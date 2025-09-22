Rendkívüli

Marco Rossi: Engem és a családomat is megfenyegették

Orbán ViktorkarmelitaMilorad Dodik

Orbán Viktor hétfőn hivatalában fogadta Milorad Dodikot

A miniszterelnök hétfőn hivatalában fogadta Milorad Dodikot. Orbán Viktor a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság elnökével tárgyalt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 18:22
Orbán Viktor és Milorad Dodik (Fotó: MTI)
Orbán Viktor és Milorad Dodik (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar miniszterelnök hétfőn hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság (RS) elnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. Orbán Viktor már többször hangsúlyozta, hogy hazánk ellenez minden olyan lépést, amely a balkáni régió stabilitását veszélyezteti. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j3) Milorad Dodikkal, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság (RS) elnökével (b2) tárgyal, balról Zeljka Cvijanovic, a bosznia-hercegovinai államelnökség szerb tagja a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 22-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j3) Milorad Dodikkal, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság (RS) elnökével (b2) tárgyal, balról Zeljka Cvijanovic, a bosznia-hercegovinai államelnökség szerb tagja a karmelita kolostorban 2025. szeptember 22-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

Nemrég Milorad Dodik hivatalosan is lemondott a boszniai Szerb Köztársaság elnöki jogköreiről, miután a boszniai választási bizottság megfosztotta hivatalától augusztusban. A döntés hátterében az állt, hogy a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette az elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta. 

Dodik elnököt azért ítélték el, mert nem hajlandó úgy táncolni, ahogy Brüsszelből fütyülnek. Magyarország ezt a döntést nem fogadja el

írta akkor a döntés kapcsán Orbán Viktor közösségi oldalán

Dodik a találkozó után az X közösségi oldalon kijelentette, hogy Budapesten folytatódtak a tárgyalások az együttműködésről minden területen – a mezőgazdaságtól és a gazdaságtól kezdve egészen a politikai témákig.

Hangsúlyozta, hogy a Magyarországgal és Orbán Viktorral való barátság azt mutatja, hogy létezik egy józan észen alapuló Európa, és hogy a Boszniai Szerb Köztársaságnak vannak szövetségesei benne.

Borítókép: Milorad Dodik és Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hárfás Zsolt
idezojelekPaks II Atomerőmű

Paks II: Uniós bírósági jogászkodás politikai színezettel

Hárfás Zsolt avatarja

Magyarország a projekt minden engedélyezési kérdésében a legszigorúbb és a legkörültekintőbb módon jár el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.