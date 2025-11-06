Szijjártó Péter rávilágított, hogy megint az Európai Unió maradt egyedül

Szijjártó Péter a bejegyzésben rámutatott: az Egyesült Államok is visszavonta a szankciókat, megint az Európai Unió maradt egyedül és szigetelődött el egy rendkívül fontos kérdésben, a Nyugat-Balkán stabilitásának megteremtésében azzal, hogy Brüsszel és egyes nyugat-európai országok folytatják a szerb vezetők elleni politikai boszorkányüldözést.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy újabb vádak dőltek meg Milorad Dodikkal kapcsolatban (Fotó: AFP)