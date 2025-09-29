  • Magyar Nemzet
  Lehet, hogy utoljára lép fel hazánkban a Megadeth jövő hétfőn, eláruljuk, mely számokat játsszák majd
MegadethDave Mustainemetálzenekoncert

Lehet, hogy utoljára lép fel hazánkban a Megadeth jövő hétfőn, eláruljuk, mely számokat játsszák majd

Nagyszabású turnéra indult a Disturbed a The Sickness című albumuk huszonöt éves jubileuma alkalmából. A körúthoz a Megadeth is csatlakozik, amely hamarosan végleg leteszi a lantot, így benne van a pakliban, hogy többet nem láthatjuk őket itthon.

Német Dániel
2025. 09. 29. 18:42
Megadeth Forrás: Facebook
A modern metál egyik legsikeresebb bandája, a Disturbed éppen negyed évszázada adta ki a debütáló és a mai napig a legfontosabb albumát, a The Sickness-t, ennek alkalmából világkörüli turnéra indultak, amely október 6-án Magyarországot is érinti. Az előzenekaruk pedig nem más, mint a thrash metal műfajának egyik megteremtője, a Megadeth.

Megadeth
A Disturbed előtt melegít be a Megadeth. Forrás: Live Nation

Dave Mustaine frontember nemrég jelentette be, hogy a banda feloszlik, előtte azonban még jövő év elején kiadnak egy utolsó albumot, majd bejárják a világot. Azt egyelőre nem tudni, hogy az utolsó körút során fellépnek-e majd nálunk is, elég népes itthon is a rajongótáboruk, így egyáltalán nem kizárt, viszont nem szívbajosak, ha le kell mondani egy koncertet: a Rockmaratonon annak idején a fellépés előtt pár perccel makacsolták meg magukat, de amikor 2014-ben a Limp Bizkit előtt játszottak volna, szintén hiába várta őket a közönség.

Így, aki biztosra akar menni, jobban teszi, ha jövő hétfőn a Papp László Budapest Sportaréna felé veszi az irányt. A jelenlegi turné tegnap este indult Dániában, a banda általában egy koncertsorozat alatt ugyanazokat a dalokat játssza, így a setlist.fm információ alapján a következő számokat veszik elő:

  1. Hangar 18
  2. Dread and the Fugitive Mind
  3. Sweating Bullets
  4. Dystopia
  5. We'll Be Back
  6. Tornado of Souls
  7. Mechanix
  8. Peace Sells
  9. Symphony of Destruction
  10. Holy Wars... The Punishment Due

 

