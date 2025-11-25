Orbán Viktor és Donald Trump egy oldalon áll

Nem vagyunk hajlandóak elzálogosítani az unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrán háború finanszírozása érdekében

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő továbbra is az egyetlen európai vezető, aki nyíltan kimondja: a fegyverek nem hozhatnak tartós megoldást, a békét csak tárgyalások útján lehet elérni. Donald Trump elnökké választásával Magyarország fontos szövetségest nyert a béke ügyében. Ezzel összefüggésben Orbán Viktor legutóbb azt hangsúlyozta, nem marad el a budapesti békecsúcs sem.

Fekete Rajmund: Magyarország és az új amerikai vezetés egy oldalon áll a béke ügyében is

„Magyarország az orosz–ukrán háború kitörése óta következetesen a béke oldalán áll, azon az oldalon áll, amely szerint egy háború nem fogja megoldani a problémákat, minél hamarabb a feleket tárgyalóasztalhoz kell ültetni” – hangsúlyozta Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója lapunknak adott interjúban.