Magyar dalt is játszott a Roxette Budapesten

Úgy tűnik, a Roxette megtalálta Marie Fredriksson utódját Lena Philipsson személyében. A Papp László Sportarénában adott keddi koncerten pedig nyilvánvalóvá vált az is, hogy:

az új énekesnő is megtalálta a helyét a jól összeszokott, egytől egyig profi zenészekből álló csapatban.

Ez nagy megnyugvás a rajongótábornak, mert a legendás, csillogó hangú Marie óriási űrt hagyott maga után 2019-ben. Pernek is öt év kellett, hogy újra közönség elé tudja vinni a Roxette-dalokat, amelyek sokunk fiatalságának meghatározó zenei fundamentumait jelentették. A koncerten meg is lett köszönve a zenekar melletti kitartás az egybegyűlt magyar kemény magnak.

Nagyjából fél ház fogadta most Budapesten a világhírű svéd zenekart, ami egyértelműen a bizonytalanságnak tudható be. Meg vagyok győződve, hogy a régi rajongók egy része Marie Fredriksson hiánya miatt nem jött el végül, ahogy abban is biztos vagyok, hogy az utolsó percig tipródtak, hogy vegyenek jegyet, vagy nem. Hogy csalódás lesz-e a koncert az új énekesnővel, vagy csoda? Magam is így voltam vele, és meg kell vallanom: igen jól teljesített a zenekar.

Egy új korszak nyitánya

Persze nyilvánvaló, Marie Fredrikssonnal lezárult egy óriási, dicsőséges korszak, hiszen személye és hangja elválaszthatatlan volt a Roxette-től. De a zenekar mostanra bebizonyította, hogy fel tud állni, tovább tud lépni, magához tért, mert a régi énekesnő sem állt volna le soha.

Igen megható volt, amikor Lena Philipsson Marie emlékének ajánlotta fel az együttes egyik legismertebb dalát, az It Must Have Been Love-ot (Szerelemnek kellett volna lennie) és be is vallotta, hogy mennyire mélyen tisztelte elődjét. Ekkor már tudtuk, hogy minden a helyén van a csapatban.

A nőies Lena, aki országában szupersztárnak számít, és többször is elnyerte a legjobb svéd előadó díját, meggyőzően teljesített a színpadon testhez simuló, párducmintás miniruhájában, miközben más hangtartományban adta elő a dalokat, mint azt ismertük. A művésznő korábban így nyilatkozott a finomhangolásról:

Ami azt illeti, bizonyos dalok hangnemeit megváltoztattuk, hogy passzoljanak a hangtartományomhoz. Marie hangfekvése alapvetően magasabb volt, mint az enyém, és ezt nem hagyhattuk figyelmen kívül a műsor összeállításakor. De ezek csupán apró finomhangolások voltak, semmi drasztikusra nem kell gondolni.



Marie után egy karcosabb hang

Lena Philipsson hangja valójában karcosabb is, mint gondoltam (hasonlít a Keresztes Ildikóéra), de ettől függetlenül jól hozzáidomult a számokhoz. Persze jó lett volna, ha a keverőpultnál több kakaót kap az énekesnő sávja, de ettől függetlenül azért minden átjött.