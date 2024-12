Már szabadulnának Gyurcsánytól a DK-ban is, de lehetetlen küldetés a vezér elmozdítása

Gyurcsány másik kihívója Török Miklós, a párt makói embere, aki a DK szociáldemokrata karakterét kritizálja, ami szerinte kudarcot vallott. Török Miklós azzal is érvelt, hogy

új embereket, új gondolatokat, tapasztalatokat kellene beengedni a pártba, amit azonban – mint fogalmazott – akadályoz a párt jelenlegi Döntési és Választási Szabályzata, amely „belterjessé és irányíthatóvá teszi a tisztújítási folyamatot”.

Mindenesetre, miként Nagy Ervin elemző lapunknak fogalmazott, az, hogy ilyen feszültségek vannak a DK-ban, komoly üzenet Gyurcsány Ferencnek. – Ilyen még nem volt a párt történetében, pláne nem ennyire nyíltan, hiszen a DK eddig fegyelmezett párt volt, nem vitték ki a problémákat a közösségi média színterére, ami egy intő jel – mondta Nagy Ervin.

Felidézte, a DK túlélte a 2024-es választási kudarcot, a pártvezetés a legnehezebb időszakban is maradt. – Ezek után már tisztújításon sem mozdítható el Gyurcsány Ferenc, az azonban látszik, hogy a párton belül nagyon komoly feszültségek vannak, amelyek abból erednek, hogy a DK-ba az elmúlt években olyan emberek léptek be, és vállaltak tisztséget, akik parlamenti vagy önkormányzati pozíciókban bíztak. Úgy tűnik, hogy ez nem biztosított mindenki számára, szűkülnek a lehetőségek a pártban.

A DK-nak ugyanis az volt a vonzereje, hogy azzal a dominanciával, amit kiharcoltak a baloldalon a Tisza Párt megjelenéséig, az biztosította a karrier lehetőségét a helyi politikusoknak. Ez került veszélybe, és ezért van az, hogy akik most fellázadtak Gyurcsány ellen, inkább a másod-, harmadvonalba tartozó személyek

– fogalmazott az elemző. Nagy Ervin szerint Gyurcsány Ferencnek jelenleg a Magyar Péter-féle kihívás sokkal nagyobb feladat, mint a párton belüli rendrakás, bár a kettő összefügg.

– Elképzelhető, hogy akik az elmúlt időszakban átmentek a DK-ba különböző pártokból, nem elkötelezettek sem a szociáldemokrata ideológia, sem a pártelnök iránt. Ha ők azt látják, hogy van egy erősebb párt a baloldalon, amely ráadásul emberhiánnyal küszködik, elindulhatnak a Tisza felé – mondta. Hangsúlyozta:

eközben Gyurcsánynak egy öt százalékon álló pártot kéne stabilizálnia.

Kitért arra is, hogy a mostani kihívók a Gyurcsány Ferenc által megálmodott identitást is támadják, ami egy párton belül erős kritika a pártvezetés felé. – Gyurcsány szociáldemokrata irányt hirdetett meg annak ellenére, hogy a párthoz köthető kör sosem volt szociáldemokrata, mindig is neoliberális gazdaságpolitikát képviselt, ami ellentétes a szociáldemokrata felfogással – érvelt Nagy Ervin, jelezve, hogy