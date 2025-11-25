Ezért nem akar Brüsszel békét + videó

Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Az Európai Unió vezetői azért nem akarnak békét, mert akkor el kéne számolni és vállalni kellene a felelősséget – mondta el friss videójában Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint Brüsszel háborúpárti politikája mögött önös érdekek húzódnak meg.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 18:20
Fotó: FREDERICK FLORIN Forrás: AFP
Menczer Tamás szerint nem véletlen, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber nem akar békét. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán megosztott videójában hangsúlyozta, hogy a béke esetén Brüsszelnek el kellene számolni és felelősséget kéne vállalnia elhibázott politikájáért. 

Brüsszel önös érdekből folytat háborúpárti politikát
Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

– Hogyha béke lenne, akkor el kellene számolni és vállalni kellene a felelősséget. Ha béke lenne, akkor vállalni kellene a politikai felelősséget azért, hogy hibás döntéseket hoztak, belevitték Európát egy lassan négy éve tartó háborúba, és semmit nem értek el, amit eredetileg szerettek volna, cserébe az európai gazdaságot tönkretették

– jelentette ki Menczer a videóban. 

A politikus szerint egészen egyértelmű, hogy egy béke esetén az európai vezetőknek arra a kérdésre is felelnie kellene, hogy hova tűnt az a rengeteg pénz, amelyet Ukrajna támogatására fordítottak. 

Na ez az, amit nem akar sem Von der Leyen, sem Weber, sem Zelenszkij. Mert ha vállalni kellene a politikai felelősséget, és akár vállalni kellene a büntetőjogi felelősséget is, akkor az a minimum, hogy lemondok és távozok a hivatalomból – nyomatékosította a politikus.

Menczer szerint egyértelmű, hogy a brüsszeli vezetés a saját maga önös érdekeit tartja szem előtt, és „mindent hajlandók ezért feláldozni és nyomják tovább ezt a háborúpárti, szankciópárti politikát”, hiszen ellenkező esetben valóban el kellene számolni az aranybudiba öntött pénzekkel. 

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

 

