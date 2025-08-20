Áttörés jöhet a maffiaügyekben? – Eddig megoldhatatlannak hitt leszámolások kapcsán nyomoz a rendőrség

A Telex írta meg a közelmúltban, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) leporolhatta az 1997 augusztusában felrobbantott veszprémi vállalkozó, Molnár Péter aktáját. Mindez összefüggésben lehet azzal, hogy hetekkel ezelőtt letartóztatták az alvilágban csak Veszprémi Jimmyként emlegetett Gy. Lászlót.

A férfi a kilencvenes években fontos tagja volt annak a veszprémi, balatoni körnek, amelyik

1994 környékén a többek között az Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság miatt jogerősen elítélt Portik Tamáshoz is köthető Energol nevű olajos cég helyi szövetségesének,

partnerének számított. Gy. László neve nem egy életellenes bűncselekmény kapcsán felvetődött már, de gyanúsítottként soha nem hallgatták ki.

Ezek közé tartozik a Molnár-merénylet is. Az üzletembert 1997. augusztus 13-án a Balatonalmádi és Szentkirályszabadja közötti útszakaszon Nissan Patrol terepjáróval, a vezetőülése alá rejtett plasztikbombával robbantották fel. A 33 éves férfi meghalt, 21 éves utasa életveszélyes sérülésekkel került kórházba, de a fiatalember végül túlélte a merényletet. Portik neve szintén szóba került a leszámolás kapcsán mint felbujtó, de őt sem gyanúsították meg.

Leporolt akták

Információink szerint több alvilági leszámolás ügyében is nyomozás zajlik, mindezt a rendőrség is megerősítette lapunknak. Egyik ilyen a saját lakása előtt, 1995 nyarán agyonlőtt Muskovics Gyula, a másik pedig a Prisztás-vagyon örököse, H. István ellen elkövetett 1997-es robbantás. A nyomozásoknak többször nekifutottak már a rendőrök, de eredményt egyelőre nem sikerült elérniük. Az aktákat idővel azonban leporolják, ha új információt kell leellenőrizni.

Biciklire szerelték a bombát

H. István súlyos sérüléseket szenvedett a biciklire szerelt, a kulacs helyén elhelyezett bombától, de túlélte a merényletet. A H. elleni merényletről évekkel ezelőtt egy alvilági forrásunk azt állította,

H.-t egyrészt azért robbantották fel, mert a Prisztás-hagyatékból Portik nem kaphatta meg a részét, másrészt azért, mert a Prisztás-gyilkosság után rászállt a bűnsegédlettel vádolt, majd elítélt F. Ferencre, hogy árulja el neki, ki ölette meg üzlettársát, Prisztás Józsefet.

Az egykori nehézfiú szerint H. egyszer nagyon csúnyán megverette a Prisztás-gyilkosság harmadrendű elítéltjét, miután rájött, hogy a férfi benne volt üzlettársa kivégzésében. Ekkor dönthetett úgy Portik, hogy eltünteti H-t, mivel ha kitudódott volna, hogy ő áll a háttérben, akkor az Energol vezére „a létében, a vagyonában lett volna veszélyeztetve” – állította forrásunk.