Mága Zoltán ismét meghódította Amerikát és hamarosan Donald Trumpnak muzsikál

Mága Zoltán turnéjának első állomása a washingtoni Kennedy Center volt, ahol Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövete köszöntötte a közönséget, méltatva a magyar művészet nemzetközi rangját és a hegedűművész kulturális misszióját.

Mága Zoltán és zenekara az amerikai turné egyik állomásán (Forrás: Mága Zoltán hivatalos Facebook-oldala)

Mága Zoltán és zenekara több amerikai nagyvárosban fellépett

Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján a washingtoni magyar nagykövetségen tartottak megemlékezést Mága Zoltán közreműködésével. Az eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett az Egyesült Államok több minisztere is részt vett.

A turné következő állomása New York volt, ahol a magyar főkonzulátus és az ENSZ közös szervezésében az ’56-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójára emlékeztek.

Philadelphiában az Egyesült Államok első republikánus klubja, a Union League történelmi épületében lépett fel Mága Zoltán, aki a koncerten meghívást kapott az Egyesült Államok 250. évfordulójához kapcsolódó ünnepi eseménysorozatra.

A fellépések sora Los Angelesben, a Bel-Air Country Clubban folytatódott. Az est az erdőtüzek károsultjaiért szerveződött, így a zene ismét az összefogás és a jótékonyság erejét közvetítette.

A turné záróakkordja a New York-i Carnegie Hallban volt. A jótékonysági koncert bevétele a St. Jude Children’s Research Hospital támogatását szolgálta.

Mága Zoltán bejelentette, hogy ugyanakkora összeget ajánl fel a magyar gyermekkórházak támogatására a budapesti újévi koncertjének bevételéből, amennyi adomány Amerikában összegyűlt.

Először otthon kell segítenünk, Magyarországon, és ha tudunk, onnan tovább, bárhol a világban

– indokolta a felajánlást a hegedűművész.

New York-i tartózkodása során Mága Zoltán találkozott Stefano Loudarus Forte-tal, a Fiatal Republikánusok elnökével, valamint Brent Norden alelnökkel. A megbeszélés a magyar-amerikai kulturális és diplomáciai kapcsolatok erősítéséről, valamint a művészet nemzetépítő szerepéről szólt. A művész meghívást kapott a Fiatal Republikánusok karácsonyi gálájára, amelyre Donald Trump elnök is hivatalos.