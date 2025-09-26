Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

  • Magyar Nemzet
  • Kultúra
  • Senki nem számított rá, hogy valaha még színpadra állnak, de a Roxette visszatért és hazánkban is fellépnek
RoxettepopzenekoncertPapp László Budapest Sportaréna

Senki nem számított rá, hogy valaha még színpadra állnak, de a Roxette visszatért és hazánkban is fellépnek

Noha 2016-ban azt hittük, hogy sosem lesz már lehetőségünk arra, hogy élőben hallhassuk a Roxette örökérvényű slágereit, Per Gessle, a zenekar alapítója most felvette a kesztyűt, és 2025-ben a svéd szupersztár, Lena Philipsson társaságában a zenekar visszatért a színpadokra. A Roxette In Concert elnevezésű turnéjának első állomása ráadásul Budapesten lesz november 4-én az Arénában.

Munkatársunktól
Forrás: Live Nation2025. 09. 26. 14:40
Roxette Forrás: Live Nation
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A koncertkörút első része hatalmas sikert aratott, a turné a dél-afrikai Fokvárosban indult egy még soha nem látott, szenzációs előadással, majd Pretoriában folytatódott és kilenc felejthetetlen koncerttel zárult Ausztráliában. Az energia elképesztő volt, ahogy a bulikon több mint 75 ezer rajongó énekelte közösen a zenekar ikonikus himnuszait, ismét bebizonyítva, hogy a Roxette zenéje időtlen. Mind a közönség, mind a kritikusok ünnepelve fogadták a lenyűgöző fellépéseket. A várva várt Aréna-turnét egy válogatott nyári koncertsorozat előzte meg Európa-szerte, beleértve több nagy fesztiválfellépést és négy telt házas svédországi koncertet.

Roxette
A Roxette budapesti koncertjének plakátja (Forrás: Live Nation)

Lehet, hogy még csak 2025 első negyedévében járunk, de a Roxette máris az év legjobb koncertjének első számú esélyese

– írta a Sheldon Ang Media, míg a Music Festivals Australia úgy fogalmazott, leginkább egy emlékeztető volt arra, aminek az élő zenének lennie kell: felvillanyozónak, felemelőnek és felejthetetlennek.

A setlist a slágergyártás mesterkurzusa volt, az It Must Have Been Love című elsöprő balladától a How Do You Do! és a Joyride című energikus dalokig. A ráadásban a nosztalgia a csúcsra ért. A Spending My Time és a Listen to Your Heart hozta az érzelmeket, míg a The Look táncra perdítette a közönséget. A Queen of Rainnel zárva a Roxette bizonyította, hogy a zenéjük még ennyi év után is sokakkal rezonál

– fogalmaztak a Newcastle Live hasábjain.

Hat év telt el azóta, hogy a Roxette elvesztette énekesnőjét, Marie Fredrikssont – daganatos beteg volt –, gyászba borítva a családot, a barátokat és a rajongókat. Mégis, örökségük tovább él, dalaikat a mai napig játsszák és élvezik régi és új rajongóik szerte a világon.

A turné első szakasza hihetetlen élmény volt. Annyira érzelmes és erőteljes volt újra kapcsolatba lépni a rajongókkal és visszahozni a Roxette zenéjét a színpadra! A reakció valóban elsöprő volt. Marie pótolhatatlan, de szerencsés vagyok, hogy Lena Philipsson személyében egy csodálatos hangra és briliáns előadóra találtam. Lena első nagy slágerének társszerzője voltam 1986-ban, és ő Svédország egyik legfényesebb csillaga

– mondta el a turné kapcsán Per Gessle alapító frontember.

A Roxette idén ezt az impresszív show-t elviszi több európai nagyvárosba is, egy ritka lehetőséget kínálva ezzel rajongóik számára, hogy újra élőben hallhassák a dalaikat. Egy friss, pezsgő élő verzióban, ugyanazzal az időtlen varázslattal, amellyel a Roxette minden idők egyik legsikeresebb popformációjává vált.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.