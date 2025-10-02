Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarországon aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen

  A Roxette új énekesnője megnevezte a legnehezebb dalt – Budapesten kezd a megújult svéd popduó
A Roxette új énekesnője megnevezte a legnehezebb dalt – Budapesten kezd a megújult svéd popduó

A idei év egyik legnagyobb könnyűzenei szenzációja volt, hogy újra koncertturnéra indult a legendás svéd zenekar, a Roxette. A Roxette ikonikus felállásával sajnos már soha többet nem találkozhatunk, miután Marie Fredriksson 2019-ben elhunyt. A duó másik tagja, Per Gessle 2025 elején látta elérkezettnek az időt, hogy a közismert dalokat újra közönség előtt játsszák el, énekesnőnek pedig egy Svédországban jól ismert sztárt, Lena Philipssont kérte fel, hogy legyen a társa a színpadon.

2025. 10. 02. 10:00
Roxette koncert 2025-ben.
Roxette koncert 2025-ben. Forrás: facebook.com/RealRoxette
Az ABBA és a Europe utáni harmadik nagy svéd könnyűzenei durranása volt a nyolcvanas évek végén a Roxette, amely a legenda szerint egy amerikai cserediáknak köszönhetően indult el világhódító útjára. A Marie Fredriksson énekesnő és Per Gessle gitáros-énekes által fémjelzett együttes fülbemászó slágereit a mai napig játsszák a rádiók és dúdolják a rajongók szerte a világon. A szőke, rövid hajú Fredriksson azonban hosszan tartó, súlyos betegség után 2019-ben meghalt, és akkor úgy tűnt, ezzel az együttes sem lép fel soha többet. A magyar rajongók a 2015-ös koncerten találkozhattak utoljára a duóval, ahol Marie Fredriksson ülve énekelte el még mindig csodálatosan a legismertebb dalait.

Roxette – a 80-as, 90-es évek fordulóján az egyik legnépszerűbb zenekar voltak a világon.
A Roxette svéd popzenei duó. Fotó: Facebook.com/RealRoxette/photos

Miben változik a Roxette Lena Philipsson színrelépésével?

A Roxette előtti és alatti, valamint a tragikus eseményt követő időkben is számos zenei projektet levezénylő Per Gessle végül öt év után érezte úgy, hogy ideje újra közösség elé vinni a legismertebb Roxette-számokat. 

Mivel – ahogy Gessle is többször elmondta – Marie-t nem lehet pótolni, bár szintén svéd, szintén nagyszerű hangú és meglehetősen előnyös megjelenésű hölgy lett a duó női új tagja, talán nem véletlen, hogy karakterében egy teljesen más hölgyet láthatnak a színpadon azok, akik ezentúl Roxette-koncertre mennek.

Idén februárban kezdődött el az új turné Dél-Afrikában, a műsor pedig azóta Európába ért, de július végétől szünetelt. Az új etap éppen Budapesten kezdődik majd a Papp László Sportarénában, ahol november 4-én láthatja és hallhatja a magyar közönség is az új Roxette-et a régi dalokkal, de immár Lena Philipssonnal. A zenekar tagjai is ismerősek lehetnek, az évtizedek óta a Roxette-tel zenélők is lesznek a színpadon, mint például, Clarence Öfwerman vagy az a Jonas Isacsson, aki a másik svéd gigász, a Europe frontemberével, Joey Tempest-tel is dolgozott együtt pályafutása során. Per Gessle és Lena Philipsson a budapesti koncert kapcsán nyilatkozott a Musicmedia.hu-nak. Mint kiderült, Lena Philipsson még sosem járt Budapesten, ezért is várja izgatottan a fellépést.

Alig várom már, hogy ismét egyek egy jó gulyást! (nevet) Budapest csodálatos hely, mindig örömmel tölt el, ha ott léphetek fel. A közönség fantasztikusan támogató, de amúgy ezt el tudom mondani az összes városról, ahol koncertezünk: mindenhol rendkívül lojális és pozitív energiákkal teli a Roxette tábora. Egy nagy, boldog család vagyunk a rajongóinkkal együtt, ezt mindenhol érezzük 

– mondta el Per Gessle, aki elárult azt is, hogy nem tervezik, hogy új albumot adnának ki, inkább a régi repertoár köztudatban tartására fókuszálnak a turnéval, amely minden bizonnyal jövőre is folytatódik. Az új énekesnőről a következőképpen nyilatkozott zenésztársa:

– Lena mindig rendkívül fegyelmezett és összeszedett, ami nekünk azért jelentett eleinte újdonságot, mert Marie sosem volt az! (nevet) Teljesen más személyiség volt, a saját szabályait követte… Ezúttal egy hosszú listával érkeztünk a próbaterembe, és végigmentünk az összes dalon, ami szerepelt rajta. Jobban nem is szólhattak volna, viszont számos darab így is a szemeteskosárban végezte. A turné előtti végső simítások ugyanis nem csupán arról szólnak, hogy flottul begyakoroljuk a koncertprogramot: meg kell találni a fő csapásirányt, majd ki kell hajítani azokat a szerzeményeket, amelyek nem illenek bele a koncepcióba.

Hogy mi fog változni a koncerteken, abba pedig Lena Philipsson engedett betekintést.

Ami azt illeti, bizonyos dalok hangnemeit megváltoztattuk, hogy passzoljanak a hangtartományomhoz. Marie hangfekvése alapvetően magasabb volt, mint az enyém, és ezt nem hagyhattuk figyelmen kívül a műsor összeállításakor. De ezek csupán apró finomhangolások voltak, semmi drasztikusra nem kell gondolni.

Tudod, én a nyolcvanas évekből jövök: a karrierem 1986-ban indult, és abban a korszakban bizony képesnek kellett lenned a magas tartományokban is erőteljesen énekelni. A stabil hangkitartás és a megfelelő tónus élőben is alapkövetelmény volt. Marie ugyanezt az iskolát képviselte, és mivel szinte egyszerre indultunk, a Roxette világa elég közel állt az enyémhez, ebből adódóan pedig nem esett nehezemre átvenni a szerepkört. Nem volt bennem félsz azzal kapcsolatban, hogy meg tudok-e felelni az elvárásoknak, éppen ellenkezőleg: biztos voltam benne, hogy nagy élmény lesz énekelni ezeket a csodálatos dalokat, így aztán alig vártam, hogy elkezdődjön a turné. Persze azt is tudtam, hogy hatalmas felelősség Marie témáit énekelni, ezért amennyire csak lehetett, megpróbáltam hű maradni az eredeti lemezes verziókhoz. A rajongók mindannyian ezt akarják hallani, szóval nem okozhattam csalódást nekik – fogalmazott a Roxette új énekesnője, aki még annyit elárult, a Spending My Time című balladát a legnehezebb elénekelnie a dalok közül, amely a koncerten akusztikus verzióban fog majd felcsendülni.

A jegyvásárlás részleteiről, valamint további információkat itt olvashatnak!

 

 

