Rasovszky Kristóf Japánban újra akkorát dobna, mint az olimpián

Rögtön magyar dobogóesélyek a fukuokai vb-n Magyar részről az első dobogós helyeket a nyílt vízi úszók szállíthatják Fukuokában. Elsőként a nők 10 kilométeres versenyére kerül sor magyar idő szerint szombaton virradóra. Itt a 18 esztendős Fábián Bettina már most kezd közelíteni az élmezőnyhöz, míg Olasz Anna, aki 20 évesen volt világbajnoki ötödik, most, közel egy évtizeddel később is ott van a legjobbak között. Nem elképzelhetetlen az erős kezdés. A férfiak egy nappal később, vasárnap ugranak vízbe ugyancsak 10 kilométeren. Rasovszky Kristóf mellett Betlehem Dávid is kiváló formában várja a viadalt, hiszen ő egy vk-bronz mellett az országos bajnokságon duplázott. Ráadásul mindketten olimpiai szintidőt úsztak már medencében 1500 gyorson, ami alapján elviekben nyílt vízen is nevezhetők már a párizsi játékokra. Ebből a szempontból nincsen nyomás rajtuk, de mindketten határozottan az első hármat veszik célba Fukuokában, hiszen a kvóta a vb-éremmel lenne teljes mértékben bebiztosítva már most. Nyílt vízi úszás, 10 km. Szombat (magyar idő szerint): 1.00 nők (Olasz Anna, Fábián Bettina), vasárnap: 1.00 férfiak (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf).