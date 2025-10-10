Botrány a román válogatott meccsén, az UEFA vajon rájuk is keményen lecsap?

A Románia–Moldova találkozó (2-1) az első hivatalos, UEFA által elismert mérkőzés volt a két ország között, amelyet Bukarestben rendeztek meg. A meccs érzékeny témájú volt, tekintettel a történelmi múltra. Mivel az UEFA tiltja „bármilyen politikai üzenet megjelenítését a stadionban vagy annak környékén”, a hatóságok fokozott figyelmet fordítottak a nacionalista szimbólumokra, például a „Nagy-Románia” feliratú zászlókra és transzparensekre. Mégsem sikerült ezek megjelenítését megakadályozni.

Kevés néző, kemény politikai üzenetek a román-moldáv meccsen - mit lép az UEFA?. Fotó: Gazeta Sporturilor

A román Gazeta Sporturilor cikke szerint a kezdő sípszó után a román szurkolók skandálni kezdték a következőket:

„România Mare-n vechile hotare” (Nagy-Románia a régi határok között),

„Chișinău și București, două inimi românești” (Chișinau és Bukarest, két román szív),

„Doar o țară am și pe-asta o iubesc, Basarabia pământ românesc” (Csak egy hazám van, és ezt szeretem, Besszarábia román föld).

Kemény román politikai üzenetek, de mit lép az UEFA?

Az 5. percben egy transzparenst emeltek a magasba: „Rămâi parte din al nostru ADN mereu / Dar azi nerozii te numesc prietenul meu” (Mindig a mi DNS-ünk része maradsz / De ma a bolondok barátomnak neveznek). Ez a Román Labdarúgó-szövetség által használt „barátságos” promóciókra utalt, amelyekkel a meccset népszerűsítették.

Egy harmadik üzenet így szólt: „Republica Moldova», o butaforie comunistă / Azi doar un pion în mâna globalistă / Singura șansă era calea unionistă” (A Moldovai Köztársaság egy kommunista díszlet / Ma csak egy bábu a globalisták kezében / Az egyetlen út az unió volt). Ez a transzparens a román nacionalista ultrák politikai álláspontját tükrözi.

A szurkolók mindeközben tovább skandálták, hogy „Același sânge, aceeași țară / Români am fost cu toți odinioară” (Ugyanaz a vér, ugyanaz az ország / Egykor mind románok voltunk).

Az UEFA a magyar szurkolókkal szemben vasszigort követ. Nemrég, májusban az UEFA Fegyelmi Bizottsága 30 millió forintos pénzbüntetéssel sújtotta az MLSZ-t, valamint két évre felfüggesztve minimum 3000 fős szektorok bezárását is elrendelte a Magyarország–Törökország Nemzetek Ligája-osztályozón történt szurkolói rendbontások miatt. Kíváncsian várjuk a magyar szurkolókkal szemben szigorú UEFA reakcióját a történtekre.