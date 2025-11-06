Orbán ViktorbékeDonald Trumpminiszterelnök

Ez lesz Orbán Viktor és Donald Trump legfontosabb találkozója

A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök Amerikában ül egy asztalhoz. Szijjártó Péter szerint Európában jelenleg különösen nagy kihívást jelent az energiaellátás biztosítása, így ebből a szempontból is kulcsfontosságú lesz a holnapi találkozó Orbán Viktor és Donald Trump között. A magyar–amerikai kapcsolatok régen nem látott magasságban vannak – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Kozma Zoltán
Forrás: Facebook2025. 11. 06. 8:40
Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hatodik Orbán–Trump-találkozó következik, és egyértelműen ez lesz a legfontosabb. Így fogalmazott a Facebookon Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint a veszélyek korában élünk, amelyek feloldásában az amerikai elnöknek és a magyar miniszterelnöknek kulcsszerepe van.

Szijjártó Péter szerint a legfontosabb találkozó jön Orbán Viktor és Donald Trump között (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter szerint a legfontosabb találkozó jön Orbán Viktor és Donald Trump között (Fotó: AFP)

Mi vagyunk az egyetlenek, akik három és fél éve a béke pártján állunk, Donald Trump pedig az egyedüli reményt jelenti a béke visszatérésére Közép-Európában. Mindemellett Európában jelenleg különösen nagy kihívást jelent az energiaellátás biztosítása, így ebből a szempontból is kulcsfontosságú lesz a holnapi találkozó

 – tette hozzá Szijjártó Péter.

Ezekről egyeztet Trump és Orbán

Irány Washington, hogy a világ vezető szuperhatalmának vezetőivel találkozzunk, amelyik a szövetségesünk, a NATO legnagyobb tagja. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában a magyar honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elárulta azt is, hogy a tárgyaláson energetikai és sok minden más kérdések mellett a védelem is szóba fog kerülni. 

Trump elnök úr hatalomra lépése óta a magyar–amerikai kapcsolatok régen nem látott magasságban vannak, nem is csoda, hisz Amerika csatlakozott a béke mellett elkötelezett országokhoz, mint amilyen Magyarország. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát

– szögezte le a tárcavezető.

A Telex tegnap azt írta, hogy VIP luxusgéppel utazik a magyar delegáció Washingtonba. Nos, szokás szerint ebben sem mondtak igazat, Orbán Viktor vezetésével a magyar delegáció egy normál Wizzair repülőgéppel utazik Amerikába 

– közölte bejegyzésében Deák Dániel.

A szakértő hozzáfűzte: az a hatalmas nagy megtiszteltetés ért, hogy Magyarország legtöbb követőjével és legnagyobb eléréssel rendelkező politológusaként én is a magyar delegációval tarthatok Washingtonba. 

Pénteken Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal majd a Fehér Házban, számos megállapodás várható kettejük között.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

MP egy f…sz

Bayer Zsolt avatarja

Magyar Pétert lef…szozták a 444-esek, de erről egyik fél sem akar tudomást venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.