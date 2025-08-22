Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

Északi ÁramlatUkrajnaSerhii Kgázvezetékorosz-ukrán háború

Ukrán struktúrákba volt beágyazva az Északi Áramlat robbantója

Zelenszkij eddig mindent tagadott. Az ukrán vezetés körül fogy a levegő az Északi Áramlat felrobbantása után. Most mindenki arra vár, hogy mit mond az őrizetbe vett állítólagos elkövető. Talán az is kiderül, hogy kik voltak a megrendelők.

Kozma Zoltán
2025. 08. 22. 8:50
Az Északi Áramlat balti-tengeri gázvezeték gázátvevő állomásán található csőrendszerek (Fotó: AFP)
Az Északi Áramlat balti-tengeri gázvezeték gázátvevő állomásán található csőrendszerek (Fotó: AFP)
Csaknem három évvel az Északi Áramlat gázvezetékek ellen 2022 szeptemberében elkövetett támadások után a német szövetségi ügyészség áttörést ért el egy ukrán állampolgár letartóztatásával. A gyanúsított Szerhij K.-t várhatóan kiadják Németországnak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Kiderült az ukrán szál, pedig tagadták

A szövetségi ügyészség azzal vádolja a letartóztatott Szerhij K.-t, hogy részt vett az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadásokban. A 49 éves férfit az olaszok tartóztatták le Rimini tartományban egy augusztus 18-án kiadott európai elfogatóparancs alapján. Az olasz ANSA hírügynökség szerint a gyanúsított családjával nyaralt az Adria partján, és ellenállás nélkül hagyta magát letartóztatni.

Stefanie Hubig német igazságügyi miniszter (SPD) így nyilatkozott a letartóztatásról:

A szövetségi ügyészség nagyon figyelemreméltó nyomozási sikert ért el. A gázvezetékek felrobbantását fel kell deríteni, büntetőjogilag is. Ezért jó, hogy előrelépést értünk el ebben.

Manuel Bewarder, az NDR riportere, aki régóta nyomoz az ügy után, nagyon nagy sikernek nevezte a német nyomozók eredményét. 

Hozzátette:

A nyomozók értékelése szerint a műveleti egység, amelyhez a gyanúsított állítólag tartozott, ukrán struktúrákba volt beágyazva. Volodimir Zelenszkij elnök azonban mindig is elutasított minden hivatalos ukrán részvételt.

Michael Götschenberg, az ARD terrorizmus-szakértője szerint Serhii K. kihallgatása áttörést jelenthet:

Most először hallgathatják ki a legénység egy feltételezett tagját. Ez áttörés. De meg kell várni, hogy az illető együttműködik-e. Hogy vallomást tesz-e, az valószínűleg attól is függ majd, mit tudnak neki felajánlani.

A gyanúsítottat Olaszországból átszállítják Németországba, ahol a szövetségi legfelsőbb bíróság vizsgálóbírója elé állítják, aki dönt majd az előzetes letartóztatásról. Ez a folyamat azonban még hetekig eltarthat.

Borítókép: Az Északi Áramlat balti-tengeri gázátvevő állomásán található csőrendszerek (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

