Csaknem három évvel az Északi Áramlat gázvezetékek ellen 2022 szeptemberében elkövetett támadások után a német szövetségi ügyészség áttörést ért el egy ukrán állampolgár letartóztatásával. A gyanúsított Szerhij K.-t várhatóan kiadják Németországnak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Kiderült az ukrán szál, pedig tagadták

A szövetségi ügyészség azzal vádolja a letartóztatott Szerhij K.-t, hogy részt vett az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadásokban. A 49 éves férfit az olaszok tartóztatták le Rimini tartományban egy augusztus 18-án kiadott európai elfogatóparancs alapján. Az olasz ANSA hírügynökség szerint a gyanúsított családjával nyaralt az Adria partján, és ellenállás nélkül hagyta magát letartóztatni.