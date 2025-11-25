Orbán Viktor és a magyar kormány évek óta következetesen a béke álláspontját képviseli, szemben a brüsszeli irányvonallal. A miniszterelnök legutóbb arról számolt be, hogy az uniós csúcson áttekintették az amerikaiak által előterjesztett 28 pontos béketervet is, ám – mint fogalmazott – mára egyértelművé vált: az Európai Unió továbbra is a háború folytatásában érdekelt.
Orbán Viktor és Donald Trump egy oldalon áll
Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója és Amerika-szakértő szerint Magyarország kezdettől fogva következetesen a békepárti álláspontot képviseli az orosz–ukrán háborúban, míg Brüsszel továbbra is a konfliktus eszkalációjában érdekelt. Lapunknak elmondta, úgy véli, Donald Trump visszatérésével a béketörekvések új, erősebb szövetségest kaptak, és a magyar–amerikai kapcsolatok ma aranykorukat élik.
Nem vagyunk hajlandóak elzálogosítani az unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrán háború finanszírozása érdekében
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
A kormányfő továbbra is az egyetlen európai vezető, aki nyíltan kimondja: a fegyverek nem hozhatnak tartós megoldást, a békét csak tárgyalások útján lehet elérni. Donald Trump elnökké választásával Magyarország fontos szövetségest nyert a béke ügyében. Ezzel összefüggésben Orbán Viktor legutóbb azt hangsúlyozta, nem marad el a budapesti békecsúcs sem.
Fekete Rajmund: Magyarország és az új amerikai vezetés egy oldalon áll a béke ügyében is
„Magyarország az orosz–ukrán háború kitörése óta következetesen a béke oldalán áll, azon az oldalon áll, amely szerint egy háború nem fogja megoldani a problémákat, minél hamarabb a feleket tárgyalóasztalhoz kell ültetni” – hangsúlyozta Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója lapunknak adott interjúban.
A szakértő szerint „az Európai Unió brüsszeli vezetése az első perctől kezdve nem a békén, hanem a háború elmélyítésén dolgozott”, miközben már egy új amerikai adminisztráció is hivatalban van, amely – az előző demokrata kormánnyal ellentétben – elkötelezett a háború lezárása és a béke mellett. Ennek példájaként említette az alaszkai csúcstalálkozót, a nyilvánosságra került 28 pontos amerikai béketervet, a megnyilatkozásokat és azt, hogy az orosz és amerikai fél a háttérben folyamatosan tárgyal.
A világ egyik vezető hatalma is minél hamarabb békét akar kötni, minél hamarabb le akarja zárni ezt a konfliktust
– fogalmazott.
Fekete Rajmund szerint Brüsszel továbbra is ragaszkodik a háború fenntartásához, részben azért, mert elismerni a hibás lépést, politikai összeomlással járna. Hangsúlyozta,
a rossz lépések következményeként Európa gazdaságilag, társadalmilag és külpolitikai értelemben is romokban hever, és kiszorult a tárgyalói pozícióból
– fogalmazott.
Arra a kérdésre, hogy Donald Trump elnökké válása milyen hatással lehet Magyarországra, Fekete Rajmund emlékeztetett: Orbán Viktor az elsők között volt 2016-ban, aki kiállt Trump mellett, és ez a kapcsolat a későbbiekben is stabil maradt. Trump 2020-as veresége után a demokrata adminisztráció igyekezett ellehetetleníteni az amerikai elnököt politikai és egzisztenciális értelemben is. Ugyanennek a demokrata adminisztrációnak köszönhetően a magyar–amerikai politikai kapcsolatok a mélypontra jutottak.
Ma viszont a szakértő szerint a kapcsolatok „aranykorukat élik”, amelynek ékes példája volt a washingtoni találkozót, ahol több stratégiai fontosságú megállapodást írtak alá.
– fogalmazott.
Hozzátette, a Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök számos kulcskérdésben hasonlóan gondolkodnak: erős határvédelem, a migráció elutasítása, családtámogatás, a zsidó–keresztény kultúra védelme, valamint olyan külpolitika, amely a nemzeti érdekeket helyezi előtérbe.
Egy olyan külpolitikát és politikát képvisel mind a két vezető, amely a saját nemzeti érdekét teszi az első helyre. Ebben a gondolkodásban metszi egymást a magyar és az amerikai fél
– fogalmazott Fekete Rajmund.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
