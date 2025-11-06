Ez lesz Orbán Viktor és Donald Trump legfontosabb találkozója

A hatodik Orbán–Trump-találkozó következik, és egyértelműen ez lesz a legfontosabb. Így fogalmazott a Facebookon Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint a veszélyek korában élünk, amelyek feloldásában az amerikai elnöknek és a magyar miniszterelnöknek kulcsszerepe van.

Szijjártó Péter szerint a legfontosabb találkozó jön Orbán Viktor és Donald Trump között (Fotó: AFP)

Mi vagyunk az egyetlenek, akik három és fél éve a béke pártján állunk, Donald Trump pedig az egyedüli reményt jelenti a béke visszatérésére Közép-Európában. Mindemellett Európában jelenleg különösen nagy kihívást jelent az energiaellátás biztosítása, így ebből a szempontból is kulcsfontosságú lesz a holnapi találkozó

– tette hozzá Szijjártó Péter.

Ezekről egyeztet Trump és Orbán

Irány Washington, hogy a világ vezető szuperhatalmának vezetőivel találkozzunk, amelyik a szövetségesünk, a NATO legnagyobb tagja. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában a magyar honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elárulta azt is, hogy a tárgyaláson energetikai és sok minden más kérdések mellett a védelem is szóba fog kerülni.

Trump elnök úr hatalomra lépése óta a magyar–amerikai kapcsolatok régen nem látott magasságban vannak, nem is csoda, hisz Amerika csatlakozott a béke mellett elkötelezett országokhoz, mint amilyen Magyarország. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát

– szögezte le a tárcavezető.

A Telex tegnap azt írta, hogy VIP luxusgéppel utazik a magyar delegáció Washingtonba. Nos, szokás szerint ebben sem mondtak igazat, Orbán Viktor vezetésével a magyar delegáció egy normál Wizzair repülőgéppel utazik Amerikába

– közölte bejegyzésében Deák Dániel.

A szakértő hozzáfűzte: az a hatalmas nagy megtiszteltetés ért, hogy Magyarország legtöbb követőjével és legnagyobb eléréssel rendelkező politológusaként én is a magyar delegációval tarthatok Washingtonba.

Pénteken Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal majd a Fehér Házban, számos megállapodás várható kettejük között.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)