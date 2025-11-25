Ezért nem akar Brüsszel békét + videó

Menczer Tamás szerint nem véletlen, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber nem akar békét. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán megosztott videójában hangsúlyozta, hogy a béke esetén Brüsszelnek el kellene számolni és felelősséget kéne vállalnia elhibázott politikájáért.

Brüsszel önös érdekből folytat háborúpárti politikát

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

– Hogyha béke lenne, akkor el kellene számolni és vállalni kellene a felelősséget. Ha béke lenne, akkor vállalni kellene a politikai felelősséget azért, hogy hibás döntéseket hoztak, belevitték Európát egy lassan négy éve tartó háborúba, és semmit nem értek el, amit eredetileg szerettek volna, cserébe az európai gazdaságot tönkretették

– jelentette ki Menczer a videóban.

A politikus szerint egészen egyértelmű, hogy egy béke esetén az európai vezetőknek arra a kérdésre is felelnie kellene, hogy hova tűnt az a rengeteg pénz, amelyet Ukrajna támogatására fordítottak.