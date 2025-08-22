Okosmérősök figyelem, ősztől újra jöhet az egyenletes számlafizetés

Az MVM Csoporthoz tartozó, okosmérővel felszerelt ügyfelek ősztől újra kérhetik az egyforma összegű áramszámlákat áramszámlákat - írta Facebook oldalán Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes. Ez azt jelenti, hogy a tervezett fogyasztást havi szinten lebontva egy évre elosztva fizethetik.

Az okosmérős háztartások áramfelhasználását idén január óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el. Költségeik így jellemzően a téli hónapokban megugorhattak. A tervezhetőbb rezsikiadások érdekében most visszatérhetnek az egyenletes részszámlákhoz.

Várható felhasználásuk alapján így az év minden hónapjában, a fűtési szezonban is azonos összeget kell fizetniük.

Az idősoros elszámolási módba ősztől átkerülő ügyfelek változatlanul egyenletes részszámlákat kapnak, ha korábban amellett döntöttek.

A magyar családokat Európa legalacsonyabb áram- és gázárai mellett kiszámítható és átlátható számlázással is segítjük

- írta Czepek Gábor.

Hozzátette: tavasszal felkértem a nemzeti energiavállalatot a szükséges fejlesztések elvégzésére, amelyekkel mostanra el is készültek. Szeptembertől így lehetővé válik az érintett mintegy 230 ezer ügyfél számára, hogy ha igénylik, ismét havonta azonos összegű villanyszámlákat kapjanak.



