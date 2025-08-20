BKKkedvezménycsúcsidőszakutasforgalom

Őszig vár a BKK, addig nem kapnak kedvezményes jegyet a budapestiek a közvetlen reptéri buszjáratra

Hiába szavazta meg már márciusban a közgyűlés az erről szóló javaslatot.

Gábor Márton
2025. 08. 20. 5:50
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)
A 100E Repülőtéri Expresszre 2025. október 1-jétől vásárolható kedvezményes vonaljegy – írta a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva a Budapesti Közlekedési Központ. A szervezet tehát a Fővárosi Közgyűlés által még márciusban megszavazott javaslatot októberre hajtja végre, kivárva a nyári turistaszezon végét, amikor a bérlettel rendelkező budapestiek is kiemelten használják a reptéri járatokat. 

MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap/Budapest, 2024. május 25.Kijavítatlan kátyú Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület által támogatott fõpolgármester-jelölt Tarthatatlan a fõvárosi utak állapota, tízszer több útfelújításra van szükség! címmel tartott sajtótájékoztatójának helyszínén, a 99-es busz Fertõ és Bihari utca keresztezõdésénél lévõ megállójánál 2024. május 25-én.MTI/Hegedüs Róbert
BKK busz süvít Budapest utcáin. MTI/Hegedüs Róbert

Emellett a BKK azt is közölte, 

a korábbi évek tapasztalatai alapján a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér utasforgalma a nyári csúcsidőszak lecsengésével csökken, de a BKK folyamatosan vizsgálja a repülőtéri járatok utasforgalmát, és ha szükséges, finomhangolja a menetrendet.

Azon kérdésünkre válaszolva, miszerint tervezik-e a kiemelt időszakban sűríteni a fővárosiak által felár nélkül használható 200E reptéri járatot, a BKK közölte,  

a 200E járat éjjel-nappal közlekedik, kedvező eljutási lehetőséget biztosít az M3-as metróval vagy vonattal érkező utasoknak, illetve a Dél-Pest felől érkezőknek, valamint a repülőtéri alkalmazottaknak és a repülőtér környezetében dolgozóknak is. A járat július 1-jétől – a nyári csúcsidőszak miatt – napközben és délután a korábbinál is sűrűbben, 8-9 percenkénti indulással közlekedik, erről a BKK közleményben számolt be.

Amint arról már korábban beszámoltunk,  a Fővárosi Közgyűlés még márciusban döntött arról, hogy 60 százalék kedvezményt kapnak a budapesti bérlettel rendelkező utasok a reptéri 100E vonalán. Akinek van bérlete, két vonaljegy áráért (1000 Ft) utazhat a 2500 forintos reptéri alapjegyár helyett. 2026-tól pedig a járat a Nyugati pályaudvarig hosszabbodik a Bajcsy-Zsilinszky úton, így a Deák Ferenc tér mellett a pályaudvart, a Budára tartó buszokat és a nagykörúti villamost is közvetlenül eléri majd. 



A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

