehaza a nacionalisták az inotai hőerőmű betontornyaiért, a régi Corvin áruházért, netán az újpalotai Víztoronyházért vagy a BKK Futárközpontjáért aggódnának, ezekért hullajtanának könnyeket, s ezzel szeretnék szimbolizálni a magyar jelenlétet.

Szerencsére ez a veszély nem fenyeget.

Ideje, hogy román nacionalista barátaink is találjanak maguknak valami román értéket. Olyat, amiért tényleg kár lenne – ugyanis ez eddig olyan, mint egy szürreális Ionescu-dráma…

(Eredeti cikk itt: https://mandiner.hu/kulfold/2025/11/bodok-hotel)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

