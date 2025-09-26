Senki nem számított rá, hogy valaha még színpadra állnak, de a Roxette visszatért és hazánkban is fellépnek

A koncertkörút első része hatalmas sikert aratott, a turné a dél-afrikai Fokvárosban indult egy még soha nem látott, szenzációs előadással, majd Pretoriában folytatódott és kilenc felejthetetlen koncerttel zárult Ausztráliában. Az energia elképesztő volt, ahogy a bulikon több mint 75 ezer rajongó énekelte közösen a zenekar ikonikus himnuszait, ismét bebizonyítva, hogy a Roxette zenéje időtlen. Mind a közönség, mind a kritikusok ünnepelve fogadták a lenyűgöző fellépéseket. A várva várt Aréna-turnét egy válogatott nyári koncertsorozat előzte meg Európa-szerte, beleértve több nagy fesztiválfellépést és négy telt házas svédországi koncertet.

A Roxette budapesti koncertjének plakátja (Forrás: Live Nation)

Lehet, hogy még csak 2025 első negyedévében járunk, de a Roxette máris az év legjobb koncertjének első számú esélyese

– írta a Sheldon Ang Media, míg a Music Festivals Australia úgy fogalmazott, leginkább egy emlékeztető volt arra, aminek az élő zenének lennie kell: felvillanyozónak, felemelőnek és felejthetetlennek.

A setlist a slágergyártás mesterkurzusa volt, az It Must Have Been Love című elsöprő balladától a How Do You Do! és a Joyride című energikus dalokig. A ráadásban a nosztalgia a csúcsra ért. A Spending My Time és a Listen to Your Heart hozta az érzelmeket, míg a The Look táncra perdítette a közönséget. A Queen of Rainnel zárva a Roxette bizonyította, hogy a zenéjük még ennyi év után is sokakkal rezonál

– fogalmaztak a Newcastle Live hasábjain.

Hat év telt el azóta, hogy a Roxette elvesztette énekesnőjét, Marie Fredrikssont – daganatos beteg volt –, gyászba borítva a családot, a barátokat és a rajongókat. Mégis, örökségük tovább él, dalaikat a mai napig játsszák és élvezik régi és új rajongóik szerte a világon.

A turné első szakasza hihetetlen élmény volt. Annyira érzelmes és erőteljes volt újra kapcsolatba lépni a rajongókkal és visszahozni a Roxette zenéjét a színpadra! A reakció valóban elsöprő volt. Marie pótolhatatlan, de szerencsés vagyok, hogy Lena Philipsson személyében egy csodálatos hangra és briliáns előadóra találtam. Lena első nagy slágerének társszerzője voltam 1986-ban, és ő Svédország egyik legfényesebb csillaga

– mondta el a turné kapcsán Per Gessle alapító frontember.