Milorad Dodikot törölték a szankciós listáról

Törölte a szankcionált személyek listájáról Milorad Dodikot, a Boszniai Szerb Köztársaság elnökét, valamint Zeljka Cvijanovicot, Bosznia-Hercegovina elnökségének szerb tagját az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma – számol be róla az RTSZ szerb közszolgálati televízió.

Dodik mellett Zeljka Cvijanovic is lekerült a szankciós listáról (Fotó: Anadolu via AFP)

A szankciók feloldása további boszniai szerb politikusokat is érint, többek között Nenad Stevandicot, a Szerb Köztársaság nemzetgyűlésének elnökét és Radovan Viskovic miniszterelnököt is.

Az amerikai pénzügyminisztérium külföldiek vagyonellenőrzési hivatalának (OFAC) honlapján közzétett információk szerint a szankciók alól mentesült továbbá Sinisa Karan, Petar Djokic, Stasa Kosarac, Srebrenka Golic, Gerard Selman és Rajko Kuzmanovic is.

A hónap elején már feloldották a korlátozó intézkedéseket négy, a Boszniai Szerb Köztársasághoz kötődő személy, Danijel Dragicevic, Jelena Pajic Bastinac, Goran Rakovic és Dijana Milankovic esetében.

Az OFAC közleménye szerint összesen 46 személy és vállalat került le a szankciós listáról Bosznia-Hercegovinából és a Boszniai Szerb Köztársaságból.

Milorad Dodikra 2022. január 5-én vetettek ki szankciókat. Akkor a Biden-kormányzat azzal indokolta a döntést, hogy Dodik a Boszniai Szerb Köztársaság elnökeként felelős volt a daytoni békemegállapodás megsértéséért és akadályozásáért, valamint korrupciós tevékenységekért.

A szankciók feloldásának időzítése több szempontból is érdekes. A lépésre mindössze két nappal az ENSZ Biztonsági Tanácsának Oroszország elnöklete alatt tartandó Bosznia-Hercegovináról szóló ülése előtt, valamint hat nappal a boszniai alkotmánybíróság rendkívüli ülése előtt került sor. Az utóbbi során Dodik egyik fellebbezését tárgyalják majd a boszniai bíróság ítélete ellen.

Mint arról beszámoltunk, Milorad Dodik hivatalosan is lemondott a Boszniai Szerb Köztársaság elnöki jogköreiről, miután a boszniai választási bizottság megfosztotta hivatalától augusztusban. A döntés hátterében az állt, hogy a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette az elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta.

Dodik elnököt azért ítélték el, mert nem hajlandó úgy táncolni, ahogy Brüsszelből fütyülnek. Magyarország ezt a döntést nem fogadja el

– írta akkor a döntés kapcsán közösségi oldalán Orbán Viktor.

Borítókép: Milorad Dodik (Fotó: AFP)