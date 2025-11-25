Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Amióta a magyar labdarúgó-válogatott 3-2-es vereséget szenvedett Írországtól, s ezzel kiesett a labdarúgó vb-selejtezőkön, téma volt, hogy mi lesz a 2030-ig szerződéssel rendelkező Marco Rossi sorsa. Az utóbbi napokban több feltevés is napvilágot látott, voltak olyan hangok, amelyek szerint az olasz edző maga ajánlotta fel a lemondását, mert nem szeretné a továbbiakban ezt a munkát végezni. Mások viszont hitet tettek Rossi mellett, ami azonban ennél sokkal fontosabb, hogy a játékosok is azt szerették volna, ha marad a szövetségi kapitány.

Sem az MLSZ, sem Marco Rossi nem volt könnyű helyzetben az írek elleni vereség után

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Marco Rossi marad a magyar válogatott élén

Az MLSZ éppen a magyar labdarúgás napján, azaz november 25-én tartotta elnökségi ülését, amelyen meghallgatták a szövetségi kapitány beszámolóját. Az ülés után kiadott közleményből kiderül, hogy a labdarúgó-szövetség vezetése is szerette volna a közös munka folytatását.

A szövetség elnöksége megerősítette tisztségében a 2018-ban kinevezett szakembert, akitől megújulást vár a csapat élén. A beszámoló során a szövetségi kapitány elemezte a 2025-ös évet, kitérve az elvárásoktól elmaradó időszakokra és a sikeresebb mérkőzésekre is. Az elnökség kérdéseinek megválaszolását követően a testület elfogadta a szövetségi kapitány beszámolóját és támogatásáról biztosította a szakembert, aki eddig 82 mérkőzésen vezette a magyar válogatottat – köztük két Európa-bajnokság hat csoportmérkőzésén.

– Marco Rossi már több mint hét éve irányítja a magyar válogatottat, ismerjük képességeit, tisztában vagyunk az értékeivel. Látjuk, hogyan kezeli a rutinos játékosokat, építi be a fiatalokat és fedezi fel a jó formában játszó labdarúgókat, hiszen jól ismeri a hazai és nemzetközi mezőnyt – nyilatkozta az Mlsz-hu-nak dr. Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, aki hozzátette: – Hiszünk benne, hogy képes újra megteremteni a pályán az utolsó pillanatig tartó küzdést és figyelmet, amely feltétele a sikeres nemzetközi szereplésnek. Már a következő időszakban is azt várjuk a csapattól és a stábtól, hogy ezt viszontlássuk a teljesítményben. Ez a megújulás nem képzelhető el az elmúlt időszak önkritikus elemzése nélkül, amelyet a kapitány ma megtett az elnökség előtt.