Szijjártó Péter rávilágított, hogy megint az Európai Unió maradt egyedül

Újabb vádak dőltek meg Milorad Dodikkal kapcsolatban, a boszniai hatóságok újabb eljárásokat voltak kénytelenek megszüntetni a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökével szemben. Erről írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán megosztott új bejegyzésében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 13:45
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter a bejegyzésben rámutatott: az Egyesült Államok is visszavonta a szankciókat, megint az Európai Unió maradt egyedül és szigetelődött el egy rendkívül fontos kérdésben, a Nyugat-Balkán stabilitásának megteremtésében azzal, hogy Brüsszel és egyes nyugat-európai országok folytatják a szerb vezetők elleni politikai boszorkányüldözést. 

Szijjártó Péter rámutatott, hogy újabb vádak dőltek meg Milorad Dodikkal kapcsolatban
Szijjártó Péter rámutatott, hogy újabb vádak dőltek meg Milorad Dodikkal kapcsolatban

Itt lenne az ideje, hogy Nyugat-Európa abbahagyja a nyugat-balkáni vezetők lenézését és kioktatását, tartsa tiszteletben a nyugat-balkáni emberek döntéseit és helyezze a kölcsönös tisztelet talajára a Nyugat-Balkánnal fenntartott kapcsolatokat

– hangsúlyozta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

