Áttörés jöhet a maffiaügyekben? – Eddig megoldhatatlannak hitt leszámolások kapcsán nyomoz a rendőrség

Nyomozást folytat a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) több olyan leszámolás ügyében is, amiket eddig nem sikerült megoldania a rendőröknek – tudta meg a Magyar Nemzet. Újra leporolták többek között a lakása előtt szitává lőtt Muskovics Gyula, valamint a milliárdos Prisztás-vagyon örököse elleni merénylet aktáját is. Utóbbi férfit egy biciklire felszerelt bombával akarták likvidálni, aki épphogy megúszta a támadást.

Pámer Dávid
2025. 08. 20. 6:17
2019.11.27. Portik Tamás Fotó: Kurucz Árpád Fotó: Arpad Kurucz
A Telex írta meg a közelmúltban, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) leporolhatta az 1997 augusztusában felrobbantott veszprémi vállalkozó, Molnár Péter aktáját. Mindez összefüggésben lehet azzal, hogy hetekkel ezelőtt letartóztatták az alvilágban csak Veszprémi Jimmyként emlegetett Gy. Lászlót. 

A férfi a kilencvenes években fontos tagja volt annak a veszprémi, balatoni körnek, amelyik 

1994 környékén a többek között az Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság miatt jogerősen elítélt Portik Tamáshoz is köthető Energol nevű olajos cég helyi szövetségesének,

partnerének számított. Gy. László neve nem egy életellenes bűncselekmény kapcsán felvetődött már, de gyanúsítottként soha nem hallgatták ki.

Ezek közé tartozik a Molnár-merénylet is. Az üzletembert 1997. augusztus 13-án a Balatonalmádi és Szentkirályszabadja közötti útszakaszon Nissan Patrol terepjáróval, a vezetőülése alá rejtett plasztikbombával robbantották fel. A 33 éves férfi meghalt, 21 éves utasa életveszélyes sérülésekkel került kórházba, de a fiatalember végül túlélte a merényletet. Portik neve szintén szóba került a leszámolás kapcsán mint felbujtó, de őt sem gyanúsították meg.

 Leporolt akták

Információink szerint több alvilági leszámolás ügyében is nyomozás zajlik, mindezt a rendőrség is megerősítette lapunknak. Egyik ilyen a saját lakása előtt, 1995 nyarán agyonlőtt Muskovics Gyula, a másik pedig a Prisztás-vagyon örököse, H. István ellen elkövetett 1997-es robbantás. A nyomozásoknak többször nekifutottak már a rendőrök, de eredményt egyelőre nem sikerült elérniük. Az aktákat idővel azonban leporolják, ha új információt kell leellenőrizni.

Biciklire szerelték a bombát

H. István súlyos sérüléseket szenvedett a biciklire szerelt, a kulacs helyén elhelyezett bombától, de túlélte a merényletet. A H. elleni merényletről évekkel ezelőtt egy alvilági forrásunk azt állította, 

H.-t egyrészt azért robbantották fel, mert a Prisztás-hagyatékból Portik nem kaphatta meg a részét, másrészt azért, mert a Prisztás-gyilkosság után rászállt a bűnsegédlettel vádolt, majd elítélt F. Ferencre, hogy árulja el neki, ki ölette meg üzlettársát, Prisztás Józsefet.

Az egykori nehézfiú szerint H. egyszer nagyon csúnyán megverette a Prisztás-gyilkosság harmadrendű elítéltjét, miután rájött, hogy a férfi benne volt üzlettársa kivégzésében. Ekkor dönthetett úgy Portik, hogy eltünteti H-t, mivel ha kitudódott volna, hogy ő áll a háttérben, akkor az Energol vezére „a létében, a vagyonában lett volna veszélyeztetve” – állította forrásunk.

Fontos tanúk pakoltak ki a merényletekről

Úgy tudjuk, a H. István elleni merényletről a rendőröknek a kecskeméti maffiaper szökésben lévő egykori fővádlottja, Radnai László, illetve egy másik fontos tanú is beszélt. Utóbbi férfi pakolt ki Muskovics Gyula lelövéséről is, még 2020 nyarán. 

Muskovicsot, aki a 80-as években együtt ült a tököli fiatalkorúak börtönében Portikkal, egy eddig hivatalosan ismeretlen bérgyilkos 1995 júliusában lőtte agyon a fővárosi Zugligeti úton. 

A gyilkos a cseh gyártmányú Skorpió géppisztolyt a helyszínen eldobta. Sokan az éjszakában Seres Zoltánt hozták összefüggésbe a merénylettel, mivel állítólag egy időben a Tahitótfaluban 1999-ben meggyilkolt vállalkozó hencegett azzal barátai előtt, hogy ő volt a gyilkosság felbujtója, tettesként pedig egy ukrán bűnözőt nevezett meg.

Rendőr szemtanúja is volt a gyilkosságnak?

Azonban az Aranykéz utcában felrobbantott Boros Tamás 1997-es vallomásában arról beszélt, hogy egyik ismerőse azt mesélte, hogy „ez a marha Portik részegen azzal dicsekszik kint az USA-ban, hogy ő lövette le Muskovicsot”. Az alvilág bankárának gúnyolt Lakatos András Kisbandi is megemlítette 2012 novemberében tett vallomásában Muskovics Gyula likvidálását. 

Szerinte Muskovics agyonlövetését azért rendelte el Portik, mert tudomást szerzett arról, hogy egykori bűntársa folyamatosan félreinformálja a rendőrséget, hogy ő kábítószerrel is üzletel.

Lakatos közölte a nyomozókkal, hogy Portik egyik beszélgetésük alkalmával elárulta neki, ő ölette meg Muskovicsot: „megcsináltattam ezt a patkányt, még volt annyi ereje ennek a patkánynak, hogy lelőve is elkúszott a lakása felé” – mondta állítólag Portik. Lakatos úgy tudta, hogy a gyilkosságnak volt egy rendőr szemtanúja is, aki a lövések hallatán elfordult, mert félt. Portik azt is megparancsolta Kisbandinak, terjessze el az éjszakában, hogy Seresnek állt érdekében Muskovics kiiktatása.

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy nyomozás van folyamatban egy brutális családirtás ügyében is. Portik Tamás volt „katonája”, Radics Attila, élettársa és hároméves gyermekük, Sára még 2002. január 23-án tűnt el Tárnokon lévő otthonukból. Minden jel arra utal, hogy meggyilkolták őket. A gyilkosok a ház emeletén alvó nyolc hónapos kisgyermeket nem bántották, feltételezhetően azért, mert ő úgysem tudta volna azonosítani a tetteseket. A kiérkező rendőröket a lakásba érve rengeteg vér és a falban található golyónyomok fogadták. Radics Attilának a korábbi nyomozás adatai szerint azért kellett meghalnia, mert ő lehetett az 1999-ben Tahitótfaluban üzlettársával együtt lelőtt Seres Zoltán gyilkosa, Radics pedig túlságosan sokat fecsegett a Seres Zoltán elleni merényletről, illetve megfenyegette Portikot, hogy több más ügyéről is kipakol a rendőrségen.

 

